Το ξεχασμένο κράτος ανάμεσα σε Ισπανία και Πορτογαλία που εξαφανίστηκε μετά από 700 χρόνια

Στα σύνορα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, σε μια περιοχή που σήμερα ανήκει στη Γαλικία, υπήρξε για αιώνες ένα ιδιαίτερο και σχεδόν άγνωστο πολιτικό μόρφωμα: το Couto Mixto. Ένα μικρό «κράτος» που έζησε για περίπου επτά αιώνες με καθεστώς σχεδόν πλήρους αυτονομίας, πριν πάψει να υφίσταται στα μέσα του 19ου αιώνα.

Το Couto Mixto εμφανίστηκε γύρω στον 12ο αιώνα, σε μια συνοριακή ζώνη ανάμεσα στο τότε Βασίλειο του Λεόν και το Βασίλειο της Πορτογαλίας. Η περιοχή, που αντιστοιχεί σήμερα σε τμήμα της επαρχίας Ourense και στον πορτογαλικό δήμο Montalegre, εκτεινόταν σε λιγότερα από 30 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

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