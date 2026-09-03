Με 215 ευρώ πετάς σχεδόν απεριόριστα έως το 2027 – Ποιοι μπορούν να αποκτήσουν το πάσο

«Πέτα όσο θέλεις» με 215 ευρώ – Το πάσο που κερδίζει τους Αμερικανούς ταξιδιώτες και τι ισχύει για τους ομογενείς

Γιάννης Νικηφοράκης, Επιμέλεια

Με 215 ευρώ πετάς σχεδόν απεριόριστα έως το 2027 – Ποιοι μπορούν να αποκτήσουν το πάσο
WHAT THE FACT
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Οι φθινοπωρινές και χειμερινές αποδράσεις γίνονται πιο προσιτές, καθώς η Frontier Airlines επαναφέρει προς πώληση το γνωστό της all–you–can–fly πάσο, προσφέροντας στους ταξιδιώτες τη δυνατότητα να πραγματοποιούν σχεδόν απεριόριστες πτήσεις στο δίκτυο έως τον Φεβρουάριο του 2027. Η τιμή του Fall & Winter GoWild Pass ανέρχεται σε 249 δολάρια, δηλαδή περίπου 215 ευρώ.

Οι πτήσεις, ωστόσο, δεν είναι κυριολεκτικά δωρεάν. Για κάθε σκέλος της πτήσης καταβάλλεται βασικός ναύλος μόλις 1 σεντ, ενώ, ο επιβάτης επιβαρύνεται και με τους ισχύοντες κρατικούς φόρους. Το πάσο περιλαμβάνει ένα προσωπικό αντικείμενο, όπως ένα σακίδιο ή μία τσάντα χειρός, ενώ, οι μεγαλύτερες αποσκευές και οι παραδοτέες αποσκευές χρεώνονται επιπλέον. Υπάρχουν και περιορισμοί στην εκ των προτέρων επιλογή θέσης, κάτι που μπορεί να δυσκολέψει όσους ταξιδεύουν μαζί με σύντροφο, οικογένεια ή παρέα.

Το GoWild Pass, πάντως, δεν απευθύνεται σε όλους τους ταξιδιώτες. Η Frontier Airlines απαιτεί ο κάτοχος να είναι κάτοικος Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό σημαίνει ότι το πάσο μπορούν να αποκτήσουν και Έλληνες ομογενείς που ζουν μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον πληρούν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις της εταιρείας. Αντίθετα, ένας Έλληνας που ζει στην Ελλάδα, δεν μπορεί να αγοράσει το πάσο, ακόμη και αν διαθέτει αμερικανική υπηκοότητα, καθώς το βασικό κριτήριο είναι η κατοικία και όχι η υπηκοότητα.

Για τους Έλληνες ομογενείς που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, το πάσο μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο και για ταξίδια στο εξωτερικό. Οι κάτοχοι μπορούν να πραγματοποιούν και διεθνείς πτήσεις της Frontier, με τις κρατήσεις να γίνονται έως και 10 ημέρες πριν από την αναχώρηση· επομένως, ένας ομογενής που έχει τις Ηνωμένες Πολιτείες ως βάση του, μπορεί να αξιοποιήσει το GoWild Pass όχι μόνο για ταξίδια εντός της χώρας, αλλά και διεθνείς προορισμούς που περιλαμβάνονται στο δίκτυο της αεροπορικής εταιρείας.

Πέρα από το φθινοπωρινό και χειμερινό πάσο, η Frontier προσφέρει και ετήσια συνδρομή, η οποία ισχύει για ταξίδια έως τον Απρίλιο του 2027, καθώς και μηνιαίο πάσο. Η μηνιαία επιλογή κοστίζει 149 δολάρια, περίπου 129 ευρώ, ενώ απαιτείται επιπλέον τέλος εγγραφής 119 δολαρίων, περίπου 103 ευρώ. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα, η εταιρεία προσφέρει τον πρώτο μήνα χωρίς τη μηνιαία χρέωση.

«Το GoWild συνεχίζει να γίνεται καλύτερο, συνδυάζοντας την ελευθερία των αυθόρμητων ταξιδιών με απεριόριστες πτήσεις και περισσότερες ευκαιρίες για να προγραμματίσετε εκ των προτέρων τα ταξίδια και τις στιγμές που έχουν σημασία», τόνισε ο εμπορικός διευθυντής της Frontier Airlines, Μπόμπι Σρέτερ, σε ανακοίνωση της εταιρείας.

Το Fall & Winter Pass είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για όσους θέλουν να ταξιδέψουν σε προορισμούς που φημίζονται για τα φθινοπωρινά τους χρώματα ή για τα χειμερινά σπορ. Η Frontier έχει ως βασική επιχειρησιακή της βάση το Ντένβερ και πραγματοποιεί δεκάδες δρομολόγια από και προς το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ. Από την «πόλη του Μίλιου», οι ταξιδιώτες μπορούν να οργανώσουν εκδρομές σε μερικούς από τους πιο εντυπωσιακούς φθινοπωρινούς προορισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως το Άσπεν και η περιοχή της κοιλάδας Roaring Fork.

Στα βορειοανατολικά, η Frontier πραγματοποιεί, επίσης, πτήσεις προς τη Βοστώνη, το Μπάφαλο, το Χάρτφορντ και τις Συρακούσες, περιοχές που είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς για τα εντυπωσιακά φθινοπωρινά τους χρώματα.

Για τα χειμερινά ταξίδια, η Frontier προσφέρει μία σειρά από προορισμούς τόσο για όσους αναζητούν ήλιο και υψηλότερες θερμοκρασίες όσο και για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ. Στη Φλόριντα, το δίκτυο περιλαμβάνει το Μαϊάμι, το Φορτ Λόντερντεϊλ, το Ορλάντο, την Πενσακόλα, την Τάμπα και τη Σαρασότα. Παράλληλα, η εταιρεία εξυπηρετεί δημοφιλείς πύλες προς χιονοδρομικούς προορισμούς, όπως το Ρίνο και το Σολτ Λέικ Σίτι.

Το νέο GoWild Pass επανέρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία οι ταξιδιώτες βρίσκονται αντιμέτωποι με ιδιαίτερα υψηλές τιμές αεροπορικών εισιτηρίων, λόγω της αυξημένης ζήτησης και του υψηλότερου κόστους καυσίμων. Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος της Airlines for America, Κρις Σουνούνου, ανέφερε πρόσφατα ότι παρά την αύξηση σχεδόν κατά 20% στα κόστη των εισιτηρίων εσωτερικού, οι συνολικές τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων έχουν πλέον σταθεροποιηθεί.

«Πιστεύω ότι θα παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό σταθερές για αρκετό καιρό, επειδή δυστυχώς δεν πρόκειται να ξεφύγουμε σύντομα από αυτή την κατάσταση με το Ιράν. Πρόκειται για ένα μεγαλύτερο ζήτημα για περιοχές όπως η Ασία και η Ευρώπη», τόνισε.

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