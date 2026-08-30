Τρόμος στο Κέιπ Τάουν: Επιβατικά αεροπλάνα πέρασαν «ξυστά» από την οροφή γεμάτου σταδίου

Στιγμές τρόμου έζησαν δεκάδες χιλιάδες θεατές στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής, όταν δύο επιβατικά αεροσκάφη πέρασαν σε εξαιρετικά χαμηλό ύψος πάνω από το στάδιο, λίγα μόλις μέτρα από το στέγαστρο της εγκατάστασης, στο πλαίσιο προγραμματισμένης πτήσης επίδειξης.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από την έναρξη του διεθνούς αγώνα ράγκμπι ανάμεσα στους Springboks της Νότιας Αφρικής και τους All Blacks της Νέας Ζηλανδίας στο στάδιο DHL, χωρητικότητας 55.000 θέσεων. Τα δύο αεροσκάφη τύπου Embraer E-Jets της νοτιοαφρικανικής αεροπορικής εταιρείας Airlink, βαμμένα ειδικά με πράσινο χρώμα για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, πέρασαν ακριβώς πάνω από την εγκατάσταση σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση.

Βίντεο που κατέγραψαν θεατές και αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τα αεροπλάνα να κινούνται σε απόσταση αναπνοής από το στέγαστρο ύψους 50 μέτρων (164 πόδια). Την ίδια ώρα εκτοξεύονταν πυροτεχνήματα από το γήπεδο, τα οποία έφταναν ψηλότερα από το χαμηλότερο εκ των δύο τζετ. Η ουρά του πρώτου αεροσκάφους φάνηκε να χαμηλώνει επικίνδυνα προς την οροφή καθώς το σκάφος έπαιρνε κλίση ανόδου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο για το ρίσκο ενός καταστροφικού δυστυχήματος.

Τι δείχνουν τα δεδομένα πτήσης

Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων που επικαλείται ο ιστότοπος αεροπορικών θεμάτων PYOK, το αεροσκάφος κατέγραψε βαρομετρικό υψόμετρο περίπου 164 ποδιών πάνω από το στάδιο. Ειδικοί πάντως εξηγούν ότι οι χαμηλές γωνίες λήψης των καμερών και οι απότομες αλλαγές στην κλίση των πτερύγων δημιουργούν συχνά την εντύπωση ότι το αεροπλάνο περνά πολύ πιο κοντά από ό,τι στην πραγματικότητα.

Όπως ανέφερε το τοπικό μέσο Cape Town Etc, οι επίσημες πληροφορίες της πτήσης δεν έδειξαν άμεσο κίνδυνο πρόσκρουσης στο κτίριο. Οι πτήσεις επίδειξης σε χαμηλό ύψος αποτελούν μακρά παράδοση στις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις της Νότιας Αφρικής, με χαρακτηριστικό προηγούμενο τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ράγκμπι το 1995, όταν ένα Boeing 747 της South African Airways πέταξε πάνω από το γεμάτο στάδιο Ellis Park στο Γιοχάνεσμπουργκ. Η διοίκηση της Airlink δεν προχώρησε σε άμεσο σχολιασμό των καταγγελιών.