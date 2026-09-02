Όλοι θέλουν να ζουν εκεί – Η καλύτερη πόλη στον κόσμο είναι ευρωπαϊκή

Ασφάλεια, υψηλά εισοδήματα και κορυφαία ποιότητα ζωής την έφεραν στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης

Γιάννης Νικηφοράκης, Επιμέλεια

Όλοι θέλουν να ζουν εκεί – Η καλύτερη πόλη στον κόσμο είναι ευρωπαϊκή
TRAVEL
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με την παραμυθένια Παλιά Πόλη, την εντυπωσιακή τοποθεσία στις όχθες της λίμνης και τις Άλπεις σε απόσταση αναπνοής, η Ζυρίχη αποτελεί δημοφιλή προορισμό για κάθε είδους ταξιδιώτη· από τους λάτρεις της φύσης και του πολιτισμού, έως τους φίλους της ιστορίας.

Ωστόσο, η Ζυρίχη δεν είναι απλώς μία εντυπωσιακή πόλη για διακοπές. Αναδείχθηκε στην πρώτη θέση της κατάταξης με τις καλύτερες πόλεις στον κόσμο για μόνιμη εγκατάσταση, σύμφωνα με νέα ανάλυση.

Η έκθεση, που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2026 από την ψηφιακή πλατφόρμα ψυχαγωγίας JB, αξιολόγησε 45 μεγάλες πόλεις σε όλο τον κόσμο με βάση έξι βασικούς δείκτες: Ποιότητα ζωής, ασφάλεια, πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, ποιότητα του αέρα, απασχόληση και διαθέσιμο εισόδημα. Ως διαθέσιμο εισόδημα ορίζεται το ποσό που απομένει στους κατοίκους μετά την κάλυψη του ενοικίου και των βασικών εξόδων διαβίωσης.

Η μεθοδολογία της έρευνας σχεδιάστηκε ώστε να αναδεικνύει πόλεις που παρουσιάζουν σταθερά υψηλές επιδόσεις σε όλους τους επιμέρους τομείς και όχι εκείνες που ξεχωρίζουν μόνο σε έναν ή δύο δείκτες.

Η μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας κατέγραψε υψηλές επιδόσεις σε όλους τους δείκτες, κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη δεδομένης της πρώτης θέσης στη συνολική κατάταξη. Ιδιαίτερα υψηλές ήταν, ωστόσο, οι βαθμολογίες σε θέματα ασφάλειας, ποιότητας ζωής και υγειονομικής περίθαλψης.

Παράλληλα, το χαμηλό ποσοστό ανεργίας, που διαμορφώνεται στο 2,9%, αποτελεί ένδειξη μίας ισχυρής και σταθερής αγοράς εργασίας. Σημαντικό ρόλο σε αυτό διαδραματίζει η θέση της Ζυρίχης ως κορυφαίου χρηματοοικονομικού κέντρου της Ελβετίας και ενός από τους σημαντικότερους τραπεζικούς κόμβους της Ευρώπης.

Καλή ποιότητα ζωής, αλλά και υψηλά εισοδήματα

Η Ζυρίχη –όπως και η Ελβετία συνολικά– είναι γνωστή για το υψηλό κόστος ζωής. Η μελέτη, ωστόσο, επισημαίνει ένα σημαντικό αντίβαρο: Οι κάτοικοι της πόλης διαθέτουν και ιδιαίτερα υψηλά εισοδήματα.

Κατά μέσο όρο, τους απομένουν σχεδόν 4.000 δολάρια μηνιαίως μετά την κάλυψη των βασικών τους αναγκών, ποσό υπερδιπλάσιο σε σύγκριση με τον μέσο όρο σε πολλές άλλες πόλεις που βρίσκονται στις κορυφαίες θέσεις της κατάταξης.

Αυτό το διαθέσιμο εισόδημα προσφέρει στους κατοίκους τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τις διαφορετικές γειτονιές της πόλης, τη γαστρονομική της σκηνή, τα μουσεία παγκόσμιας κλάσης, αλλά και τις κομψές μπουτίκ και γκαλερί.

Για όποιον εξετάζει το ενδεχόμενο να μετακομίσει στο εξωτερικό –ή απλώς αναζητά μία δραστική αλλαγή σκηνικού– η Ζυρίχη φαίνεται να αξίζει μια πιο προσεκτική ματιά.

