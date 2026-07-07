YouTuber επισκέπτεται το «πιο απομονωμένο ξενοδοχείο» του κόσμου

Το Tiki Suites είναι επισήμως καταχωρισμένο ως πλωτό σκάφος και όχι ως συμβατικό ξενοδοχείο

Δημήτρης Δρίζος

YouTuber επισκέπτεται το «πιο απομονωμένο ξενοδοχείο» του κόσμου
WHAT THE FACT
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  • Ο YouTuber Ρουμπέν Ολγάδο ταξίψε στο απομονωμένο πλωτό ξενοδοχείο Tiki Suites κοντά στο Κι Ουέστ της Φλόριντα.
  • Για να μείνει στο Tiki Suites, ο Ολγάδο έπρεπε να αποκτήσει άδεια χειριστή σκάφους, καθώς το ξενοδοχείο είναι καταχωρισμένο ως πλωτό σκάφος.
  • Το κατάλυμα δέχεται μόνο έναν επισκέπτη κάθε φορά και βρίσκεται σε περιοχή με καρχαρίες, καθιστώντας απαραίτητη την προσοχή για όσους κολυμπούν.
  • Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ο Ολγάδο αντιμετώπισε τροπική καταιγίδα, αλλά η κατάσταση ήταν διαχειρίσιμη χάρη σε μέτρα ασφαλείας όπως φορητούς ασυρμάτους.
  • Το Tiki Suites προσφέρει μοναδική απομόνωση και ηρεμία, αλλά η εμπειρία ενδέχεται να μην είναι κατάλληλη για όλους λόγω του κόστους και των προκλήσεων.
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Μπορεί κανείς να βασιστεί στους YouTubers όταν πρόκειται για την εξερεύνηση των πιο ακραίων σημείων του πλανήτη, και ένας δημιουργός περιεχομένου αποφάσισε να το αποδείξει ταξιδεύοντας σε ένα από τα πιο απομονωμένα ξενοδοχεία του κόσμου, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να αποκτήσει άδεια χειριστή σκάφους μόνο και μόνο για να μπορέσει να μείνει εκεί.

Πολλοί έχουν ταξιδέψει σε απίστευτα απομακρυσμένες περιοχές για χάρη του περιεχομένου τους, ενώ κάποιος άλλος πέρασε δύο εβδομάδες ταξιδεύοντας για να επισκεφθεί ένα από τα πιο απομονωμένα νησιά του κόσμου. Ωστόσο, λίγοι μπορούν να συγκριθούν με τις «διακοπές» που έκανε ο YouTuber Ρουμπέν Ολγάδο.

Στο βίντεό του, ο Ολγάδο έκλεισε διαμονή στο ξενοδοχείο Tiki Suites, το οποίο βρίσκεται περίπου 1,6 χιλιόμετρα από τις ακτές του Κι Ουέστ, στη Φλόριντα.

Η τοποθεσία μπορεί να μην είναι η πιο απομακρυσμένη στον κόσμο, δεδομένου ότι βρίσκεται τόσο κοντά στη Φλόριντα, όμως η εμπειρία διαμονής στο Tiki Suites είναι πραγματικά μοναδική.

Όχι μόνο μπορεί να μείνει εκεί μόνο ένας επισκέπτης κάθε φορά, αλλά, όπως ανέφερε ο ίδιος ο Ολγάδο, χρειάστηκε να πληρώσει «ένα νεφρό» για να εξασφαλίσει τη διαμονή. Και αυτό δεν ήταν το τελευταίο εμπόδιο που έπρεπε να ξεπεράσει.

Το Tiki Suites είναι επισήμως καταχωρισμένο ως πλωτό σκάφος και όχι ως συμβατικό ξενοδοχείο. Αυτό σημαίνει ότι όποιος θέλει να διαμείνει εκεί πρέπει προηγουμένως να αποκτήσει άδεια χειριστή σκάφους, μια διαδικασία που μόνο εύκολη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.

Επιπλέον, η εμπειρία δεν ενδείκνυται για όσους φοβούνται τη θάλασσα. Το κατάλυμα περιβάλλεται από ανοιχτό ωκεανό, ενώ στα νερά της περιοχής ζουν καρχαρίες. Για τον λόγο αυτό, οι επισκέπτες λαμβάνουν αυστηρές οδηγίες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί αν αποφασίσουν να κολυμπήσουν.

Η σκέψη και μόνο να ξυπνήσει κανείς μέσα στη νύχτα και να αντικρίσει το πτερύγιο ενός καρχαρία έξω από το δωμάτιό του αρκεί για να χαλάσει την αίσθηση χαλάρωσης για πολλούς.

Για τον Ολγάδο, πάντως, η απομόνωση αποτέλεσε ιδανική ευκαιρία για πολύωρο ψάρεμα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του ξέσπασε μία τροπική καταιγίδα, όμως, όπως είπε, η κατάσταση δεν αποδείχθηκε τόσο δύσκολη όσο θα περίμενε κανείς.

Παρόλα αυτά, έχουν προβλεφθεί μέτρα για κάθε ενδεχόμενο. Στο δωμάτιο υπάρχουν φορητοί ασύρματοι, μέσω των οποίων ο επισκέπτης μπορεί να καλέσει βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, στο παρελθόν έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου χρειάστηκε να πραγματοποιηθούν επιχειρήσεις διάσωσης.

Ακόμη και όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν για μια διαμονή στο Tiki Suites ίσως το σκεφτούν δεύτερη φορά πριν βρεθούν μόνοι τους στη μέση της θάλασσας. Για όσους όμως αναζητούν απόλυτη ηρεμία και απομόνωση, δύσκολα θα βρουν κάποιο άλλο ξενοδοχείο που να προσφέρει μια αντίστοιχη εμπειρία.

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