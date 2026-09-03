Άδωνις από περιοδεία σε Δυτική Μακεδονία-Θράκη: «Με έπνιξαν στα φιλιά και τα λουλούδια»

Snapshot Ο Άδωνις Γεωργιάδης περιοδεύει στη βόρεια Ελλάδα και εγκαινιάζει νέες δομές υγείας.

Ο υπουργός Υγείας έλαβε θερμή υποδοχή από το προσωπικό των δομών, το οποίο τον υποδέχτηκε με φιλιά και λουλούδια.

Ο Γεωργιάδης απάντησε στην κριτική του Αλέξη Τσίπρα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δηλώνοντας ότι στο ΕΣΥ έχει επιστρέψει η αισιοδοξία.

Η περιοδεία συνεχίζεται στις Σέρρες και τη Θεσσαλονίκη. Snapshot powered by AI

Ο Άδωνις Γεωργιάδης περιοδεύει στη βόρεια Ελλάδα κι εγκαινίασε διάφορες δομές υγείας στις οποίες έτυχε θερμής υποδοχής από το προσωπικό τους.

Ο υπουργός Υγείας, έκανε μάλιστα και σχετική δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «με έπνιξαν στα φιλιά και στα λουλούδια οι εργαζόμενοι των δομών που εγκαινιάζουμε».

Έριξε δε και το «καρφί» του στον Αλέξη Τσίπρα για την κριτική που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα μεταξύ άλλων και για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και για την αντιμετώπιση που τυγχάνει ο υπουργός Υγείας, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Στο ΕΣΥ έχει επανέλθει η αισιοδοξία και η χαρά και αφήστε τον Τσίπρα να φωνάζει!».

Το μήνυμά του καταλήγει ως εξής: Σήμερα συνεχίζουμε σε Σέρρες και Θεσσαλονίκη χαμός...»

Δείτε το βίντεο του Άδωνι Γεωργιάδη

Δεύτερη μέρα περιοδείας μας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και με έπνιξαν στα φιλιά και στα λουλούδια οι εργαζόμενοι των δομών που εγκαινιάζουμε. Στο ΕΣΥ έχει επανέλθει η αισιοδοξία και η χαρά και αφήστε τον @atsipras να φωνάζει! Σήμερα συνεχίζουμε σε Σέρρες και Θεσσαλονίκη… pic.twitter.com/lhr95Rxtwm — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 3, 2026

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