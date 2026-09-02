Φουρνά: «Οικογενειακή ευκαιρία», λέει η δασκάλα - «Bullying και μποϊκοτάζ» καταγγέλλει η μητέρα

Snapshot Μια πολύτεκνη οικογένεια που μετεγκαταστάθηκε από τη Γερμανία στη Φουρνά Ευρυτανίας ως μέρος πρωτοβουλίας αναζωογόνησης των χωριών μετακόμισε στη Νάξο για νέα οικογενειακή και επαγγελματική αρχή.

Η οικογένεια έλαβε σημαντική στήριξη στη Φουρνά, όπως σπίτι, εργασία και οικονομική βοήθεια, αλλά αντιμετώπισε δυσκολίες στη λειτουργία της επιχείρησής της και κοινωνικές εντάσεις.

Η μητέρα της οικογένειας κατήγγειλε περιστατικά μποϊκοτάζ και bullying προς το μεγαλύτερο παιδί, γεγονός που επιδείνωσε την καθημερινότητα τους στο χωριό.

Η πρωτοβουλία αναγνώρισε το πρόβλημα bullying και παρενέβη μέσω σχολικών αρχών, αλλά τόνισε ότι οι προσωπικές σχέσεις δεν μπορούν να ελεγχθούν πλήρως από προγράμματα αποκέντρωσης.

Η προσπάθεια αναζωογόνησης της Φουρνάς συνεχίζεται με άλλες οικογένειες, ενώ η αποχώρηση της συγκεκριμένης οικογένειας δεν θεωρείται αποτυχία αλλά μέρος της φυσικής εξέλιξης του εγχειρήματος. Snapshot powered by AI

Η πολύτεκνη οικογένεια που πριν από δύο χρόνια εγκατέλειψε τη Γερμανία και εγκαταστάθηκε στη Φουρνά Ευρυτανίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αναζωογόνηση των μικρών χωριών, έχει κάνει το επόμενο βήμα. Δεν επέστρεψε στην Αθήνα, όπως ενδεχομένως θα υπέθετε κανείς, αλλά μετακόμισε στη Νάξο, στα πατρογονικά εδάφη του πατέρα, αναζητώντας εκεί μια νέα οικογενειακή και επαγγελματική αρχή.

Η αποχώρηση, ωστόσο, έφερε στην επιφάνεια και μια διαφορετική πλευρά της ζωής στη Φουρνά. Από τη μία, η δασκάλα Παναγιώτα Διαμαντή, που πρωταγωνίστησε στην πρωτοβουλία για την προσέλκυση οικογενειών στο χωριό, μιλά για μια οικογένεια που στηρίχθηκε σημαντικά και τελικά πήρε μια προσωπική απόφαση για το μέλλον της. Από την άλλη, η μητέρα της οικογένειας, Βάσω Εμμανουήλ, περιγράφει μια πολύ πιο δύσκολη καθημερινότητα, μιλώντας ακόμη και για περιστατικά bullying σε βάρος του μεγαλύτερου παιδιού της.

Tο χωριό Φουρνά

Η αρχή μιας «νέας ζωής» στη Φουρνά

Η οικογένεια ήταν η πρώτη που εγκαταστάθηκε στη Φουρνά στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την αναζωογόνηση του χωριού.

Όπως εξηγεί στο ραδιόφωνο του ertnews 105,8 η Παναγιώτα Διαμαντή, τα δύο τελευταία χρόνια εγκαταστάθηκαν συνολικά πέντε νέες οικογένειες στην περιοχή, πέρα από την οικογένεια που πλέον επέλεξε να συνεχίσει τη ζωή της στη Νάξο.

«Όσοι είμαστε γονείς καταλαβαίνουμε πόσο χρήσιμο είναι να έχουμε τους παππούδες κοντά», ανέφερε, εξηγώντας ότι για την οικογένεια προέκυψε μια νέα οικογενειακή ευκαιρία στο νησί της Νάξου.

H δασκάλα Παναγιώτα Διαμαντή

Η δασκάλα του χωριού υπογραμμίζει ότι η απόφαση της οικογένειας δεν αποτελεί αποτυχία του εγχειρήματος, αλλά μια προσωπική επιλογή μιας οικογένειας που, αφού δοκίμασε τη ζωή στη Φουρνά, αποφάσισε να ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο.

«Η οικογένεια είναι ελεύθερη να κάνει τις επιλογές της», είναι ουσιαστικά το μήνυμα που εκπέμπει η κυρία Διαμαντή.

