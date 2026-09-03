Ανδρουλάκης: Το μήνυμά για τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ - «Η 3η Σεπτέμβρη δεν είναι μόνο η ιστορία μας»

Snapshot Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι η 3η Σεπτέμβρη σηματοδοτεί το ξεκίνημα για την επόμενη πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε τη σύνδεση της ιστορίας του κόμματος με το μέλλον και τις νεότερες γενιές.

Σε βίντεο, ο Ανδρουλάκης απάντησε ότι η 3η Σεπτέμβρη αφορά και τους νέους γιατί η επόμενη αλλαγή θα γίνει μαζί τους.

Ο Ανδρουλάκης θα εκφωνήσει ομιλία στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο Κρήτης στις 19:30 το απόγευμα της ημέρας. Snapshot powered by AI

«Η 3η Σεπτέμβρη δεν είναι μόνο η ιστορία μας. Είναι το ξεκίνημα για την επόμενη Αλλαγή. Για μια καλύτερη Ελλάδα. Για τις νεότερες γενιές. Για το μέλλον που θέλουμε να χτίσουμε μαζί. Η επόμενη Αλλαγή ξεκινά από εμάς», ανέφερε σε μήνυμά του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης για τα γενέθλια του κόμματός του.

Σε βίντεο που δημοσιεύει στο Χ ακούγεται μία συνεργάτιδα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ να τον ρωτά γιατί αφορά η 3η Σεπτέμβρη έναν νέο άνθρωπο σήμερα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απαντάει χαμογελαστός: «Γιατί την επόμενη πολιτική αλλαγή θα την κάνουμε μαζί, με το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου η Ελλάδα έζησε μία μεγάλη αλλαγή. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη για να μπορέσει η δική μου γενιά αλλά πάνω από όλες οι νεότερες να ζήσουν σε μία καλύτερη Ελλάδα. Γι’ αυτό η 3η Σεπτέμβρη αφορά και εσένα».

Στις 19:30 το απόγευμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα εκφωνήσει ομιλία στην Πλατεία Ελευθερίας, στο Ηράκλειο Κρήτης.

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