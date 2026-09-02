Live η εκδήλωση για την υπογραφή σύμβασης για το Μητροπολιτικό Πάρκο ΑΕΝΑΟΝ

Snapshot Υπογράφεται η σύμβαση για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου ΑΕΝΑΟΝ στην Αττική.

Το πάρκο θα αναμορφώσει πάνω από 500 στρέμματα στο παράκτιο μέτωπο, με το 75% της έκτασης να διατίθεται για πράσινο χώρο.

Το υπόλοιπο 25% της έκτασης θα χρησιμοποιηθεί για πολιτιστικές, αθλητικές, εκπαιδευτικές και ήπιες εμπορικές δραστηριότητες.

Σχεδιάζεται η ενοποίηση του πάρκου με τις εγκαταστάσεις του Tae Kwon Do και την Πλατεία Νερού, δημιουργώντας ενιαίο παραλιακό χώρο περίπου 1.000 στρεμμάτων.

Το έργο εισέρχεται πλέον στη φάση της κατασκευής. Snapshot powered by AI

Δείτε ζωντανά την εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου «ΑΕΝΑΟΝ». Στην εκδήλωση θα μιλήσει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Χαρδαλιάς: «Έργο που για 6 δεκαετίες που φάνταζε καταδικασμένο»

Κατά την τοποθέτησή του, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, σημείωσε: «Σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη ημέρα για την Αττική. Είναι η δικαίωση μιας δύσκολης πορείας. Γιατί χρειάστηκε να κινηθούμε άμεσα, να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις, να ξεπεράσουμε εμπόδια και να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο ώστε αυτό το έργο να χαθεί. Ένα έργο που για περισσότερες από 6 δεκαετίες, φάνταζε καταδικασμένο να μείνει στα χαρτιά»

Ο Νίκος Χαραδαλιάς στην εκδήλωση για το ΑΕΝΑΟΝ Χάρης Γκίκας/Newsbomb

«Πρόκειται για ένα έργο που αλλάζει τη φυσιογνωμία του λεκανοπεδίου της Αττικής. Αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ανοιχτό πάρκο της Μεσογείου. Με το έργο αυτό αναβαθμίζεται όλο το Λεκανοπέδιο. Γιατί το ΑΕΝΑΟΝ δημιουργεί μια δυναμική που δύσκολα μετριέται σε αριθμούς. Αυτή η δυναμική θα λειτουργήσει ως ντόμινο», είπε στη συνέχεια ο κ. Χαρδαλιάς.

«Σε 2,5 χρόνια από τώρα τα οφέλη από το πάρκο θα μετουσιωθούν σε περισσότερα εισοδήματα και καλύτερη ποιότητα ζωής για τους κατοίκους της περιοχής. Από την πρώτη ημέρα που αναλάβαμε τα καθήκοντά μας, θέσαμε ως προτεραιότητα να υλοποιήσουμε αυτό το μεγάλο έργο που αποτελούσε και προσωπική δέσμευση του πρωθυπουργού. Για το σκοπό αυτό είχαν δεσμευθεί σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια», συνέχισε ο περιφερειάρχης Αττικής.

Ο ίδιος υπενθύμισε την παρέμβαση του πρωθυπουργού το 2024 στην ευρωπαία επίτροπο για να λάβει η διαδικασία παράταση. «Το έργο μπαίνει σε μια μη αναστρέψιμη τροχιά υλοποίησης», συνέχισε ο κ. Χαρδαλιάς.

«Περάσαμε από Συμπληγάδες, υπήρξαν στιγμές που αναρωτηθήκαμε αν θα φτάσουμε μέχρι εδώ και τότε είχαμε δύο επιλογές ή να βρούμε δικαιολογίες ή να βρούμε λύσεις γιατί στα δύσκολα δεν υπάρχουν δικαιολογίες και αυτό κάναμε» πρόσθεσε ο περιφερειάρχης Αττικής.

Η ομάδα της περιφέρειας εκπόνησε 11 διαφορετικές μελέτες, εξασφάλισε 19 διαφορετικές αδειοδοτήσεις, ολοκληρώσαμε με διαφάνεια ευρωπαϊκό διαγωνισμό, ανέλυσε ο κ. Χαρδαλιάς.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν τις πρώτες ημέρες του 2027, εξήγησε ο κ. Χαρδαλιάς, ενώ τόνισε πως τα εργοτάξια θα εγκατασταθούν στο σημείο το Νοέμβριο του 2026.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι θα λειτουργήσει ειδική ιστοσελίδα όπου οι πολίτες θα ενημερώνονται κάθε εβδομάδα με φωτογραφίες και βίντεο για την πορεία υλοποίησης του έργου.

«Τα έργα αυτά δεν γίνονται για τα social media,για τις ψήφους, αλλά για τις επόμενες γενιές. Για όσους αγωνίστηκαν να αποδοθούν οι δημόσιοι χώροι στους πολίτες. Θέλω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας σε 30 μήνες, όταν το έργο θα ολοκληρωθεί. Δίνουμε το λόγο μας στους πολίτες της Αττικής ότι το έργο θα προχωρήσει και θα ολοκληρωθεί όπως πρέπει, όταν πρέπει», σημείωσε καταληκτικά ο κ. Χαρδαλιάς.

Δείτε εικόνες του Newsbomb από την εκδήλωση

Ο Νίκος Χαρδαλιάς και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για το Μητροπολιτικό Παρκο ΑΕΝΑΟΝ Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Ο Νίκος Χαρδαλιάς και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για το Μητροπολιτικό Παρκο ΑΕΝΑΟΝ Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Ο Γιώργος Περιστέρης στο βήμα της εκδήλωσης για το Μητροπολιτικό Παρκο ΑΕΝΑΟΝ Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Ο Νίκος Χαρδαλιάς προσερχόμενος στην εκδήλωση Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Ο Νίκος Χαρδαλιάς στην εκδήλωση Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Σταύρος Παπασταύρου και ο Νίκος Παπαθανάσης Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Ο Σταύρος Παπασταύρου, ο Άκης Σκέρτσος, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Νίκος Παπαθανάσης και ο Στέλιος Πέτσας στην εκδήλωση Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Ο Νίκος Χαρδαλιάς προσερχόμενος στην εκδήλωση Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Το πάρκο ΑΕΝΑΟΝ

Το έργο αφορά την αναμόρφωση περισσότερων από 500 στρεμμάτων στο παράκτιο μέτωπο, με περίπου το 75% της έκτασης να προορίζεται για πράσινο και το υπόλοιπο για πολιτιστικές, αθλητικές, εκπαιδευτικές και ήπιες εμπορικές χρήσεις. Η Περιφέρεια σχεδιάζει παράλληλα την ενοποίηση του πάρκου με τις εγκαταστάσεις του Tae Kwon Do και της Πλατείας Νερού, δημιουργώντας μακροπρόθεσμα σχεδόν 1.000 στρέμματα ενιαίου παραλιακού χώρου.

Το έργο πλέον μπαίνει σε φάση κατασκευής.