Στήριξη με σπίτι, εργασία και οικονομική βοήθεια

Σύμφωνα με την Παναγιώτα Διαμαντή, όταν η οικογένεια έφτασε στη Φουρνά, καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστούν οι βασικές προϋποθέσεις για μια ομαλή εγκατάσταση.

Βρέθηκε σπίτι, αναζητήθηκαν θέσεις εργασίας για τους γονείς και καλύφθηκαν τα ενοίκια για σημαντικό χρονικό διάστημα. Η μητέρα, Βάσω, είναι κομμώτρια, ενώ ο σύζυγός της, Στέφανος, εργάστηκε σε δασικό συνεταιρισμό ξυλείας.

Στη συνέχεια, το ζευγάρι αποφάσισε να ανοίξει τη δική του επιχείρηση εστίασης, το «Λίγο απ' όλα».

Ήταν, όπως παραδέχεται η κυρία Διαμαντή, μια επιλογή που απαιτούσε πολλές ώρες εργασίας και αποδείχθηκε δύσκολη για μια οικογένεια με πολλά παιδιά.

Η ίδια πάντως ξεκαθαρίζει ότι το επαγγελματικό σκέλος δεν ήταν ο λόγος για τον οποίο έφυγε η οικογένεια, σημειώνοντας πως τη θέση που είχε αναλάβει η Βάσω πήρε στη συνέχεια η αδελφή της.

«Η οικογένεια έκανε μια δική της επιλογή», τονίζει, αναφερόμενη στη μετακόμιση στη Νάξο και στις διαφορετικές ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει η ζωή σε ένα νησί, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.

Η άλλη πλευρά: «Μας έκαναν μποϊκοτάζ»

Η εικόνα που περιγράφει η οικογένεια είναι αρκετά διαφορετική.

Μιλώντας στο Mega, η Βάσω Εμμανουήλ υποστήριξε ότι η ζωή στη Φουρνά δεν εξελίχθηκε όπως είχαν αρχικά ονειρευτεί.

Όπως είπε, «μεγάλη μερίδα του χωριού έκανε μποϊκοτάζ στο μαγαζάκι που ανοίξαμε».

Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι ο λόγος της αποχώρησης συνδέεται και με το γεγονός ότι ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας δέχθηκε bullying.

Το ζήτημα αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την οικογένεια, καθώς, όπως είχε αναφέρει η μητέρα σε παλαιότερη συνέντευξή της, το παιδί είχε αντιμετωπίσει ανάλογες καταστάσεις και κατά την περίοδο που η οικογένεια ζούσε στη Γερμανία.

Tα Φουρνά Ευρυτανίας

Η απόφαση να μετακομίσουν στη Φουρνά είχε συνδεθεί, μεταξύ άλλων, και με την επιθυμία να προσφέρουν στα παιδιά τους ένα διαφορετικό περιβάλλον.

Ωστόσο, σύμφωνα με την οικογένεια, ένα περιστατικό που σημειώθηκε στο χωριό επανέφερε το πρόβλημα.

«Φεύγουμε γιατί το παιδί μας δέχθηκε ισχυρό bullying από την τοπική κοινωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά η Βάσω Εμμανουήλ.

Τι απαντά η Παναγιώτα Διαμαντή για το bullying

Η κυρία Διαμαντή επισημαίνει ότι οι προσωπικές σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και παιδιών δεν μπορούν να προγραμματιστούν ή να προβλεφθούν από κανένα πρόγραμμα αποκέντρωσης.

«Οι διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στους ανθρώπους δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί από πριν να δρομολογηθεί ή να προβλεφθεί», είναι το σκεπτικό της.

Και πράγματι, η ζωή σε μια μικρή κοινωνία έχει μια ιδιαιτερότητα: οι άνθρωποι έρχονται πολύ πιο κοντά, οι σχέσεις αναπτύσσονται γρήγορα, αλλά ακριβώς γι' αυτό και οι εντάσεις ή οι παρεξηγήσεις μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερο βάρος.

«Ζούσαμε με αρουραίους» – Οι καταγγελίες για το σπίτι

Πέρα από το σχολείο και τις σχέσεις με την τοπική κοινωνία, η οικογένεια έθεσε και ζητήματα που αφορούν τις συνθήκες διαμονής.

Η Βάσω Εμμανουήλ υποστήριξε ότι το σπίτι στο οποίο εγκαταστάθηκαν παρουσίαζε σοβαρά προβλήματα.

«Ζούσαμε με αρουραίους», ανέφερε, υποστηρίζοντας ακόμη ότι το παιδί της επισκεπτόταν συχνά τον γιατρό, ενώ η σόμπα παρουσίαζε προβλήματα και στο σπίτι έμπαιναν νερά και χιόνια.

