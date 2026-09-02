Η Hyundai βγάζει στην παραγωγή το δικό της «Piaggio»
Η Hyundai ανοίγει ένα εντελώς νέο κεφάλαιο, βάζοντας στην παραγωγή το E3W, ένα μικρό ηλεκτρικό τρίτροχο που φέρνει τη φιλοσοφία της θρυλικής Piaggio Ape στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.
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Το E3W είχε παρουσιαστεί πριν από περίπου έναν χρόνο ως πρωτότυπο, όμως πλέον πήρε το πράσινο φως για παραγωγή.
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