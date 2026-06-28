Αυτή είναι η πιο «πράσινη» πόλη του πλανήτη – Η καθημερινότητα μοιάζει με… διακοπές

Μία μητρόπολη μέσα στη φύση, γεμάτη γοητεία και με απόλυτη άνεση στο περπάτημα

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Αυτή είναι η πιο «πράσινη» πόλη του πλανήτη – Η καθημερινότητα μοιάζει με… διακοπές
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Βανκούβερ θεωρείται η πιο «πράσινη» πόλη του πλανήτη σύμφωνα με έρευνα της Reinders Corporation, λόγω χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καλών δημόσιων συγκοινωνιών, υψηλής αναλογίας πρασίνου και ποιότητας αέρα.
  • Η πόλη συνδυάζει έντονη αστική ζωή με έντονη παρουσία φύσης, προσφέροντας ήρεμο τρόπο ζωής και ευκολία στο περπάτημα.
  • Το Βανκούβερ έχει πληθυσμό άνω των 750.000 κατοίκων και δέχεται περίπου 11.000 νέους κατοίκους ετησίως, χωρίς να αυξάνει την περιβαλλοντική ρύπανση.
  • Αναγνωρίζεται διεθνώς για τη βιωσιμότητα και την ποιότητα ζωής, κατατάσσοντάς την μεταξύ των πιο ευτυχισμένων και βιώσιμων πόλεων παγκοσμίως.
  • Η πόλη προσφέρει πλούσια πολιτιστική ζωή, ιστορικές γειτονιές και πολλές υπαίθριες δραστηριότητες, όπως παρατήρηση φαλαινών και σέρφινγκ.
Snapshot powered by AI

Το Βανκούβερ μοιάζει με πόλη που έχει καταφέρει κάτι σπάνιο: Να «χωρέσει» τη φύση μέσα στον αστικό της ιστό χωρίς να χάσει τον παλμό μίας σύγχρονης μητρόπολης. Ανάμεσα σε θάλασσα, βουνά και καταπράσινα πάρκα, η καθημερινότητα δεν ακολουθεί τον θόρυβο των μεγαλουπόλεων αλλά έναν ήρεμο τρόπο ζωής.

Δεν είναι τυχαίο που θεωρείται η πιο «πράσινη» πόλη του πλανήτη, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Reinders Corporation, που ειδικεύεται σε λύσεις για το κλίμα. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Όσλο και τρίτη είναι η Στοκχόλμη της Σουηδίας.

Το Βανκούβερ έχει πληθυσμό άνω των 750.000 πολιτών, με ακόμη περίπου 11.000 νέους κατοίκους ετησίως, αποτελώντας ένα ζωντανό αστικό κέντρο στη Δυτική Ακτή. Το παράδειγμα επιδεικνύει ότι η πυκνότητα πληθυσμού δεν συνεπάγεται απαραίτητα ρύπανση και σπατάλη.

Η μελέτη έλαβε υπόψη διάφορους παράγοντες: Τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη δυνατότητα μετακίνησης με ποδήλατο, την αποτελεσματικότητα των δημόσιων συγκοινωνιών, την αναλογία χώρων πρασίνου ανά κάτοικο και την ποιότητα του αέρα.

Το Βανκούβερ καταφέρνει να είναι εξαιρετικά φιλικό προς το περπάτημα και ταυτόχρονα γοητευτικό, χαρακτηριστικά που δεν επισκιάζονται από τη σύγχρονη αστική του ταυτότητα. Το κέντρο της πόλης διαθέτει ψηλά, καλαίσθητα κτήρια, ενώ, πολλές οικιστικές και εμπορικές περιοχές αποφεύγουν την ομοιομορφία που συναντάται αλλού.

Βανκούβερ: Ζωντανό παράκτιο κέντρο της Δυτικής Ακτής

Το Βανκούβερ συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 50 πιο ευτυχισμένες πόλεις στον κόσμο, σύμφωνα με τον δείκτη Happy City Index, γεγονός που δείχνει υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των κατοίκων. Το 2025, ανακηρύχθηκε η πιο βιώσιμη πόλη της Βόρειας Αμερικής από τον Global Livability Index, ενώ, το Sports Illustrated το κατέταξε ως την κορυφαία πόλη – οικοδέσποινα για τουρίστες εν μέσω Μουντιάλ.

