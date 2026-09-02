Χαρδαλιάς για ΑΕΝΑΟΝ: Μεγάλη ημέρα για την Αττική, έργο που αλλάζει τη φυσιογνωμία του Λεκανοπεδίου

Snapshot Ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς χαρακτήρισε την υπογραφή της σύμβασης για το μητροπολιτικό Πάρκο ΑΕΝΑΟΝ ως ιστορική ημέρα για την Αττική και έργο που αλλάζει τη φυσιογνωμία του Λεκανοπεδίου.

Το έργο ΑΕΝΑΟΝ, το μεγαλύτερο ανοιχτό πάρκο της Μεσογείου, αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής και να δημιουργήσει σημαντική δυναμική στην περιοχή μέσα σε 2,5 χρόνια.

Οι εργασίες κατασκευής θα ξεκινήσουν στις αρχές του 2027, με εγκατάσταση εργοταξίων τον Νοέμβριο του 2026, ενώ θα υπάρχει ειδική ιστοσελίδα για τη διαφάνεια και την ενημέρωση των πολιτών.

Για την υλοποίηση του έργου έχουν ολοκληρωθεί 11 μελέτες και 19 αδειοδοτήσεις, με σημαντική στήριξη από ευρωπαϊκά κονδύλια και παρέμβαση του πρωθυπουργού για παράταση της διαδικασίας.

Το έργο θεωρείται προτεραιότητα της περιφέρειας Αττικής και αποτελεί προσωπική δέσμευση του πρωθυπουργού, με στόχο την ολοκλήρωση του εντός 30 μηνών. Snapshot powered by AI

Για ιστορική ημέρα για την Αττική έκανε λόγο ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του μητροπολιτικού Πάρκου ΑΕΝΑΟΝ, στο Φαληρικό Όρμο.

Κατά την τοποθέτησή του, ο περιφερειάρχης Αττικής, σημείωσε: «Σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη ημέρα για την Αττική. Είναι η δικαίωση μιας δύσκολης πορείας. Γιατί χρειάστηκε να κινηθούμε άμεσα, να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις, να ξεπεράσουμε εμπόδια και να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο ώστε αυτό το έργο να χαθεί. Ένα έργο που για περισσότερες από 6 δεκαετίες, φάνταζε καταδικασμένο να μείνει στα χαρτιά»

«Πρόκειται για ένα έργο που αλλάζει τη φυσιογνωμία του λεκανοπεδίου της Αττικής. Αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ανοιχτό πάρκο της Μεσογείου. Με το έργο αυτό αναβαθμίζεται όλο το Λεκανοπέδιο. Γιατί το ΑΕΝΑΟΝ δημιουργεί μια δυναμική που δύσκολα μετριέται σε αριθμούς. Αυτή η δυναμική θα λειτουργήσει ως ντόμινο», είπε στη συνέχεια ο κ. Χαρδαλιάς.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για το Μητροπολιτικό Παρκο ΑΕΝΑΟΝ Χάρης Γκίκας/Newsbomb

«Σε 2,5 χρόνια από τώρα τα οφέλη από το πάρκο θα μετουσιωθούν σε περισσότερα εισοδήματα και καλύτερη ποιότητα ζωής για τους κατοίκους της περιοχής. Από την πρώτη ημέρα που αναλάβαμε τα καθήκοντά μας, θέσαμε ως προτεραιότητα να υλοποιήσουμε αυτό το μεγάλο έργο που αποτελούσε και προσωπική δέσμευση του πρωθυπουργού. Για το σκοπό αυτό είχαν δεσμευθεί σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια», συνέχισε ο περιφερειάρχης Αττικής.

Ο ίδιος υπενθύμισε την παρέμβαση του πρωθυπουργού το 2024 στην ευρωπαία επίτροπο για να λάβει η διαδικασία παράταση. «Το έργο μπαίνει σε μια μη αναστρέψιμη τροχιά υλοποίησης», συνέχισε ο κ. Χαρδαλιάς.

«Περάσαμε από Συμπληγάδες, υπήρξαν στιγμές που αναρωτηθήκαμε αν θα φτάσουμε μέχρι εδώ και τότε είχαμε δύο επιλογές ή να βρούμε δικαιολογίες ή να βρούμε λύσεις γιατί στα δύσκολα δεν υπάρχουν δικαιολογίες και αυτό κάναμε» πρόσθεσε ο περιφερειάρχης Αττικής.

Η ομάδα της περιφέρειας εκπόνησε 11 διαφορετικές μελέτες, εξασφάλισε 19 διαφορετικές αδειοδοτήσεις, ολοκληρώσαμε με διαφάνεια ευρωπαϊκό διαγωνισμό, ανέλυσε ο κ. Χαρδαλιάς.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν τις πρώτες ημέρες του 2027, εξήγησε ο κ. Χαρδαλιάς, ενώ τόνισε πως τα εργοτάξια θα εγκατασταθούν στο σημείο το Νοέμβριο του 2026.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για το Μητροπολιτικό Παρκο ΑΕΝΑΟΝ Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι θα λειτουργήσει ειδική ιστοσελίδα όπου οι πολίτες θα ενημερώνονται κάθε εβδομάδα με φωτογραφίες και βίντεο για την πορεία υλοποίησης του έργου.

«Τα έργα αυτά δεν γίνονται για τα social media,για τις ψήφους, αλλά για τις επόμενες γενιές. Για όσους αγωνίστηκαν να αποδοθούν οι δημόσιοι χώροι στους πολίτες. Θέλω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας σε 30 μήνες, όταν το έργο θα ολοκληρωθεί. Δίνουμε το λόγο μας στους πολίτες της Αττικής ότι το έργο θα προχωρήσει και θα ολοκληρωθεί όπως πρέπει, όταν πρέπει», σημείωσε καταληκτικά ο κ. Χαρδαλιάς.

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