Πέθανε η Aμερικανίδα τραγουδίστρια της τζαζ Κασάντρα Γουίλσον

Snapshot Η Κασάντρα Γουίλσον, βραβευμένη με δύο Grammy τζαζ τραγουδίστρια, πέθανε σε ηλικία 70 ετών στο σπίτι της στο Τζάκσον του Μισισίπι.

Ο θάνατός της έγινε γνωστός από τον εκπρόσωπό της, ενώ τα αίτια δεν έχουν δημοσιοποιηθεί και ζητήθηκε σεβασμός στην ιδιωτικότητα της οικογένειας.

Η Γουίλσον είχε μια καριέρα περίπου τριών δεκαετιών ως τραγουδίστρια, στιχουργός, συνθέτρια και παραγωγός με χαρακτηριστική κοντράλτο φωνή και συνεργασίες με σημαντικούς μουσικούς της τζαζ.

Βραβεύτηκε με Grammy το 1997 για την καλύτερη τζαζ φωνητική ερμηνεία και το 2009 για το καλύτερο τζαζ φωνητικό άλμπουμ.

Ο μάνατζέρ της την περιέγραψε ως θρυλική καλλιτέχνιδα που έφυγε ήρεμα, περιτριγυρισμένη από αγαπημένα της πρόσωπα. Snapshot powered by AI

Σε ηλικία 70 ετών έφυγε από τη ζωή η σπουδαία Αμερικανίδα τραγουδίστρια της τζαζ Κασάντρα Γουίλσον, έχοντας αφήσει το δικό της αποτύπωμα στη διεθνή μουσική σκηνή και έχοντας τιμηθεί με δύο βραβεία Grammy.

Η Γουίλσον πέθανε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο σπίτι της στο Τζάκσον του Μισισίπι, τη γενέτειρά της, έχοντας στο πλευρό της την οικογένεια και στενούς φίλους. Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε ο εκπρόσωπός της.

Ο μάνατζέρ της, Ρόμπερτ Τόρε, αποχαιρέτησε την καλλιτέχνιδα, κάνοντας λόγο για μια «θρυλική καλλιτέχνιδα της τζαζ» και αναφέροντας ότι έφυγε ήρεμα, surrounded από τους ανθρώπους που αγαπούσε. Τα αίτια του θανάτου της δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ενώ ο ίδιος ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειάς της.

Με πορεία περίπου τριών δεκαετιών, η Κασάντρα Γουίλσον υπήρξε τραγουδίστρια, στιχουργός, συνθέτρια και παραγωγός. Ξεχώρισε για τη χαρακτηριστική, βαθιά κοντράλτο φωνή της και το ιδιαίτερο ερμηνευτικό της ύφος, ενώ συνεργάστηκε με σημαντικές προσωπικότητες της τζαζ, μεταξύ των οποίων ο Στιβ Κόλμαν και ο Γουίντον Μαρσάλις.