Η έντονη νυχτερινή ζωή του Βανκούβερ περιλαμβάνει ανεπτυγμένη κουλτούρα κοκτέιλ και μπαρ υψηλής ποιότητας, καθώς και απλά στέκια με μπύρα, ζωντανή μουσική και φαγητό τύπου pub. Δημοφιλείς μουσικοί εμφανίζονται συχνά σε μεγάλους χώρους συναυλιών, αλλά και σε μικρότερες σκηνές της πόλης.

Οι επισκέπτες φτάνουν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βανκούβερ (YVR), έναν σημαντικό κόμβο της Δυτικής Ακτής. Από εκεί, βρίσκουν μία πόλη με έντονη ζωή αλλά και πολλές υπαίθριες δραστηριότητες. Η περιοχή είναι γνωστή για παρατήρηση φαλαινών, καταδύσεις, σέρφινγκ, μονοπάτια και τροπικά δάση. Τα πολλά λιμάνια και μαρίνες χρησιμοποιούνται για ψάρεμα, ιστιοπλοΐα, εκδρομές και ενοικίαση γιοτ. Τα πολυάριθμα πάρκα και οι χώροι πρασίνου προσφέρουν πάντα κοντινές επιλογές για περπάτημα, τρέξιμο και χαλάρωση στη φύση.

Οι οικολογικές πολιτικές της πόλης την καθιστούν ιδιαίτερα φιλική προς το περπάτημα και το ποδήλατο. Η παραθαλάσσια γειτονιά Coal Harbour αποτελεί παράδειγμα, με διατηρημένη αρχιτεκτονική αρτ ντεκό, όπως το Marine Building που χτίστηκε τη δεκαετία του 1930. Η περιοχή βρίσκεται σε μικρή απόσταση με τα πόδια από το εντυπωσιακό Stanley Park.

Η ιστορική γοητεία διατηρείται στη συνοικία Gastown, με τα λιθόστρωτα δρομάκια και τα παλιά κτήρια από τούβλο. Η περιοχή είναι χαρακτηρισμένη ως «εθνικός ιστορικός τόπος» του Καναδά και φιλοξενεί μπουτίκ, γκαλερί και το διάσημο ρολόι Gastown που λειτουργεί με υπόγειο ατμό· εκεί βρίσκει κανείς από vintage και designer ρούχα μέχρι ιθαγενή καναδική τέχνη της Βορειοδυτικής Ακτής.

Το Βανκούβερ διαθέτει, επίσης, οικιστικές γειτονιές που συνδυάζουν ποιότητα ζωής και αισθητική, όπως το Dunbar με δεντροφυτεμένους δρόμους και παραδοσιακές κατοικίες· εκεί διαμένουν οικογένειες και φοιτητές σε κοντινή απόσταση από καταστήματα και αγορές. Παράλληλα, το MacKenzie Heights, σε υψόμετρο, προσφέρει θέα στην ευρύτερη περιοχή και ξεχωρίζει για την ευχάριστη εμπορική του ζώνη.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση»

10:00ΕΥ ΖΗΝ

4 ροφήματα πλούσια σε βιταμίνη D για πιο υγιή καρδιά και οστά

09:53LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Το λαμπερό τριήμερο πάρτι και οι συγκινητικοί όρκοι αγάπης στην Πάρο

09:42ΚΟΣΜΟΣ

Νέα αμήχανη στιγμή για τον Τζο Μπάιντεν: Έχασε τον προσανατολισμό του στη σκηνή

09:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ο Ιβάν Πέρισιτς έγινε ο τέταρτος παίκτης με 20+ συμμετοχές ως βασικός

09:33ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαστημική βιομηχανία: Ηχηρό «παρών» της Ελλάδας με mega-εργοστάσιο δορυφόρων και 250 high-tech θέσεις εργασίας

09:26TRAVEL

Χάλκη: Το μικρό νησί των Δωδεκανήσων εξελίσσεται σε διεθνές πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης

09:23WHAT THE FACT

Αυτή είναι η πιο «πράσινη» πόλη του πλανήτη – Η καθημερινότητα μοιάζει με… διακοπές

09:14ΚΟΣΜΟΣ

Νέο «θαύμα» στη Βενεζουέλα: 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια

09:07ΕΛΛΑΔΑ

Διώρυγα της Κορίνθου: Επαναλειτουργία με στρατηγικό σχέδιο 10ετίας και ψηφιακό μετασχηματισμό

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοψία Newsbomb για τα ακαθάριστα οικόπεδα: Τι απαντούν οι δήμοι για ξερά χόρτα και τους ελέγχους

