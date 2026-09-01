Ανδρουλάκης:Θα ανακοινώσω τις λεπτομέρειες του μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων

Snapshot Ο Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων με ενεργοποίηση σε περιπτώσεις αδικαιολόγητης αύξησης κερδών, με λεπτομέρειες που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ.

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει δικαίωμα προαίρεσης για δανειολήπτες με κόκκινα δάνεια που έχουν περάσει σε funds, αποκλείοντας στρατηγικούς κακοπληρωτές και υποστηρίζοντας ότι η ρύθμιση δεν παραβιάζει ευρωπαϊκούς κανόνες.

Ο Ανδρουλάκης κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για βλάβη στη δημοκρατία με την εκλογή της Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής και τόνισε ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών.

Κριτική ασκήθηκε στην κυβέρνηση για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης και το κόστος των «σπιτακιών ανακύκλωσης», ενώ απορρίφθηκε το αφήγημα των «ήρεμων νερών» στα ελληνοτουρκικά ως κατασκευή της κυβέρνησης.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Ελλάδας με σύγχρονα μέσα και συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, καθώς και τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ χωρίς να αγνοεί ευθύνες του Νετανιάχου στη Γάζα. Snapshot powered by AI

Τη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού για τη φορολόγηση των υπερκερδών των ολιγοπωλίων προανήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι τις λεπτομέρειες της πρότασης θα παρουσιάσει από το βήμα της ΔΕΘ.

Σε συνέντευξή του στο OPEN, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιέγραψε έναν μηχανισμό ο οποίος θα ενεργοποιείται, σε συνεργασία με τις ανεξάρτητες αρχές, όταν διαπιστώνεται αδικαιολόγητη αύξηση των περιθωρίων κέρδους, βάζοντας στο επίκεντρο το ζήτημα της ακρίβειας και της λειτουργίας των ολιγοπωλίων στην ελληνική αγορά.

«Θα κάνουμε ελέγχους σε όλους τους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας», ανέφερε, φέρνοντας ως παράδειγμα περιπτώσεις κατά τις οποίες αγροτικά προϊόντα φτάνουν στο ράφι σε πολλαπλάσια τιμή από εκείνη του παραγωγού. Όπως εξήγησε, ο σχεδιασμός του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνει και σύγκριση των ελληνικών τιμών με εκείνες άλλων ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και παρέμβαση στα περιθώρια κέρδους όπου καταγράφονται στρεβλώσεις.

«Εάν δεν σεβαστείτε τον καταναλωτή, αυτά τα παραπάνω που βγάζετε, δεν θα τα βγάζετε, θα τα παίρνει με φόρο το κράτος», είπε χαρακτηριστικά.

Στο επίκεντρο και οι δανειολήπτες

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανήλθε παράλληλα στις 11 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, δίνοντας έμφαση στο δικαίωμα προαίρεσης για δανειολήπτες των οποίων τα δάνεια έχουν περάσει σε funds. Ξεκαθάρισε ότι η πρόταση δεν αφορά στρατηγικούς κακοπληρωτές, αλλά πολίτες που έχουν ήδη αποπληρώσει μέρος του δανείου τους και διαθέτουν εγγυήσεις, ώστε να μπορούν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να υποβάλουν πρόταση εξαγοράς της οφειλής τους σε υψηλότερη τιμή από εκείνη με την οποία την απέκτησε το fund.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέρριψε επίσης το κυβερνητικό επιχείρημα ότι μια τέτοια ρύθμιση προσκρούει στους ευρωπαϊκούς κανόνες, υποστηρίζοντας ότι εφόσον ο πιστωτής εισπράττει περισσότερα από όσα κατέβαλε για την αγορά του δανείου, η θέση του δεν επιδεινώνεται. Παράλληλα εξαπέλυσε επίθεση τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτική που ακολούθησαν στο ζήτημα των κόκκινων δανείων, υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνο που στα δύσκολα μνημονιακά χρόνια θέσπισε την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι, παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις περί «σεισάχθειας», ως κυβέρνηση επέτρεψε τη μεταβίβαση κόκκινων δανείων στα funds και προχώρησε στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.

Σφοδρή επίθεση σε ΝΔ για την αντιπροεδρία Ακρίτα στη Βουλή

Ιδιαίτερα υψηλούς τόνους χρησιμοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης και για τη στάση της Νέας Δημοκρατίας στην εκλογή της Ε΄ Αντιπροέδρου της Βουλής, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «βλάπτει σοβαρά τη δημοκρατία και το κοινοβούλιο».

Επικαλέστηκε μάλιστα παλαιότερη ερμηνεία του Γιώργου Γεραπετρίτη για την υποχρέωση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας να σέβεται τις επιλογές της μειοψηφίας και έθεσε το ερώτημα: «Ποιος καταπατά το Σύνταγμα για άλλη μία φορά; Εγώ ή ο κ. Μητσοτάκης;».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ακόμη ότι, εφόσον η θέση παραμείνει κενή, μεταβάλλονται οι ισορροπίες στη Διάσκεψη των Προέδρων υπέρ της κυβερνητικής πλειοψηφίας, κάτι που, όπως είπε, μπορεί να επηρεάσει κρίσιμες αποφάσεις για τις ανεξάρτητες αρχές. Απαντώντας δε στις κατηγορίες περί «παροχολογίας», κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι εγκατέλειψε προεκλογικές δεσμεύσεις που η ίδια είχε αναλάβει για τον ΦΠΑ, τους δανειολήπτες και θεσμικές αλλαγές.

«Κατασκευή» Γεραπετρίτη-Μητσοτάκη τα «ήρεμα νερά»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε την κριτική του ΠΑΣΟΚ για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, κάνοντας λόγο για απεντάξεις έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως η πολιτική προστασία και η διαχείριση υδάτων. Παρέπεμψε επίσης στην υπόθεση με τα «σπιτάκια ανακύκλωσης», υποστηρίζοντας ότι ο ελληνικός λαός πλήρωσε πολλαπλάσιο κόστος σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Για τα ελληνοτουρκικά, απέρριψε το κυβερνητικό αφήγημα των «ήρεμων νερών», το οποίο χαρακτήρισε «κατασκευή Γεραπετρίτη-Μητσοτάκη», τονίζοντας ότι η ελληνική στρατηγική πρέπει να στηρίζεται σε δύο πυλώνες: μια συνεκτική ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στην Τουρκία και ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας.

Τέλος, αναφερόμενος στην «Ασπίδα του Αχιλλέα», τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ στηρίζει κάθε μέτρο που ενισχύει την αποτρεπτική ισχύ της Ελλάδας, υπό την προϋπόθεση της αξιοποίησης σύγχρονων μέσων και της συμμετοχής της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Για το Ισραήλ υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ στηρίζει τη στρατηγική συμμαχία, αλλά αυτό δεν σημαίνει, όπως είπε, ότι θα «ξεπλύνει ευθύνες» του Μπενιαμίν Νετανιάχου για τη Γάζα.

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