Πέρα από το ειδυλλιακό της τοπίο, προσφέρει στους κατοίκους έναν σπάνιο συνδυασμό οικονομικής σταθερότητας και υψηλής καθημερινής ποιότητας ζωής. Το αποτελεσματικό δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών, οι ζωντανές γειτονιές και η εύκολη πρόσβαση σε πεζοπορικές διαδρομές, χιονοδρομικά κέντρα και δραστηριότητες στη λίμνη συμπληρώνουν την εικόνα μιας πόλης που δικαιολογεί τη νέα της διάκριση.

Οι ευρωπαϊκές πόλεις κυριάρχησαν στις έξι πρώτες θέσεις της κατάταξης της JB. Η Μελβούρνη της Αυστραλίας ακολούθησε στην έβδομη θέση, ενώ, δύο αμερικανικές πόλεις, το Σιάτλ και η Βοστώνη, κατέλαβαν την όγδοη και τη δέκατη θέση αντίστοιχα.

Αξιοσημείωτη είναι η απουσία πόλεων από τη Νότια Αμερική, την Αφρική και την Ασία, γεγονός που αναδεικνύει ευρύτερες περιφερειακές ανισότητες σε επίπεδο υποδομών, οικονομικής σταθερότητας και δημόσιων υπηρεσιών, σύμφωνα με τη μελέτη.

Ολόκληρη η λίστα:

ΘέσηΠόληΧώρα
1ΖυρίχηΕλβετία
2ΚοπεγχάγηΔανία
3ΆμστερνταμΟλλανδία
4ΒιέννηΑυστρία
5ΜόναχοΓερμανία
6ΕλσίνκιΦινλανδία
7ΜελβούρνηΑυστραλία
8ΣιάτλΗνωμένες Πολιτείες
9ΕδιμβούργοΗνωμένο Βασίλειο
10ΒοστώνηΗνωμένες Πολιτείες
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς για ΑΕΝΑΟΝ: «Πολύ μεγάλη ημέρα για την Αττική, έργο που αλλάζει τη φυσιογνωμία του Λεκανοπεδίου»

12:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Είστε τραμπούκος» - «Χυδαιότητα που δεν θα γίνει ανεκτή»: Επεισόδιο Κωνσταντοπούλου και Κουκουλόπουλου στη Βουλή

12:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Η Ε.Ε. οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση της Ryanair για το ελληνικό σύστημα εναέριας κυκλοφορίας: «Απαράδεκτη η βλάβη – Επηρεάστηκαν 7.000 επιβάτες»

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Μαζιώτης: Αποφυλακίζεται ύστερα από 14 χρόνια στη φυλακή συν έξι χρόνια εργασίας - Ήταν έγκλειστος για την οργάνωση «Επαναστατικός Αγώνας»

12:26NEWSBOMB

Προειδοποίηση από τη Ryanair: Oι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη θα αυξηθούν το 2027

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Στις φλόγες δύο τάνκερ μετά από πρόσκρουση σε νάρκες

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Σπάτα - Καίγεται κοντέινερ εντός καταυλισμού

12:13ΚΟΣΜΟΣ

Η Δανία στέλνει για πρώτη φορά στρατιώτες στη Γροιλανδία καθώς αυξάνονται οι εντάσεις στην Αρκτική

12:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιόδρας προς Κομισιόν: Ανάγκη θέσπισης πανευρωπαϊκής ηλικίας πρόσβασης στα social media

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Πορτοσάλτε: «Όποιος άνθρωπος έχει θέμα με το φύλο του, καταφεύγει στην ψυχίατρό του»

12:01ANNOUNCEMENTS

H Allwyn Hellas σου δίνει την ευκαιρία να σταδιοδρομήσεις σε 7 ειδικότητες με μεγάλη ζήτηση

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Χαστούκισε την πρώην σύντροφό του και μετά πήγε να την πατήσει με το αυτοκίνητο

11:59ΚΟΣΜΟΣ

Ναυάγιο στην Κερύνεια: Εντοπίστηκε το καταμαράν που βυθίστηκε, σε βάθος 550 μέτρων

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Απατεώνες «έσπασαν» σε μικροποσά πάνω από 650.000 ευρώ - Τι ερευνά η Αρχή για το ξέπλυμα

11:56ΕΛΛΑΔΑ

«Άνοιξε το μέτωπο, διάσπαρτες κατοικίες στην περιοχή»: Συναγερμός για μεγάλη φωτιά στην Κάρυστο

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Επιτυχής δοκιμή του βαλλιστικού συστήματος LORA του Ισραήλ -  Θα προχωρήσει σε αγορά

