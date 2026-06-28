Αυτή είναι η πιο «πράσινη» πόλη του πλανήτη – Η καθημερινότητα μοιάζει με… διακοπές

Snapshot Το Βανκούβερ θεωρείται η πιο «πράσινη» πόλη του πλανήτη σύμφωνα με έρευνα της Reinders Corporation, λόγω χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καλών δημόσιων συγκοινωνιών, υψηλής αναλογίας πρασίνου και ποιότητας αέρα.

Η πόλη συνδυάζει έντονη αστική ζωή με έντονη παρουσία φύσης, προσφέροντας ήρεμο τρόπο ζωής και ευκολία στο περπάτημα.

Το Βανκούβερ έχει πληθυσμό άνω των 750.000 κατοίκων και δέχεται περίπου 11.000 νέους κατοίκους ετησίως, χωρίς να αυξάνει την περιβαλλοντική ρύπανση.

Αναγνωρίζεται διεθνώς για τη βιωσιμότητα και την ποιότητα ζωής, κατατάσσοντάς την μεταξύ των πιο ευτυχισμένων και βιώσιμων πόλεων παγκοσμίως.

Η πόλη προσφέρει πλούσια πολιτιστική ζωή, ιστορικές γειτονιές και πολλές υπαίθριες δραστηριότητες, όπως παρατήρηση φαλαινών και σέρφινγκ. Snapshot powered by AI

Το Βανκούβερ μοιάζει με πόλη που έχει καταφέρει κάτι σπάνιο: Να «χωρέσει» τη φύση μέσα στον αστικό της ιστό χωρίς να χάσει τον παλμό μίας σύγχρονης μητρόπολης. Ανάμεσα σε θάλασσα, βουνά και καταπράσινα πάρκα, η καθημερινότητα δεν ακολουθεί τον θόρυβο των μεγαλουπόλεων αλλά έναν ήρεμο τρόπο ζωής.

Δεν είναι τυχαίο που θεωρείται η πιο «πράσινη» πόλη του πλανήτη, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Reinders Corporation, που ειδικεύεται σε λύσεις για το κλίμα. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Όσλο και τρίτη είναι η Στοκχόλμη της Σουηδίας.

Το Βανκούβερ έχει πληθυσμό άνω των 750.000 πολιτών, με ακόμη περίπου 11.000 νέους κατοίκους ετησίως, αποτελώντας ένα ζωντανό αστικό κέντρο στη Δυτική Ακτή. Το παράδειγμα επιδεικνύει ότι η πυκνότητα πληθυσμού δεν συνεπάγεται απαραίτητα ρύπανση και σπατάλη.

Η μελέτη έλαβε υπόψη διάφορους παράγοντες: Τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη δυνατότητα μετακίνησης με ποδήλατο, την αποτελεσματικότητα των δημόσιων συγκοινωνιών, την αναλογία χώρων πρασίνου ανά κάτοικο και την ποιότητα του αέρα.

Το Βανκούβερ καταφέρνει να είναι εξαιρετικά φιλικό προς το περπάτημα και ταυτόχρονα γοητευτικό, χαρακτηριστικά που δεν επισκιάζονται από τη σύγχρονη αστική του ταυτότητα. Το κέντρο της πόλης διαθέτει ψηλά, καλαίσθητα κτήρια, ενώ, πολλές οικιστικές και εμπορικές περιοχές αποφεύγουν την ομοιομορφία που συναντάται αλλού.

Βανκούβερ: Ζωντανό παράκτιο κέντρο της Δυτικής Ακτής

Το Βανκούβερ συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 50 πιο ευτυχισμένες πόλεις στον κόσμο, σύμφωνα με τον δείκτη Happy City Index, γεγονός που δείχνει υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των κατοίκων. Το 2025, ανακηρύχθηκε η πιο βιώσιμη πόλη της Βόρειας Αμερικής από τον Global Livability Index, ενώ, το Sports Illustrated το κατέταξε ως την κορυφαία πόλη – οικοδέσποινα για τουρίστες εν μέσω Μουντιάλ.

Η έντονη νυχτερινή ζωή του Βανκούβερ περιλαμβάνει ανεπτυγμένη κουλτούρα κοκτέιλ και μπαρ υψηλής ποιότητας, καθώς και απλά στέκια με μπύρα, ζωντανή μουσική και φαγητό τύπου pub. Δημοφιλείς μουσικοί εμφανίζονται συχνά σε μεγάλους χώρους συναυλιών, αλλά και σε μικρότερες σκηνές της πόλης.

Οι επισκέπτες φτάνουν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βανκούβερ (YVR), έναν σημαντικό κόμβο της Δυτικής Ακτής. Από εκεί, βρίσκουν μία πόλη με έντονη ζωή αλλά και πολλές υπαίθριες δραστηριότητες. Η περιοχή είναι γνωστή για παρατήρηση φαλαινών, καταδύσεις, σέρφινγκ, μονοπάτια και τροπικά δάση. Τα πολλά λιμάνια και μαρίνες χρησιμοποιούνται για ψάρεμα, ιστιοπλοΐα, εκδρομές και ενοικίαση γιοτ. Τα πολυάριθμα πάρκα και οι χώροι πρασίνου προσφέρουν πάντα κοντινές επιλογές για περπάτημα, τρέξιμο και χαλάρωση στη φύση.

Οι οικολογικές πολιτικές της πόλης την καθιστούν ιδιαίτερα φιλική προς το περπάτημα και το ποδήλατο. Η παραθαλάσσια γειτονιά Coal Harbour αποτελεί παράδειγμα, με διατηρημένη αρχιτεκτονική αρτ ντεκό, όπως το Marine Building που χτίστηκε τη δεκαετία του 1930. Η περιοχή βρίσκεται σε μικρή απόσταση με τα πόδια από το εντυπωσιακό Stanley Park.

Η ιστορική γοητεία διατηρείται στη συνοικία Gastown, με τα λιθόστρωτα δρομάκια και τα παλιά κτήρια από τούβλο. Η περιοχή είναι χαρακτηρισμένη ως «εθνικός ιστορικός τόπος» του Καναδά και φιλοξενεί μπουτίκ, γκαλερί και το διάσημο ρολόι Gastown που λειτουργεί με υπόγειο ατμό· εκεί βρίσκει κανείς από vintage και designer ρούχα μέχρι ιθαγενή καναδική τέχνη της Βορειοδυτικής Ακτής.

Το Βανκούβερ διαθέτει, επίσης, οικιστικές γειτονιές που συνδυάζουν ποιότητα ζωής και αισθητική, όπως το Dunbar με δεντροφυτεμένους δρόμους και παραδοσιακές κατοικίες· εκεί διαμένουν οικογένειες και φοιτητές σε κοντινή απόσταση από καταστήματα και αγορές. Παράλληλα, το MacKenzie Heights, σε υψόμετρο, προσφέρει θέα στην ευρύτερη περιοχή και ξεχωρίζει για την ευχάριστη εμπορική του ζώνη.