Το ψάρι με το διάφανο κεφάλι: Το μυστηριώδες πλάσμα που βρέθηκε στα 710 μέτρα

Snapshot Επιστήμονες κατέγραψαν για πρώτη φορά ζωντανό το σπάνιο ψάρι Winteria telescopa με διάφανο κεφάλι σε βάθος 710 μέτρων στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Τα μάτια του ψαριού είναι σωληνοειδή και στραμμένα προς τα πάνω, επιτρέποντας την ανίχνευση αμυδρού φωτός και βιοφωταύγειας στο σκοτάδι της μεσοπελαγικής ζώνης.

Η διάφανη «ασπίδα» στο κεφάλι του λειτουργεί ως προστασία από τα κεντριά οργανισμών όπως μέδουσες, διευκολύνοντας το ψάρι να πλησιάζει τα θηράματά του.

Η αποστολή εντόπισε επίσης δύο νέα πεδία υδροθερμικών αναβλύσεων και δύο σπάνια καλαμάρια bigfin σε μία από τις λιγότερο εξερευνημένες περιοχές του Ατλαντικού.

Οι ανακαλύψεις της αποστολής συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση των οικοσυστημάτων σε ακραία υποθαλάσσια περιβάλλοντα χωρίς ηλιακό φως. Snapshot powered by AI

Ένα από τα πιο παράξενα πλάσματα των ωκεανών βγήκε για πρώτη φορά από το σκοτάδι της αβύσσου, καθώς επιστήμονες κατάφεραν να καταγράψουν ζωντανό ένα σπάνιο είδος ψαριού με διάφανο κεφάλι.

Το μυστηριώδες ψάρι, γνωστό ως Winteria telescopa, κινηματογραφήθηκε για πρώτη φορά στο φυσικό του περιβάλλον κατά τη διάρκεια μιας αποστολής διάρκειας ενός μήνα στη ζώνη Doldrums Megatransform and Fracture Zone, μία από τις λιγότερο εξερευνημένες περιοχές του Ατλαντικού Ωκεανού.

Οι ερευνητές του Schmidt Ocean Institute εντόπισαν το ψάρι σε βάθος περίπου 710 μέτρων, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριζόμενο υποβρύχιο όχημα SuBastian.

Σε αυτό το βάθος, το ηλιακό φως σχεδόν εξαφανίζεται, δημιουργώντας έναν απόκοσμο κόσμο λυκόφωτος, όπου κυριαρχεί το απόλυτο σκοτάδι και η ζωή έχει προσαρμοστεί σε ακραίες συνθήκες.

Το ψάρι με το διάφανο κεφάλι

Τα ψάρια barreleye είναι γνωστά για το εντυπωσιακό χαρακτηριστικό τους: το διάφανο περίβλημα στο κεφάλι τους, μέσα από το οποίο διακρίνονται τα ιδιαίτερα μάτια τους.

Σε αντίθεση με τα περισσότερα ψάρια, τα μάτια τους δεν κοιτούν προς τα πλάγια αλλά είναι σωληνοειδή και στραμμένα προς τα πάνω, επιτρέποντάς τους να εντοπίζουν ακόμα και τις πιο αμυδρές ακτίνες φωτός που φτάνουν από την επιφάνεια.

Αυτή η μοναδική προσαρμογή τους βοηθά να εντοπίζουν τις λάμψεις βιοφωταύγειας που προκαλούνται από μικρά θαλάσσια πλάσματα στο σκοτάδι.

Οι επιστήμονες γνωρίζουν ελάχιστα για αυτά τα ψάρια, καθώς η εύθραυστη διάφανη «ασπίδα» στο κεφάλι τους συνήθως καταστρέφεται όταν παγιδεύονται σε δίχτυα και μεταφέρονται στην επιφάνεια.

Έτσι, για δεκαετίες, οι περισσότερες πληροφορίες προέρχονταν από νεκρά ή κατεστραμμένα δείγματα.

Η παρατήρηση του Winteria telescopa ζωντανού δίνει πλέον στους ειδικούς μια σπάνια ευκαιρία να μελετήσουν τη συμπεριφορά του μέσα στο φυσικό του περιβάλλον.

Ζουν στη «ζώνη του λυκόφωτος»

Τα περισσότερα barreleye ζουν σε βάθη μεταξύ 600 και 1.000 μέτρων, στη λεγόμενη μεσοπελαγική ζώνη ή «ζώνη του λυκόφωτος», όπου φτάνει μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό του ηλιακού φωτός.

Αντί να παρατηρούν τον ορίζοντα όπως τα περισσότερα ψάρια, περνούν μεγάλο μέρος της ζωής τους κοιτάζοντας προς τα πάνω.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να εντοπίζουν τις σκιές από μέδουσες, καλαμάρια και άλλα θηράματα που κινούνται πάνω τους, με φόντο το αχνό φως που διαπερνά την επιφάνεια του ωκεανού.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα barreleye είναι ευκαιριακοί κυνηγοί, οι οποίοι πιθανώς αρπάζουν μικρά ζώα που παγιδεύονται στα πλοκάμια οργανισμών όπως οι σιφωνοφόροι και οι μέδουσες.

Η διάφανη προστατευτική δομή γύρω από τα μάτια τους ίσως λειτουργεί ως ασπίδα απέναντι στα κεντριά αυτών των οργανισμών, επιτρέποντάς τους να πλησιάζουν χωρίς να τραυματίζονται.

Παρά την εξωγήινη εμφάνισή τους, τα barreleye είναι μικρά σε μέγεθος. Τα περισσότερα έχουν μήκος μόλις 10 έως 15 εκατοστά, περίπου όσο μία μπανάνα.

Ανακαλύψεις στα βάθη του Ατλαντικού

Το παράξενο ψάρι ήταν μόνο μία από τις σημαντικές ανακαλύψεις της αποστολής.

Η ερευνητική ομάδα εντόπισε επίσης δύο άγνωστα μέχρι σήμερα πεδία υδροθερμικών αναβλύσεων βαθιά μέσα στη ζώνη του ρήγματος.

Οι συγκεκριμένες περιοχές απελευθερώνουν καυτά, πλούσια σε μέταλλα υγρά, τα οποία δημιουργούν μοναδικά οικοσυστήματα που επιβιώνουν χωρίς καθόλου ηλιακό φως.

Οι επιστήμονες συνάντησαν ακόμη δύο εξαιρετικά σπάνια καλαμάρια bigfin, είδος γνωστό για τα εντυπωσιακά, μακριά και λεπτά πλοκάμια του.

«Φτάσαμε εδώ αναζητώντας υδροθερμικές πηγές, ρήγματα και υποθαλάσσια βουνά», δήλωσε η δρ. Paula Zapata Ramirez, επίκουρη καθηγήτρια στο Universidad Pontificia Bolivariana.

«Φεύγουμε έχοντας κάτι ακόμη πιο πολύτιμο: βαθύτερη κατανόηση των οικοσυστημάτων σε μία από τις λιγότερο εξερευνημένες περιοχές του Ατλαντικού.

Κάθε δείγμα, κάθε εικόνα και κάθε ανακάλυψη μάς φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην κατανόηση των κρυφών περιοχών του πλανήτη μας».