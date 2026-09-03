Εγκαίνια σε δομές υγείας της Ξάνθης και της Δράμας – Οι Κινητές Ομάδες Υγείας σε Κοτύλη και Κομνηνά

Snapshot Εγκαινιάστηκε το νέο, πλήρως ανακαινισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης με συνολική επιφάνεια περίπου 1.100 τ.μ. και προϋπολογισμό 3.204.500 ευρώ.

Ανακαινίστηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως τα Κέντρα Υγείας Σταυρούπολης, Νευροκοπίου και Προσοτσάνης, καθώς και το Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας Δράμας.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη συνόδευσε τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) σε κατ’ οίκον επισκέψεις και δράσεις προληπτικού ελέγχου σε ακριτικές περιοχές της Ξάνθης, όπως η Κοτύλη και τα Κομνηνά. Snapshot powered by AI

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης πραγματοποίησε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026, επίσκεψη σε Ξάνθη και Δράμα, στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας της περιοδείας του στη Βόρεια Ελλάδα, ενόψει της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Υπουργός εγκαινίασε το νέο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης και τρεις πλήρως ανακαινισμένες δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας: τα Κέντρα Υγείας Σταυρούπολης, Νευροκοπίου και Προσοτσάνης, καθώς και το νέο Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας Δράμας.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ολοκληρώθηκε η επέκταση και πλήρης ανακαίνιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), συνολικού προϋπολογισμού 3.204.500 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέας επέκτασης επιφάνειας περίπου 450 τ.μ., καθώς και την πλήρη ανακατασκευή του υφιστάμενου ΤΕΠ, έκτασης περίπου 650 τ.μ. Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών διαθέτει πλέον συνολική επιφάνεια περίπου 1.100 τ.μ. Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκε πλήρης αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών, με νέες ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, ενώ ανακατασκευάστηκαν στο σύνολό τους οι υφιστάμενοι χώροι, μεταξύ των οποίων οι αίθουσες, τα εργαστήρια, τα εξεταστήρια και οι χώροι υγιεινής. Παράλληλα, δημιουργήθηκε νέα αίθουσα αναζωογόνησης, ενισχύοντας σημαντικά τις δυνατότητες διαχείρισης επειγόντων περιστατικών.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αποφασίσει να απεντάξουμε αυτό το έργο»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αφού περιηγήθηκε στους πλήρως ανακαινισμένους χώρους του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και ενημερώθηκε για τις νέες υποδομές και τη λειτουργία του, έκανε την εξής δήλωση: «Είναι μία μέρα μεγάλης χαράς για το Νοσοκομείο Ξάνθης και για την ευρύτερη περιοχή γιατί το έργο που εγκαινιάζουμε σήμερα αποτελεί τον καρπό μιας προσπάθειας πολλών ανθρώπων που καταφέραμε και συντονιστήκαμε, για να μη χαθεί αυτή η μεγάλη ευκαιρία για την Ξάνθη. Δύο φορές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον επανέλεγχο που μας έκανε, είχε αποφασίσει να απεντάξουμε αυτό το έργο, θεωρώντας ότι ήταν πρακτικά αδύνατον να είμαστε εδώ σήμερα. Τους διαψεύσαμε. Θέλω να ευχαριστήσω τη Διοικήτρια, η οποία δούλεψε εντατικά γι΄ αυτή τη σημερινή επιτυχία. Επίσης όλο το προσωπικό του νοσοκομείου, τα έργα αυτά δε γίνονται αν δεν τα θέλει το προσωπικό, καθόσον είναι έργα που γίνονται εν λειτουργία του νοσοκομείου και άρα δημιουργούν και μία αναστάτωση και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα γι΄ αυτό. Και φυσικά την κατασκευάστρια εταιρεία, η οποία έκανε τη δουλειά της και παρέδωσε το έργο στην ώρα του. Στην πραγματικότητα σήμερα εορτάζουμε την επιτυχία μιας συλλογικής προσπάθειας πολλών ανθρώπων, που καταφέρανε να κάνουν το καλύτερο. Γιατί το έργο που παραδίδουμε σήμερα στον λαό της Ξάνθης, δεν είναι απλώς ανακαινισμένα ΤΕΠ, είναι πρακτικά ένα καινούριο νοσοκομείο».

Στη συνέχεια, ο κ. Γεωργιάδης συνοδευόμενος από την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Σταυρούπολης, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της πλήρως ανακαινισμένης δομής, παρουσία της Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Υγείας Χριστίνας-Μαρίας Κράββαρη, της Γενικής Γραμματέως Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν-Βενετίας Βιλδιρίδη και του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Παναγιώτη Μπογιατζίδη. Τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου κ. Παντελεήμων.

Στο Κέντρο Υγείας Σταυρούπολης πραγματοποιήθηκε πλήρης ανακαίνιση και αναβάθμιση των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών, συνολικού προϋπολογισμού 1.542.643,26 ευρώ. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, την κατασκευή εξωτερικής θερμοπρόσοψης, την αντικατάσταση των εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων, την κατασκευή νέας στέγης, καθώς και την πλήρη αναβάθμιση των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα, εγκαταστάθηκε νέο σύστημα ψύξης και θέρμανσης, τοποθετήθηκαν φωτοβολταϊκά συστήματα και κατασκευάστηκε κέντρο διανομής οξυγόνου. Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν επίσης εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί, πλήρης ανακατασκευή των χώρων υγιεινής, καθώς και εκτεταμένες παρεμβάσεις στο μικροβιολογικό και ακτινολογικό εργαστήριο.

Στις ακριτικές περιοχές της Ξάνθης η Ειρήνη Αγαπηδάκη

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, επισκέφθηκε το πρωί της Τετάρτης, ακριτικές περιοχές της Ξάνθης, για να συνοδεύσει τις Κινητές Ομάδες Υγείας σε κατ’ οίκον επισκέψεις και ανοιχτές δράσεις προληπτικού ελέγχου.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε δράση των ΚΟΜΥ στην Κοτύλη του Δήμου Μύκης, με κατ’ οίκον επισκέψεις σε κατοίκους της περιοχής, αλλά και ανοιχτή δειγματοληψία στο Περιφερειακό Ιατρείο. Παράλληλα, το πρόγραμμα της ημέρας ολοκληρώθηκε στα Κομνηνά του Δήμου Σταυρούπολης, όπου υλοποιήθηκε νέα δράση των ΚΟΜΥ, με κατ’ οίκον επισκέψεις και ανοιχτή δειγματοληψία στον χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου.

Σχετικά με τις δράσεις των ΚΟΜΥ, η Ειρήνη Αγαπηδάκη, δήλωσε: «Με τις παρεμβάσεις μας στην Κοτύλη και τα Κομνηνά, αποδεικνύουμε ότι η δημόσια υγεία οφείλει να είναι παρούσα εκεί όπου χτυπά η καρδιά της τοπικής κοινωνίας. Η ουσιαστική φροντίδα συμπυκνώνεται σε μια απλή αρχή, η προληπτική ιατρική χτυπά την πόρτα κάθε σπιτιού, χωρίς να περιμένουμε από τους κατοίκους να διανύσουν αποστάσεις για το αυτονόητο. Η υγειονομική κάλυψη δεν αποτελεί προνόμιο των αστικών κέντρων, αλλά αδιαπραγμάτευτο αγαθό για κάθε τοπική κοινωνία. Στην πράξη, μηδενίζουμε τις γεωγραφικές αποστάσεις και διασφαλίζουμε ίσες ευκαιρίες φροντίδας για όλους.»