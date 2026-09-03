ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 91 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Αύγουστο

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα της Allwyn. Τον Αύγουστο του 2026 οι παίκτες κέρδισαν περισσότερα από 91 εκατομμύρια ευρώ. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 25 έως τις 31 Αυγούστου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στην Πάτρα, επέλεξε τα στοιχήματα «Τελικό Αποτέλεσμα», «Ημίχρονο/Τελικό Αποτέλεσμα», «Συνολικά Γκολ Over/Under» και «Διπλή Ευκαιρία» σε 14 αγώνες από το Champions League, το Europa League, το Conference League, τη La Liga και τη δεύτερη κατηγορία της Αργεντινής, έπαιξε το σύστημα 11 και κέρδισε 24.987,81 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Πέμπτη 27 Αυγούστου, στο BIPOT της 2ης ιπποδρομίας από το Vaal ένας νικητής κέρδισε 3.749,65 ευρώ.