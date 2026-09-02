Η Αφρική σπάει στα δύο: Ένας γιγάντιος πίδακας μάγματος διαλύει αργά την ήπειρο

Ερευνητές του Virginia Tech αποκάλυψαν πώς βαθιές μανδυακές δυνάμεις κινούν το Ρήγμα της Ανατολικής Αφρικής, σύμφωνα με νέα μελέτη

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Η Αφρική σπάει στα δύο: Ένας γιγάντιος πίδακας μάγματος διαλύει αργά την ήπειρο
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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Στα βάθη της αφρικανικής ηπείρου, μια τεράστια άνοδος θερμού πετρώματος από τον μανδύα της Γης φαίνεται να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον αργό διαμελισμό της επιφάνειάς της. Η ανακάλυψη αυτή ρίχνει φως στις ανεξήγητες μετατοπίσεις που παρατηρούνται κατά μήκος του Ρήγματος της Ανατολικής Αφρικής, αποκαλύπτοντας τον τρόπο με τον οποίο βαθύτερες γεωλογικές διεργασίες συνεργάζονται με επιφανειακά φαινόμενα καθώς ολόκληρες τεκτονικές πλάκες απομακρύνονται μεταξύ τους.

Η ηπειρωτική ρηγμάτωση εκδηλώνεται όταν το δύσκαμπτο εξωτερικό περίβλημα του πλανήτη αρχίζει να τεντώνεται και να λεπταίνει. Αυτό το στρώμα, γνωστό ως λιθόσφαιρα, περιλαμβάνει τον στερεό φλοιό και το ανώτερο τμήμα του μανδύα. Όταν η λιθόσφαιρα υφίσταται εφελκυστικές τάσεις, η μηχανική της απόκριση μεταβάλλεται ανάλογα με τον ρυθμό και την τοποθεσία άσκησης της πίεσης. Κοντά στην επιφάνεια, τα πετρώματα θρυμματίζονται, δημιουργώντας ρήγματα και έντονους σεισμούς. Πιο βαθιά, όπου οι θερμοκρασίες είναι υψηλότερες, το υλικό παραμορφώνεται πλαστικά και με πολύ πιο ομαλό ρυθμό.

Η γεωφυσικός D. Sarah Stamps, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Γεωεπιστημών του Κολεγίου Επιστημών στο Virginia Tech, παρομοιάζει αυτές τις διαφορές με τη συμπεριφορά του πλαστικού υλικού Silly Putty. Εάν χτυπήσει κανείς το υλικό με ένα σφυρί, θα σπάσει απότομα. Αντίθετα, αν το τραβήξει αργά, θα επιμηκυνθεί χωρίς να κοπεί. Με παρόμοιο τρόπο, η γήινη λιθόσφαιρα αντιδρά διαφορετικά ανάλογα με τη χρονική κλίμακα των δυνάμεων που δέχεται.

Στην πλειονότητα των ηπειρωτικών ρηγμάτων, οι παραμορφώσεις ακολουθούν μια αναμενόμενη πορεία, όπου η ισχυρότερη κίνηση συντελείται κάθετα προς τον άξονα του ρήγματος, προς την κατεύθυνση δηλαδή που απομακρύνεται ο φλοιός. Το Σύστημα του Ρήγματος της Ανατολικής Αφρικής, το μεγαλύτερο του είδους του στον πλανήτη, παρουσιάζει πράγματι αυτή την κλασική κάθετη διάνοιξη. Κι όμως, ύστερα από 12 και πλέον χρόνια καταγραφών με δίκτυα GPS, η Stamps εντόπισε κάτι απρόσμενο. Ορισμένα τμήματα της περιοχής κινούνταν σε διεύθυνση παράλληλη με τον ίδιο τον άξονα του ρήγματος, δημιουργώντας ένα επίμονο επιστημονικό μυστήριο για την ομάδα του Εργαστηρίου Γεωδαισίας και Τεκτονοφυσικής.

Ο ρόλος του Αφρικανικού Υπερπλουμ

Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Journal of Geophysical Research, οι ερευνητές επιστράτευσαν τρισδιάστατα θερμομηχανικά υπολογιστικά μοντέλα για να διερευνήσουν την προέλευση αυτής της ασυνήθιστης παραμόρφωσης. Τον σχεδιασμό των προσομοιώσεων ανέλαβε ο κύριος συγγραφέας Tahiry Rajaonarison, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο New Mexico Tech, ο οποίος ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στο Virginia Tech δουλεύοντας στο εργαστήριο της Stamps.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων, η κίνηση κατά μήκος του ρήγματος συνδέεται άμεσα με μια βόρεια ροή μανδυακού υλικού που πηγάζει από το λεγόμενο Αφρικανικό Υπερπλουμ (African Superplume). Πρόκειται για μια κολοσσιαία ανοδική στήλη θερμού υλικού που ξεκινά από τα βάθη του μανδύα κάτω από τη νοτιοδυτική Αφρική και απλώνεται προς τα βορειοανατολικά κατά μήκος της ηπείρου. Καθώς αυτή η μάζα κινείται προς τον βορά, πλησιάζει όλο και πιο κοντά στην επιφάνεια. Όπως προκύπτει από τα δεδομένα, η συγκεκριμένη βαθιά ροή ευθύνεται για μετατοπίσεις που ξεφεύγουν από τα απλά μοντέλα μιας γραμμικής εφελκυστικής διάνοιξης.

