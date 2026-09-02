Νότια Προάστια: Διέρρηξαν το σπίτι τηλεοπτικής παρουσιάστριας ενώ έλειπε διακοπές - «Πήραν κειμήλια»

Οι δράστες έκοψαν τα καλώδια του ρεύματος για να απενεργοποιήσουν τον συναγερμό

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Νότια Προάστια: Διέρρηξαν το σπίτι τηλεοπτικής παρουσιάστριας ενώ έλειπε διακοπές - «Πήραν κειμήλια»
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  • Τρεις οργανωμένοι διαρρήκτες εισέβαλαν στο σπίτι της τηλεοπτικής παρουσιάστριας Κόμισσας Κοντογιάννη στα Νότια Προάστια ενώ εκείνη απουσίαζε σε διακοπές.
  • Οι δράστες παραβίασαν τις σιδεριές και μπήκαν από το παράθυρο της κουζίνας, επιχειρώντας να απενεργοποιήσουν τον συναγερμό με τη χρήση νερού και κόψιμο καλωδίων.
  • Παρά την ενεργοποίηση του συναγερμού, οι διαρρήκτες συνέχισαν να ψάχνουν το σπίτι και αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας περίπου 150.000 ευρώ.
  • Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας και προστίθεται σε μια σειρά διαρρήξεων που έχουν αυξηθεί πρόσφατα στα Νότια Προάστια.
  • Η παρουσιάστρια εξέφρασε την απογοήτευσή της για την κλοπή σημαντικών κοσμημάτων που κρατούσε λόγω οικονομικής ανάγκης.
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Θύμα οργανωμένων διαρρηκτών έπεσε η τηλεοπτική παρουσιάστρια, Κόμισσα Κοντογιάννη στα Νότια Προάστια, με τους δράστες να εισβάλλουν στο σπίτι της και να φεύγουν έχοντας αρπάξει κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 150.000 ευρώ, όσο εκείνη βρισκόταν σε διακοπές.

Σύμφωνα με το Star.gr, οι δράστες φαίνεται πως είχαν σχεδιάσει με προσοχή την εισβολή στην κατοικία, ενώ οι κινήσεις τους καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας.

Πώς έδρασαν οι διαρρήκτες

Οι τρεις δράστες επιχείρησαν αρχικά να μπουν στο σπίτι από τουλάχιστον δύο διαφορετικά σημεία. Τελικά, κατάφεραν να παραβιάσουν τις σιδεριές με τη χρήση λοστού και να περάσουν στο εσωτερικό από το παράθυρο της κουζίνας.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το Star.gr, προσπάθησαν να καταστρέψουν το σύστημα ασφαλείας. Ένας από τους δράστες κρατούσε έναν κουβά με νερό, ενώ οι άλλοι δύο έκοβαν τα καλώδια του ηλεκτρικού ρεύματος, προκειμένου να απενεργοποιήσουν τον συναγερμό.

Παρά τις προσπάθειές τους, ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε.

Οι διαρρήκτες, ωστόσο, δεν φαίνεται να πτοήθηκαν. Σε βίντεο ένας από τους δράστες καταγράφεται να κινείται στο εσωτερικό κατοικίας, έχοντας ήδη παραβιάσει την είσοδο. Ο άνδρας χρησιμοποιεί τον φακό του κινητού του τηλεφώνου και συνεχίζει να ψάχνει στους χώρους, αναζητώντας χρήματα και αντικείμενα αξίας, παρά τον ήχο του συναγερμού.

διάρρηξη - παρουσιάστρια

Η κατάσταση στο σπίτι της παρουσιάστριας μετά την διάρρηξη

Η Κόμισσα Κοντογιάννη απουσίαζε από την κατοικία της όταν έγινε η διάρρηξη. Όπως κατήγγειλε, οι δράστες αφαίρεσαν κοσμήματα μεγάλης αξίας, η συνολική αξία των οποίων υπολογίζεται περίπου στις 150.000 ευρώ.

«Άρπαξαν κοσμήματα, κειμήλια, αξίας τουλάχιστον 150.000 ευρώ. Είχαμε βρεθεί σε ανάγκη και δεν το πουλήσαμε...για να τα πάρουν τώρα αυτοί;», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Star.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά περιστατικών διαρρήξεων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στα Νότια Προάστια, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

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