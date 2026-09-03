Ιός Δυτικού Νείλου: Στα 58 ανέρχονται τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα - Στους 24 οι θάνατοι συνολικά

Από το σύνολο των κρουσμάτων, τα 199 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα

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Ιός Δυτικού Νείλου: Στα 58 ανέρχονται τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα - Στους 24 οι θάνατοι συνολικά
ΥΓΕΙΑ
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  • Τα κρούσματα του ιού Δυτικού Νείλου στη χώρα ανέρχονται σε 290, με 199 να παρουσιάζουν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα.
  • Έχουν καταγραφεί 24 θάνατοι από λοίμωξη του ιού σε ασθενείς άνω των 65 ετών μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 58 νέα κρούσματα σε 69 δήμους και 20 περιφερειακές ενότητες, με έντονη κυκλοφορία ιδιαίτερα στην Περιφέρεια Αττικής.
  • Ο ΕΟΔΥ χαρακτηρίζει επιπλέον δήμους ως υψηλού κινδύνου για μετάδοση, παρά το ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα σε αυτούς.
  • Συνιστώνται μέτρα ατομικής προστασίας όπως χρήση εντομοαπωθητικών, κατάλληλη ενδυμασία, σίτες, απομάκρυνση στάσιμων νερών και αποφυγή έκθεσης κατά τις ώρες έντονης δραστηριότητας κουνουπιών.
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Στα 290 ανέρχονται τα κρούσματα του ιού Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του ΕΟΔΥ.

Από το σύνολο των κρουσμάτων, τα 199 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση), ενώ τα υπόλοιπα 91 εμφάνισαν ήπιες εκδηλώσεις.

Συνολικά, κατά την περίοδο 2026, έως τις 2 Σεπτεμβρίου, έχουν καταγραφεί 24 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό, ηλικίας άνω των 65 ετών.

58 νέα κρούσματα σε μία εβδομάδα

Όπως ενημερώνει ο ΕΟΔΥ, κατά την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 58 νέα κρούσματα σε 69 Δήμους της χώρας, σε 20 Περιφερειακές Ενότητες. Συγκεκριμένα στις:

  • Ανατολική Αττική, Βόρειος Τομέας Αθηνών,
  • Δυτική Αττική, Δυτικός Τομέας Αθηνών,
  • Κεντρικός Τομέας Αθηνών,
  • Νότιος Τομέας Αθηνών,
  • Πειραιάς,
  • Καρδίτσα,
  • Λάρισα,
  • Τρίκαλα,
  • Ημαθία,
  • Θεσσαλονίκη,
  • Πέλλα,
  • Πιερία,
  • Σέρρες,
  • Λακωνία,
  • Εύβοια,
  • Βοιωτία,
  • Ρέθυμνο
  • Ηράκλειο.

Ανησυχία για την αύξηση κρουσμάτων

Θεωρείται αναμενόμενη η διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα, τόσο στις ίδιες όσο και σε νέες περιοχές. Ιδίως στην Περιφέρεια Αττικής καταγράφεται φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού, με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, σε σύγκριση με προηγούμενα έτη, σε συγκεκριμένες περιοχές/ Περιφερειακές Ενότητες.

Εκτός από τους ανωτέρω «επηρεαζόμενους» Δήμους, όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους, η «Ομάδα Εργασίας για τον καθορισμό επηρεαζόμενων περιοχών από νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές», κατόπιν συνεκτίμησης επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων, γνωμοδότησε ότι επιπρόσθετα χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου» οι Δήμοι:

  • Ηρακλείου, Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών,
  • Νέας Σμύρνης και Παλαιού Φαλήρου, Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών,
  • Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας και Δάφνης - Υμηττού Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
  • Ιλίου Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών,
  • Φαρκαδόνας Π.Ε. Τρικάλων,
  • Αμφίπολης Π.Ε. Σερρών,
  • Νεάπολης - Συκεών, Παύλου Μελά και Ωραιοκάστρου Μ.Ε. Θεσσαλονίκης,
  • Πύδνας - Κολινδρού Π.Ε. Πιερίας,
  • Κιλκίς Π.Ε. Κιλκίς,
  • Κορινθίων Π.Ε. Κορινθίας,
  • Χερσονήσου Π.Ε. Ηρακλείου,
  • Θάσου και Τήνου.

Στους Δήμους «υψηλού κινδύνου» δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης, μέχρι στιγμής, αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους και καταγραφή κρουσμάτων (π.χ. εγγύτητα σε επηρεαζόμενους Δήμους, γεωμορφολογικά δεδομένα, τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα της λοίμωξης).

Η επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, η έγκαιρη εφαρμογή κατάλληλων ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών και η λήψη μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια αποτελούν τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα για τον έλεγχο της νόσου, τονίζει ο ΕΟΔΥ.

Μέτρα πρόληψης

Σε ατομικό επίπεδο πρόληψης συνιστώνται:

  • Ορθή χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών χώρου και σώματος σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊόντος
  • Κατάλληλη ενδυμασία με χρήση ρούχων που καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια του σώματος
  • Τοποθέτηση σίτας σε παράθυρα και πόρτες και χρήση κουνουπιέρας, ιδιαίτερα για μικρά παιδιά και όταν ο χώρος δεν προστατεύεται επαρκώς
  • Χρήση κλιματισμού στους εσωτερικούς χώρους
  • Απομάκρυνση στάσιμων νερών γύρω από κατοικίες, κήπους και αυλές, όπου μπορούν να αναπαραχθούν κουνούπια
  • Αποφυγή έκθεσης (π.χ. πότισμα γκαζόν) όταν η δραστηριότητα των κουνουπιών είναι αυξημένη.

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