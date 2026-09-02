Τουρκία: 10 αγνοούμενοι έπειτα από βύθιση φορτηγού πλοίου στη Θάλασσα του Μαρμαρά

Snapshot Ένα φορτηγό πλοίο βυθίσθηκε μετά από σύγκρουση με άλλο πλοίο στη Θάλασσα του Μαρμαρά, νοτιοδυτικά της Κωνσταντινούπολης.

Το πλοίο Tugberg Imamoglu δεν απαντά σε κλήσεις και δεν υπάρχει επικοινωνία με το πλήρωμά του.

Εκτιμάται ότι το φορτηγό πλοίο έχει βυθισθεί, σύμφωνα με την Τουρκική Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων.

Έχουν ξεκινήσει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των αγνοούμενων.

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Ένα φορτηγό πλοίο βυθίσθηκε αφού συγκρούσθηκε τη νύχτα με ένα άλλο πλοίο στη Θάλασσα του Μαρμαρά, νοτιοδυτικά της Κωνσταντινούπολης, ανακοίνωσε σήμερα η Τουρκική Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων.

«Καθώς το Tugberg Imamoglu δεν απαντά σε καμιά κλήση και δεν υπάρχει σύνδεση με τα κινητά τηλέφωνα του πληρώματος παρά τις προσπάθειες του Κέντρου Συντονισμού Επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης, εκτιμάται ότι το φορτηγό πλοίο βυθίσθηκε», ανακοίνωσε μέσω του X η Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων. «Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης άρχισαν αμέσως», πρόσθεσε.