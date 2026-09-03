Wall Street Journal: Ο Τραμπ εξετάζει να κηρύξει το τέλος του πολέμου στο Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος πιστεύει ότι οι πιέσεις στην οικονομία του Ιράν θα υποχρεώσει το καθεστώς είτε να διαλύσει το πυρηνικό πρόγραμμα του είτε να καταρρεύσει

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Wall Street Journal: Ο Τραμπ εξετάζει να κηρύξει το τέλος του πολέμου στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πρόεδρος Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, βασιζόμενος στην πίεση της οικονομίας για την αποδόμηση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν ή την κατάρρευση του καθεστώτος.
  • Παρά αυτή τη σκέψη, το Πεντάγωνο παρατείνει διακριτικά την ανάπτυξη στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή, διατηρώντας μια στρατιωτική παρουσία περίπου 50.000 στρατιωτών και ισχυρό ναυτικό στόλο.
  • Οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει την Επιχείρηση Οικονομικός Παρίας, στοχεύοντας βασικούς οικονομικούς τομείς του Ιράν για να ασκήσουν οικονομική πίεση.
  • Ο Τραμπ συνεχίζει να εξετάζει επιλογές περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης, όπως αεροπορικές επιθέσεις και χερσαίες επιχειρήσεις, παρά τις προειδοποιήσεις των συμβούλων του για πολιτικές επιπτώσεις.
  • Η στρατιωτική στρατηγική των ΗΠΑ αποσκοπεί στη διατήρηση ευελιξίας για μελλοντικές επιλογές και δεν στοχεύει άμεσα στο τερματισμό της σύγκρουσης.
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει κατ' ιδίαν το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν την ώρα που το Πεντάγωνο παρατείνει, χωρίς τυμπανοκρουσίες, την ανάπτυξη στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Η εφημερίδα αναφέρει πως ο Τραμπ έχει συζητήσει με ανώτερους συνεργάτες του «το αν θα κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν», μια κίνηση που ο πρόεδρος φέρεται να «ευνοεί». Πιστεύει ότι η διατήρηση έντονης οικονομικής πίεσης θα υποχρεώσει κάποια στιγμή την Τεχεράνη «είτε να διαλύσει το πυρηνικό πρόγραμμά της είτε να καταρρεύσει».

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν την περασμένη εβδομάδα την Επιχείρηση Οικονομικός Παρίας, στοχοθετώντας τις κύριες οικονομικές αρτηρίες του Ιράν, περιλαμβανομένων των ιρανικών οικονομικών τομέων του πετρελαίου, της ναυσιπλοΐας, της αεροπορίας, του χρυσού, της τεχνολογίας, καθώς και την ψηφιακή οικονομία.

Η συζήτηση αυτή δεν συνάδει με την στρατιωτική στάση των ΗΠΑ επί του πεδίου. Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, παρατείνει διακριτικά τα χρονοδιαγράμματα αποστολής των πληρωμάτων πολεμικών πλοίων, των μονάδων αεροπορικής άμυνας και των αλεξιπτωτιστών, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η εφημερίδα.

Στιγμιότυπο από αεροπλανοφόρο

F-18 των ΗΠΑ σε αεροπλανοφόρο

U.S. Central Command

Η προσέγγιση αυτή αποτελεί μέρος μιας στρατιωτικής στρατηγικής αόριστης διάρκειας. Στόχος είναι ο Αμερικανός πρόεδρος να έχει επιλογές όσον αφορά τη στρατηγική του για το Ιράν και όχι να σταματήσει η σύγκρουση. Οι ΗΠΑ διατηρούν επί του παρόντος περίπου 50.000 στρατιώτες στην Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων 19 πολεμικών πλοίων, δύο αεροπλανοφόρων και 13 αντιτορπιλικών με κατευθυνόμενα βλήματα, τα οποία συμμετέχουν ενεργά στην αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων, στη συνοδεία εμπορικών πλοίων μέσω του Ορμούζ και στην επιβολή αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Η πίεση που ασκεί αυτή η κατάσταση γίνεται όλο και πιο εμφανής. Ορισμένες μονάδες που αρχικά είχαν τοποθετηθεί στην Ευρώπη και τον Ειρηνικό έχουν πλέον αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή για περισσότερο από ένα χρόνο. Τα αντιτορπιλικά του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των USS Delbert D. Black και USS Spruance συνεχίζουν μετά τις επιθέσεις να επιβάλλουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών αντί να επιστρέφουν περιοδικά στη βάση τους όπως συνέβαινε στο παρελθόν.

Ο Τραμπ συνεχίζει επίσης να εξετάζει το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης με το Ιράν, ακόμη και ενώ συζητά για ένα ενδεχόμενο τέλος της σύγκρουσης. Τον περασμένο μήνα ενημερώθηκε για διάφορες επιλογές, όπως η εντατικοποίηση των αεροπορικών επιθέσεων, η αποστολή χερσαίων δυνάμεων για την κατάληψη ιρανικών νησιών κοντά στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και μια πιθανή επίθεση σε μια οχυρωμένη τοποθεσία γνωστή ως «Pickaxe Mountain», η οποία πιστεύεται ότι συνδέεται με μυστικές πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν.

Οποιαδήποτε από αυτές τις επιλογές θα απαιτούσε σημαντικούς πρόσθετους στρατιωτικούς πόρους, γεγονός που υπογραμμίζει τον λόγο για τον οποίο το Πεντάγωνο φαίνεται να σχεδιάζει μια παρατεταμένη εμπλοκή, ανεξάρτητα από τη δημόσια ρητορική του Αμερικανού προέδρου.

Από πολιτική άποψη, οι σύμβουλοι του προέδρου τον έχουν προειδοποιήσει ότι μια περαιτέρω κλιμάκωση πέρα από τη τρέχουσα κατάσταση με τις αμοιβαίες περιορισμένες επιθέσεις ανάμεσα σε αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις θα μπορούσε να βλάψει τις προοπτικές των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι δεν λαμβάνει υπόψη εκλογικές εκτιμήσεις στις αποφάσεις του σχετικά με τον πόλεμο.

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