Η ίδια είπε ότι χρειάστηκε να δαπανήσουν χρήματα για να βελτιώσουν το σπίτι, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η αναζήτηση μεγαλύτερης κατοικίας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας δεν ήταν αρκετές για να στηρίξουν την οικογένεια οικονομικά και ότι γι' αυτό αποφάσισαν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.

«Δεν υπήρχαν δουλειές, γι' αυτό ανοίξαμε το μαγαζί», ανέφερε.

Η απάντηση για την οικονομική και πρακτική στήριξη

Από την πλευρά της, η Παναγιώτα Διαμαντή επιμένει ότι η οικογένεια είχε λάβει σημαντική στήριξη.

Μιλά για κάλυψη ενοικίων για έναν ολόκληρο χρόνο, για δραστηριότητες των παιδιών, σχολικά γεύματα, φροντιστήρια, βοήθεια στην εύρεση εργασίας και υποστήριξη στην προσπάθεια λειτουργίας της επιχείρησης.

Τα δύο διαφορετικά αφηγήματα αποτυπώνουν, ουσιαστικά, δύο διαφορετικές προσδοκίες από την ίδια προσπάθεια.

Για την πρωτοβουλία, η στήριξη αφορούσε κυρίως τη δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε μια οικογένεια να μπορέσει να κάνει μια νέα αρχή.

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο νομό Ευρυτανίας, Τετάρτη 16 Ιουλίου 2025. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Αθλητικό Κέντρο, το 2ο Δημοτικό Σχολείο και συναντήθηκε με πολίτες στο Καρπενήσι ενώ στην συνέχεια επισκέφθηκε τη Φουρνά. (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Για την οικογένεια, όμως, το ζητούμενο ήταν κάτι πολύ ευρύτερο: να μπορέσει να δημιουργήσει μια ασφαλή και βιώσιμη καθημερινότητα για οκτώ παιδιά.

Και κάπου εκεί βρίσκεται ίσως η δυσκολία κάθε προσπάθειας αποκέντρωσης: άλλο είναι να ανοίξει η πόρτα ενός χωριού σε μια οικογένεια και άλλο να δημιουργηθεί μέσα σε λίγους μήνες ένας νέος, λειτουργικός κοινωνικός δεσμός.

Το «αντίο» της οικογένειας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι η δημόσια αποχαιρετιστήρια ανάρτηση της Βάσως Εμμανουήλ ήταν αρκετά πιο ήπια από όσα περιέγραψε αργότερα σε τηλεοπτική της συνέντευξη.

Στο μήνυμά της, η οικογένεια μίλησε για έναν «δύσκολο αλλά σημαντικό» κύκλο ζωής, για προσπάθεια, όνειρα και την επιθυμία να ριζώσει στη Φουρνά.

Ευχαρίστησε, μάλιστα, τους ανθρώπους του χωριού που τη στήριξαν, λέγοντας πως κρατά τα όμορφα και αφήνει πίσω όσα την πλήγωσαν.

«Δεν φεύγουμε όμως με θυμό», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα.

Μια αποχαιρετιστήρια ανάρτηση που, πριν ακόμη γίνουν γνωστές οι καταγγελίες για το bullying και το μποϊκοτάζ της επιχείρησης, έδινε περισσότερο βάρος στις καλές στιγμές και στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα στην οικογένεια.

«Δεν υπάρχει αντίο»

Παρά τις διαφορετικές εκδοχές, η Παναγιώτα Διαμαντή δεν μιλά για οριστικό τέλος της σχέσης.

Αντίθετα, υποστηρίζει ότι οι σχέσεις με την οικογένεια παραμένουν καλές και ότι υπάρχει ακόμη επικοινωνία.

Μάλιστα, όπως ανέφερε, η οικογένεια έχει προσκαλέσει τους ανθρώπους της Φουρνάς στη Νάξο για διακοπές.

«Δεν υπάρχει αντίο για την οικογένεια», είναι ουσιαστικά το μήνυμα της δασκάλας.

Και ίσως αυτή να είναι η πιο ενδιαφέρουσα διάσταση της συγκεκριμένης ιστορίας.

Γιατί η οικογένεια έφυγε από τη Φουρνά, αλλά δεν σημαίνει ότι το εγχείρημα τελείωσε.

Η κ. Διαμαντή υποστηρίζει ότι η προσπάθεια συνεχίζεται και ότι περίπου 80 οικογένειες βρίσκονται σε αναμονή για να εξετάσουν το ενδεχόμενο εγκατάστασης στην ελληνική περιφέρεια.

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