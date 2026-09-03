Ντόναλντ Τραμπ: Γιατί ξέσπασε σε κλάματα η εγγονή του, Κάι – Βίντεο 

Η Κάι Τραμπ λέει ότι δυσκολεύεται με την μετακόμισή της 

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Ντόναλντ Τραμπ: Γιατί ξέσπασε σε κλάματα η εγγονή του, Κάι – Βίντεο 
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η 18χρονη εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ, Κάι, δυσκολεύεται με τη μετακόμισή της για το πρώτο έτος στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι.
  • Η Κάι ξέσπασε σε κλάματα ενώ οδηγούσε για να αποχαιρετήσει την οικογένειά της, κάτι που θεωρεί ασυνήθιστο για τον εαυτό της.
  • Παρά τη δυσκολία των αποχωρισμών, η Κάι εκφράζει ενθουσιασμό για το νέο κεφάλαιο στη ζωή της.
  • Δεν κατέγραψε το ίδιο το αποχαιρετιστήριο επεισόδιο με την οικογένειά της, προτιμώντας να είναι παρούσα μαζί τους.
  • Η απόσταση από την οικογένεια θα είναι περίπου μιάμιση ώρα, γεγονός που αναγνωρίζει ως πρόκληση.
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Δυσκολίες αντιμετωπίζει η 18χρονη εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ, Κάι, η οποία αρχίζει το πρώτο χρόνο της στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι.

Η 18χρονη κόρη του Ντον Τραμπ κατέγραψε τις τελευταίες της μέρες στο Τζούπιτερ της Φλόριντα, πριν μετακομίσει στο Μαϊάμι, σε ένα νέο βίντεο που δημοσίευσε στο YouTube το Σαββατοκύριακο.Η Κάι Τραμπ εμφανίζεται στην αρχή να κλαίει την ώρα που οδηγεί, καθώς πήγαινε για να αποχαιρετήσει την οικογένειά της.

«Δεν είμαι καθόλου συναισθηματικός άνθρωπος, οπότε είναι πραγματικά περίεργο για μένα να κλαίω», είπε η Κάι, σημειώνοντας ότι έχει «κλάψει μόνο λίγες φορές» στη ζωή της. «Νομίζω ότι το να ξέρω ότι πρέπει να αποχαιρετήσω όλους απόψε είναι πραγματικά, πραγματικά απαίσιο. Δυσκολεύομαι αυτή τη στιγμή, μόνο και μόνο που το σκέφτομαι», συνέχισε η εγγονή του Αμερικανού προέδρου.

Παράλληλα η Κάι Τραμπ, η οποία θα βρίσκεται μιάμιση ώρα μακριά από την οικογένειά της, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για αυτό το «επόμενο κεφάλαιο» στη ζωή της. «Προχωράω. … Συμβαίνει σε όλους. Ήρθε η ώρα να προχωρήσω», ανέφερε.

Ωστόσο στο βίντεο δεν καταγράφεται ο αποχαιρετισμός με φίλους και την οικογένειά της. «Ήταν απλά, ξέρεις, λυπηρό. Ήθελα απλώς να πω αντίο. Ήταν, ξέρεις, δύσκολο να το βιντεοσκοπήσω γιατί ήθελα να είμαι, ξέρεις, παρούσα με την οικογένειά μου, οπότε απλά δεν το βιντεοσκόπησα», εξήγησε η Κάι Τραμπ.

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