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Drones πάνω από την Αθήνα για την αντιμετώπιση του μποτιλιαρίσματος - Η νέα «μάχη» της Τροχαίας για την κίνηση

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΠΑΓΝΗ διασωληνωμένο δίχρονο αγόρι που έπεσε από μπαλκόνι

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Προσφεύγουν κατά της αποφυλάκισης Τζιωρτζιώτη οι συγγενείς των νεκρών εργατριών - «Θα είμαστε αρωγοί στις οικογένειες και τα παιδιά τους» λένε οι δικηγόροι του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:26ΚΑΙΡΟΣ

Από τα 38αρια στην αστάθεια: Έρχεται αλλαγή του καιρού με καταιγίδες, χαλάζι και πτώση της θερμοκρασίας – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

11:35TRAVEL

Όλοι θέλουν να ζουν εκεί – Η καλύτερη πόλη στον κόσμο είναι ευρωπαϊκή

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Ιμπραήμ Καλίν: Ο αρχηγός της τουρκικής MIT επισκέφθηκε μυστικά την Αθήνα την περασμένη εβδομάδα - Με ποιους συναντήθηκε, τι συζήτησε

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί έφυγε τελικά η πολύτεκνη οικογένεια από τη Φουρνά; «Οικογενειακή ευκαιρία», λέει η δασκάλα - «Bullying και μποϊκοτάζ» καταγγέλλει η μητέρα

11:56ΕΛΛΑΔΑ

«Άνοιξε το μέτωπο, διάσπαρτες κατοικίες στην περιοχή»: Συναγερμός για μεγάλη φωτιά στην Κάρυστο

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Μαζιώτης: Αποφυλακίζεται ύστερα από 14 χρόνια στη φυλακή συν έξι χρόνια εργασίας - Ήταν έγκλειστος για την οργάνωση «Επαναστατικός Αγώνας»

10:17ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Μαρουσάκη: Απότομη μεταβολή του καιρού από το απόγευμα με ισχυρές μπόρες και καταιγίδες – Πότε έρχονται θυελλώδεις άνεμοι

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Σύβοτα: Στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο σε σκάφος ενώ έκαναν διακοπές - «113 ημέρες ακόμη»

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Φουρνά Ευρυτανίας: «Το παιδί μας δέχθηκε ισχυρό bullying - Δεν μας στήριξε η τοπική κοινωνία, ζούσαμε με αρουραίους»

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ανεξάρτητος βουλευτής ζητά την επαναφορά της θανατικής ποινής για την υπόθεση με το βρέφος

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Απατεώνες «έσπασαν» σε μικροποσά πάνω από 650.000 ευρώ - Τι ερευνά η Αρχή για το ξέπλυμα

12:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Είστε τραμπούκος» - «Χυδαιότητα που δεν θα γίνει ανεκτή»: Επεισόδιο Κωνσταντοπούλου και Κουκουλόπουλου στη Βουλή

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Σπάτα - Καίγεται κοντέινερ εντός καταυλισμού

09:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Οργή για τους ισχυρισμούς του 43χρονου - «Οι μαχαιριές στο βρέφος έγιναν στην προσπάθεια να σπάσω τον πάγο»

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Ρηματική διακοίνωση Άγκυρας σε Αθήνα: «Δεν θα επιτρέψουμε αλλαγή του status quo στο Αιγαίο»

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Δικό του... μεταλλικό νερό από το Αζερμπαϊτζάν έφερε ο Αλίγιεφ στη Σύνοδο του Μπισκέκ - Το στιγμιότυπο που κάνει τον γύρο του κόσμου

07:36ΚΑΙΡΟΣ

Το ρεύμα του Βόρειου Ατλαντικού μπορεί να καταρρεύσει και να οδηγήσει σε νέα «εποχή των Παγετώνων»

10:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Πάρκο ΑΕΝΑΟΝ: Βάζουμε τέλος σε εκκρεμότητα δεκαετιών – Δεν θα υπάρξει επενδυτικό κενό με το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, η επόμενη 4ετία να συνδυαστεί με άλμα ανάπτυξης

10:18LIFESTYLE

Κλέλια Ανδριολάτου: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις καλοκαιρινές διακοπές της - Οι πόζες με μπικίνι και η κρυφή τοποθεσία

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση της Ryanair για το ελληνικό σύστημα εναέριας κυκλοφορίας: «Απαράδεκτη η βλάβη – Επηρεάστηκαν 7.000 επιβάτες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