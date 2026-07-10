Αυτή είναι η χειρότερη πόλη στον κόσμο για να ζει κανείς το 2026

Κάθε χρόνο, ο Economist Intelligence Unit δημοσιεύει την ετήσια κατάταξη με τις καλύτερες αλλά και τις λιγότερο βιώσιμες πόλεις του κόσμου. Για το 2026, αξιολογήθηκαν συνολικά 175 πόλεις, με βάση πέντε βασικά κριτήρια: Την υγειονομική περίθαλψη, τον πολιτισμό και το περιβάλλον, την εκπαίδευση, τις υποδομές και τη σταθερότητα.

Στην κορυφή της λίστας των κορυφαίων πόλεων βρίσκεται η Κοπεγχάγη, η πρωτεύουσα της Δανίας, με ιστορία που ξεπερνά τους 10 αιώνες και πληθυσμό περίπου 675.000 κατοίκων.

Από τις δέκα καλύτερες πόλεις για διαβίωση, τρεις βρίσκονται στην Αυστραλία: η Μελβούρνη, το Σίδνεϊ και η Αδελαΐδα. Η Ιαπωνία εκπροσωπείται με δύο πόλεις, το Τόκιο και την Οσάκα. Το Τόκιο, με πληθυσμό περίπου 37 εκατ. κατοίκων, είναι η μεγαλύτερη πόλη της λίστας και μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο.

Στην πρώτη δεκάδα περιλαμβάνονται, επίσης, η Ζυρίχη και η Γενεύη από την Ελβετία, ενώ, η μοναδική πόλη της Βόρειας Αμερικής που καταφέρνει να βρεθεί στις κορυφαίες θέσεις, είναι το Βανκούβερ του Καναδά. Τη δεκάδα συμπληρώνει η Βιέννη.

Στον αντίποδα της κατάταξης βρίσκεται η Δαμασκός, η οποία καταλαμβάνει την τελευταία θέση για ακόμη μία χρονιά. Όπως σημειώνει ο Economist, η πρωτεύουσα της Συρίας παραμένει στην τελευταία θέση από το 2013, εξαιτίας των συνεπειών του πολυετούς εμφυλίου πολέμου.

Η Δαμασκός θεωρείται η αρχαιότερη διαρκώς κατοικημένη πρωτεύουσα του κόσμου. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη αστάθεια εξακολουθεί να επηρεάζει την καθημερινότητα των κατοίκων, ενώ, πρόσφατα σημειώθηκε νέα βομβιστική επίθεση στην πόλη.

Πέρα από τα προβλήματα ασφάλειας, η Δαμασκός αντιμετωπίζει και ιδιαίτερα δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες. Κατά τους θερινούς μήνες, η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει έως και τους 46℃.