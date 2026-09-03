Τζέι Ντι Βανς: «Δεν θα σοκαριζόμουν αν ο Αντίχριστος περπατούσε ανάμεσά μας»

Snapshot Ο Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι δεν θα σοκαριζόταν αν ο αντίχριστος περπατούσε ανάμεσά μας, εκφράζοντας ανησυχίες για την πνευματική κατάσταση του κόσμου.

Αναγνώρισε ότι οι έσχατοι καιροί μπορεί να έρχονται σύντομα ή αργότερα, αλλά προτιμά να εστιάζει στο έργο του Θεού για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.

Εκφράστηκε αρνητικά για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, χαρακτηρίζοντάς την «κάπως σατανική» όταν αποσυνδέει τον άνθρωπο από το κοινωνικό του πλαίσιο.

Περιέγραψε εμπειρίες σε συναντήσεις με παγκόσμιους ηγέτες όπου ένιωσε πνευματικό σκοτάδι, το οποίο τον ανησυχεί βαθιά.

Υπερασπίστηκε την αμφιλεγόμενη εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ ως Ιησού που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ δεν είχε πρόθεση να προσβάλει ή να μιμηθεί τον Θεό. Snapshot powered by AI

Ο Τζέι Ντι Βανς έχει δηλώσει ότι «κάνει όσο το δυνατόν περισσότερο από το έργο του Θεού» και ότι είναι εντάξει «αν αυτό οδηγήσει στους έσχατους καιρούς» , οι οποίοι, όπως λέει, «έρχονται». Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έκανε τα σχόλια αυτά κατά τη διάρκεια συνέντευξης σε podcast τη Δευτέρα με τον Μπράις Κρόφορντ, έναν 22χρονο ευαγγελικό παρουσιαστή με πάνω από ένα εκατομμύριο ακόλουθους στο YouTube και βίντεο με εντυπωσιακούς τίτλους όπως «Κήρυγμα του ευαγγελίου στην πιο θανατηφόρα γειτονιά του Σικάγο».

Μιλώντας για την χριστιανική προφητική αντίληψη ότι ο κόσμος όπως τον γνωρίζει η ανθρωπότητα θα τελειώσει μια μέρα, ο Βανς είπε: «Αν πιστεύω ότι βρισκόμαστε στους έσχατους καιρούς; Δεν ξέρω. Ενώ με γοητεύει, νομίζω ότι το να εστιάζω υπερβολικά σε αυτό μπορεί να είναι πολύ κακό», είπε, προσθέτοντας ότι αν το έργο του «οδηγεί στους έσχατους καιρούς, είναι εντάξει, και αν αυτό οδηγήσει στο να... χτίσουμε έναν καλύτερο κόσμο που θα ευδοκιμήσει και θα επιβιώσει για πολύ καιρό μετά τον θάνατό μου, αυτό είναι επίσης υπέροχο».

Ο Βανς, ο οποίος δημοσίευσε τα απομνημονεύματά του νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι σχετικά με τη μεταστροφή του στον Καθολικισμό, είπε: «Νομίζω ότι πρέπει απλώς να προσπαθήσεις να έχεις μια στάση: οι έσχατοι καιροί μπορεί να έρχονται, στην πραγματικότητα έρχονται, το θέμα είναι απλώς αν έρχονται χιλιάδες χρόνια αργότερα ή μερικούς μήνες αργότερα».

Είπε: «Νομίζω ότι υπάρχουν πράγματα στον κόσμο που με κάνουν να νιώθω, σαν να μην σοκάρομαι αν ο αντίχριστος περπατούσε ανάμεσά μας». Ο Βανς αναφέρθηκε στην τεχνητή νοημοσύνη, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα ενός γνωστού του που χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη ως σύμβουλο γάμου, την οποία περιέγραψε ως «κάπως σατανική». Είπε: «Όταν αποσυνδέεις εντελώς τον άνθρωπο από το κοινωνικό στοιχείο για το οποίο μας δημιούργησε ο Θεός... αυτό είναι πολύ κακό».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν είχε βρεθεί ποτέ σε ένα δωμάτιο που ήταν «πνευματικά σκοτεινό», ο Βανς είπε ότι «είχε συμμετάσχει σε συναντήσεις με παγκόσμιους ηγέτες όπου συζητούνται διάφορα ζητήματα και κάποιος θα πει κάτι ή κάποιος θα κάνει μια παρατήρηση και θα νιώσω κάποιο σκοτάδι γι' αυτό. Αυτό ενεργοποιεί κάθε πνευματικό κώδωνα κινδύνου στο σώμα μου», πρόσθεσε. Ο Βανς υπερασπίστηκε επίσης την αμφιλεγόμενη απεικόνιση του Ντόναλντ Τραμπ ως Ιησού σε μια φωτογραφία που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη, η οποία στη συνέχεια διαγράφηκε, την οποία δημοσίευσε ο πρόεδρος νωρίτερα φέτος, κάτι που είπε ο Κρόφορντ «με αναστάτωσε».

«Ο πρόεδρος δεν είχε καμία πρόθεση να προσβάλει. Προφανώς, αγαπά τους Χριστιανούς... Μήπως ο Ντόναλντ Τραμπ ήθελε να δημοσιεύσει ένα meme του εαυτού του ως Θεού; Όχι. Ο πρόεδρος έχει καλή αίσθηση του χιούμορ. Δεν ήθελε να κοροϊδέψει ή να μιμηθεί τον Θεό. Δεν είναι έτσι», είπε ο Βανς, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ είναι «τύπος έξω καρδιά αλλά και ζορίζει λίγο τα πράγματα». Μετά την οργή των χριστιανών υποστηρικτών, ο Τραμπ διέγραψε τη φωτογραφία και επέμεινε ότι η φωτογραφία υποτίθεται ότι «παρουσίασε τον εαυτό του ως γιατρό που κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται καλύτερα»