Η σύγκρουση δύο γεωλογικών δυνάμεων

Τα ευρήματα προσθέτουν νέα δεδομένα σε μια μακροχρόνια επιστημονική συζήτηση σχετικά με τους μηχανισμούς που κινούν το Ρήγμα της Ανατολικής Αφρικής. Οι γεωεπιστήμονες εστίαζαν μέχρι σήμερα σε δύο βασικές αιτίες: στις δυνάμεις άνωσης της λιθόσφαιρας και στις δυνάμεις έλξης του μανδύα, ή σε έναν συνδυασμό τους.

Οι δυνάμεις άνωσης της λιθόσφαιρας δρουν κοντά στην επιφάνεια και καθορίζονται από τοπογραφικές υψομετρικές διαφορές και διακυμάνσεις στην πυκνότητα των πετρωμάτων. Στην Ανατολική Αφρική, κυρίαρχο ρόλο παίζει το Αφρικανικό Υπερέξαρμα (African Superswell), μια εκτεταμένη περιοχή ασυνήθιστα υψηλού αναγλύφου. Την ίδια ώρα, οι δυνάμεις έλξης του μανδύα γεννώνται βαθύτερα στο εσωτερικό της Γης, καθώς το κινούμενο παχύρρευστο υλικό ασκεί τριβές και παρασύρει τη δύσκαμπτη τεκτονική πλάκα που βρίσκεται ακριβώς από πάνω του.

Η Stamps ξεκίνησε να καταγράφει αυτές τις ασυνήθιστες μετατοπίσεις κατά τη διάρκεια της μεταδιδακτορικής της έρευνας. Χρησιμοποίησε σταθμούς GPS υψηλής ακρίβειας που λάμβαναν σήματα από περισσότερους από 30 δορυφόρους σε τροχιά περίπου 25.000 χιλιομέτρων πάνω από τη Γη, καταγράφοντας επιφανειακές κινήσεις της τάξης των χιλιοστών. Οι μετρήσεις αυτές περιέπλεξαν το τοπίο, καθώς οι ρηχές δυνάμεις άνωσης εξηγούσαν μόνο την κλασική κάθετη διάνοιξη, αφήνοντας ανεξήγητη τη μετατόπιση κατά μήκος του ρήγματος.

Η αποκωδικοποίηση της σεισμικής ανισοτροπίας

Σε προηγούμενη έρευνα του 2021, η επιστημονική ομάδα είχε δείξει μέσω τρισδιάστατων μοντέλων ότι και οι δύο τύποι δυνάμεων συμβάλλουν στη συνολική γεωδυναμική εικόνα. Ωστόσο, οι δυνάμεις άνωσης αποτύγχαναν συστηματικά να αναπαράγουν την ανώμαλη κίνηση προς τα βόρεια. Στη νεότερη μελέτη, ο Rajaonarison επικεντρώθηκε αποκλειστικά σε αυτή την ανεξήγητη συνιστώσα, αποδεικνύοντας ότι η βόρεια ροή του Αφρικανικού Υπερπλουμ ευθύνεται τόσο για την καταγεγραμμένη κίνηση όσο και για τη σεισμική ανισοτροπία της περιοχής.

Η σεισμική ανισοτροπία περιγράφει το φαινόμενο κατά το οποίο τα σεισμικά κύματα ταξιδεύουν με διαφορετικές ταχύτητες ανάλογα με την κατεύθυνση διάδοσής τους μέσα στα πετρώματα. Αυτό συμβαίνει όταν ορυκτά και γεωλογικές δομές ευθυγραμμίζονται εξαιτίας της ροής του μανδύα, της παρουσίας τηγμάτων ή παλαιότερων τεκτονικών δομών στη λιθόσφαιρα. Στο Ρήγμα της Ανατολικής Αφρικής, ο προσανατολισμός των πετρωμάτων ταυτίζεται με τη διεύθυνση ροής του υπερπλουμ, επιβεβαιώνοντας ότι η κίνηση στα έγκατα του πλανήτη διαμορφώνει άμεσα την επιφάνεια.

Όπως εξήγησε ο Rajaonarison, η ροή του μανδύα δεν κατευθύνει την παραμόρφωση ανατολής-δύσης που διανοίγει κάθετα το ρήγμα, αλλά προκαλεί την ανώμαλη βόρεια παραμόρφωση. Οι ερευνητές επιβεβαίωσαν ότι οι δυνάμεις άνωσης καθοδηγούν τη διάνοιξη, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εξήγηση για τις αποκλίνουσες κινήσεις στην Ανατολική Αφρική.

Η βαθύτερη κατανόηση αυτών των μηχανισμών είναι εξαιρετικά χρήσιμη, καθώς η περιοχή λειτουργεί ως ένα φυσικό εργαστήριο για τη μελέτη του τρόπου με τον οποίο διαλύονται οι ήπειροι. Η Stamps εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τα αποτελέσματα του αριθμητικού μοντέλου του Rajaonarison, τονίζοντας ότι προσφέρουν νέα γνώση για τις πολύπλοκες διεργασίες που σμιλεύουν την επιφάνεια της Γης μέσα από τη διαδικασία της ηπειρωτικής ρηγμάτωσης.

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