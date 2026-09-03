Θεσσαλονίκη – Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Άντληση υδάτων από εθελοντές διασώστες μετά την κακοκαιρία

Snapshot Οι εθελοντές διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στη Θεσσαλονίκη κινητοποιήθηκαν από νωρίς το πρωί της Πέμπτης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από την έντονη βροχόπτωση.

Οι εθελοντές, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, αντλούν νερά από υπόγειους κάδους απορριμμάτων και βοηθούν στις εργασίες αποκατάστασης.

Το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού παραμένει σε ετοιμότητα για περαιτέρω συνδρομή όπου απαιτηθεί. Snapshot powered by AI

Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (3/9), οι εθελοντές σαμαρείτες – διασώστες του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κινητοποιήθηκαν, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση που έπληξε την πόλη.

Με κατάλληλο εξοπλισμό, οι εθελοντές επιχειρούν σε σημεία όπου έχουν συσσωρευτεί μεγάλες ποσότητες νερού, πραγματοποιώντας αντλήσεις υδάτων από υπόγειους κάδους απορριμμάτων και συνδράμοντας στις εργασίες αποκατάστασης.

Το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού παραμένει σε ετοιμότητα, προκειμένου να συνδράμει όπου υπάρξει ανάγκη.