08:53ΕΛΛΑΔΑ

«Φρένο» στη διαφθορά σε διπλώματα και εξετάσεις οδήγησης – Πλήρης ψηφιοποίηση, τέλος τα «λαδώματα»

08:45LIFESTYLE

Ρέθυμνο: Η viral γιαγιά που πήγε στον Πάνο Βλάχο και η αποστομωτική ατάκα που τρέλανε το κοινό

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Χρειάστηκε μόνο ένα τραγούδι! Ο Γρηγόρης Σαμόλης γέμισε σε δευτερόλεπτα την πίστα στα Μισίρια

08:33ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τραγωδία στην Κρήτη: Έπεσε στο κενό από τον 5ο όροφο

08:30TRAVEL

Ευρώπη στις... ράγες: 3 μαγευτικές διαδρομές όπου το ταξίδι έχει μεγαλύτερη αξία από τον προορισμό

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρώμη γιόρτασε τα 80 χρόνια της θρυλικής Vespa – «Κομμάτι της ιστορίας και του πολιτισμού μας»

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι βούτηξε με το κοστούμι και τις κάλτσες σε πισίνα της Νέας Υόρκης

07:59ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ο Στιβ Κλαρκ αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της εθνικής Σκωτίας

07:52ΠΟΛΤΟΣ

Σκιάχτρα και λαγοκέφαλοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:15ΚΟΣΜΟΣ

Καύσωνας: Η Ευρώπη «αγκαλιάζει» το Air Condition: Γιατί Γάλλοι, Βρετανοί ή Γερμανοί δεν έχουν στα σπίτια τους

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Μια αποστολή στο Έβερεστ για τη σορό του «Green Boots» - Παγωμένος στη «ζώνη του θανάτου» 30 χρόνια

08:45LIFESTYLE

Ρέθυμνο: Η viral γιαγιά που πήγε στον Πάνο Βλάχο και η αποστομωτική ατάκα που τρέλανε το κοινό

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς τα κινητά βοήθησαν τη Google να ειδοποιήσει εκατομμύρια ανθρώπους πριν τους σεισμούς

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα θέλει να υποβληθεί σε ευθανασία μετά από επίθεση του πρώην συντρόφου της - «Επέζησα αλλά έχασα τη ζωή μου»

07:05LIFESTYLE

Ο μουσικός Χρήστος Σκόνδρας μιλάει στο Newsbomb για το βαρύ ζεϊμπέκικο του Νταφόε: «Ήθελε να μάθει τα πάντα για τον χορό» - Πώς γυρίστηκε η καθηλωτική σκηνή της νέας ταινίας για τον Ωνάση

07:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Τα ζευγάρια των «32» και οι ημερομηνίες των αγώνων

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοψία Newsbomb για τα ακαθάριστα οικόπεδα: Τι απαντούν οι δήμοι για ξερά χόρτα και τους ελέγχους

02:07ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Νέα Ερυθραία: Εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα στο αυτοκίνητο

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Λος Άντζελες: Βρέθηκαν παρατημένα hypercars αξίας 95 εκατ. ευρώ σε χώρο του αεροδρομίου

19:28ΚΟΣΜΟΣ

Νόμιζε ότι είχε μεταστατικό καρκίνο στον εγκέφαλο, η αλήθεια ήταν ακόμα πιο οδυνηρή και «ζωντανή»

07:45LIFESTYLE

Καυτό καλοκαίρι στην TV: Μεταγραφές που περιμένουμε και παρουσιαστές που συζητιούνται

09:14ΚΟΣΜΟΣ

Νέο «θαύμα» στη Βενεζουέλα: 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Στη Μύκονο το υπερπολυτελές superyacht των 46 εκατ. ευρώ - Στα 390.000 ευρώ η εβδομαδιαία ενοικίαση

07:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ο Μέσι «έλαμψε» ξανά, «τριάρα» η Αργεντινή και φουλ για back to back

08:33ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τραγωδία στην Κρήτη: Έπεσε στο κενό από τον 5ο όροφο

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Χρειάστηκε μόνο ένα τραγούδι! Ο Γρηγόρης Σαμόλης γέμισε σε δευτερόλεπτα την πίστα στα Μισίρια

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Το σχέδιο του 43χρονου Σκοπιανού να σκηνοθετήσει ληστεία μετά τη δολοφονία της - «Σήκωσα λεφτά από ΑΤΜ, ήθελα να φανεί σαν ληστεία»

09:23WHAT THE FACT

Αυτή είναι η πιο «πράσινη» πόλη του πλανήτη – Η καθημερινότητα μοιάζει με… διακοπές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