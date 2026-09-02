Ιμπραήμ Καλίν: Ο αρχηγός της τουρκικής MIT επισκέφθηκε μυστικά την Αθήνα την περασμένη εβδομάδα

Snapshot Ο Ιμπραήν Καλίν, αρχηγός της τουρκικής MIT, επισκέφθηκε μυστικά την Αθήνα την περασμένη εβδομάδα.

Συναντήθηκε με τον Έλληνα ομόλογό του, Θεμιστολή Δεμίρη, και άλλα πρόσωπα στην Ελλάδα.

Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με 300 Τούρκους μαφιόζους που έχουν περάσει στην Ελλάδα από εγκληματικές οργανώσεις.

Έγινε συζήτηση για την οργανωμένη δράση λαθροδιακινητών που μεταφέρουν παράνομα μετανάστες από την Τουρκία στην Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Επίσκεψη υπό άκρα μυστικότητα στη χώρα μας πραγματοποίησε ο επικεφαλής της MIT, της τουρκικής μυστικής υπηρεσίας πληροφοριών, ο Ιμπραήν Καλίν.

Ο επί σειρά ετών στενός συνεργάτης του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρέθηκε στην Αθήνα, είχε επαφές με τον Έλληνα ομόλογό του, Θεμιστοκλή Δεμίρη, αλλά και σειρά συναντήσεων και με άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με «Τα Νέα».

Μεταξύ άλλων, διέρρευσε ότι ο Καλίν συζήτησε με τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες το ζήτημα των περίπου 300 Τούρκων μαφιόζων από περίπου 15 εγκληματικές οργανώσεις της γείτονος που έχουν περάσει στη χώρα μας, καθώς και το θέμα των λαθροδιακινητών που δρουν οργανωμένα και περνούν παρανόμως μετανάστες από τα τουρκικά παράλια στην ελληνική επικράτεια.