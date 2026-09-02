Όλοι θέλουν να ζουν εκεί – Η καλύτερη πόλη στον κόσμο είναι ευρωπαϊκή

Με την παραμυθένια Παλιά Πόλη, την εντυπωσιακή τοποθεσία στις όχθες της λίμνης και τις Άλπεις σε απόσταση αναπνοής, η Ζυρίχη αποτελεί δημοφιλή προορισμό για κάθε είδους ταξιδιώτη· από τους λάτρεις της φύσης και του πολιτισμού, έως τους φίλους της ιστορίας.

Ωστόσο, η Ζυρίχη δεν είναι απλώς μία εντυπωσιακή πόλη για διακοπές. Αναδείχθηκε στην πρώτη θέση της κατάταξης με τις καλύτερες πόλεις στον κόσμο για μόνιμη εγκατάσταση, σύμφωνα με νέα ανάλυση.

Η έκθεση, που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2026 από την ψηφιακή πλατφόρμα ψυχαγωγίας JB, αξιολόγησε 45 μεγάλες πόλεις σε όλο τον κόσμο με βάση έξι βασικούς δείκτες: Ποιότητα ζωής, ασφάλεια, πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, ποιότητα του αέρα, απασχόληση και διαθέσιμο εισόδημα. Ως διαθέσιμο εισόδημα ορίζεται το ποσό που απομένει στους κατοίκους μετά την κάλυψη του ενοικίου και των βασικών εξόδων διαβίωσης.

Η μεθοδολογία της έρευνας σχεδιάστηκε ώστε να αναδεικνύει πόλεις που παρουσιάζουν σταθερά υψηλές επιδόσεις σε όλους τους επιμέρους τομείς και όχι εκείνες που ξεχωρίζουν μόνο σε έναν ή δύο δείκτες.

Η μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας κατέγραψε υψηλές επιδόσεις σε όλους τους δείκτες, κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη δεδομένης της πρώτης θέσης στη συνολική κατάταξη. Ιδιαίτερα υψηλές ήταν, ωστόσο, οι βαθμολογίες σε θέματα ασφάλειας, ποιότητας ζωής και υγειονομικής περίθαλψης.

Παράλληλα, το χαμηλό ποσοστό ανεργίας, που διαμορφώνεται στο 2,9%, αποτελεί ένδειξη μίας ισχυρής και σταθερής αγοράς εργασίας. Σημαντικό ρόλο σε αυτό διαδραματίζει η θέση της Ζυρίχης ως κορυφαίου χρηματοοικονομικού κέντρου της Ελβετίας και ενός από τους σημαντικότερους τραπεζικούς κόμβους της Ευρώπης.

Καλή ποιότητα ζωής, αλλά και υψηλά εισοδήματα

Η Ζυρίχη –όπως και η Ελβετία συνολικά– είναι γνωστή για το υψηλό κόστος ζωής. Η μελέτη, ωστόσο, επισημαίνει ένα σημαντικό αντίβαρο: Οι κάτοικοι της πόλης διαθέτουν και ιδιαίτερα υψηλά εισοδήματα.

Κατά μέσο όρο, τους απομένουν σχεδόν 4.000 δολάρια μηνιαίως μετά την κάλυψη των βασικών τους αναγκών, ποσό υπερδιπλάσιο σε σύγκριση με τον μέσο όρο σε πολλές άλλες πόλεις που βρίσκονται στις κορυφαίες θέσεις της κατάταξης.

Αυτό το διαθέσιμο εισόδημα προσφέρει στους κατοίκους τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τις διαφορετικές γειτονιές της πόλης, τη γαστρονομική της σκηνή, τα μουσεία παγκόσμιας κλάσης, αλλά και τις κομψές μπουτίκ και γκαλερί.

Για όποιον εξετάζει το ενδεχόμενο να μετακομίσει στο εξωτερικό –ή απλώς αναζητά μία δραστική αλλαγή σκηνικού– η Ζυρίχη φαίνεται να αξίζει μια πιο προσεκτική ματιά.

Πέρα από το ειδυλλιακό της τοπίο, προσφέρει στους κατοίκους έναν σπάνιο συνδυασμό οικονομικής σταθερότητας και υψηλής καθημερινής ποιότητας ζωής. Το αποτελεσματικό δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών, οι ζωντανές γειτονιές και η εύκολη πρόσβαση σε πεζοπορικές διαδρομές, χιονοδρομικά κέντρα και δραστηριότητες στη λίμνη συμπληρώνουν την εικόνα μιας πόλης που δικαιολογεί τη νέα της διάκριση.

Οι ευρωπαϊκές πόλεις κυριάρχησαν στις έξι πρώτες θέσεις της κατάταξης της JB. Η Μελβούρνη της Αυστραλίας ακολούθησε στην έβδομη θέση, ενώ, δύο αμερικανικές πόλεις, το Σιάτλ και η Βοστώνη, κατέλαβαν την όγδοη και τη δέκατη θέση αντίστοιχα.

Αξιοσημείωτη είναι η απουσία πόλεων από τη Νότια Αμερική, την Αφρική και την Ασία, γεγονός που αναδεικνύει ευρύτερες περιφερειακές ανισότητες σε επίπεδο υποδομών, οικονομικής σταθερότητας και δημόσιων υπηρεσιών, σύμφωνα με τη μελέτη.

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