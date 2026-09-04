Μυστήριο στον Κρόνο: Το Hubble ανακάλυψε έναν γιγάντιο σχηματισμό στον Νότιο Πόλο

Snapshot Το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble ανακάλυψε ένα τεράστιο, μεταβαλλόμενο δεκάγωνο ατμοσφαιρικό κύμα στον Νότιο Πόλο του Κρόνου.

Πρόκειται για την πρώτη καταγραφή τόσο κανονικού γεωμετρικού μοτίβου στον νότιο πόλο του Κρόνου, με ομοιότητες αλλά και διαφορές σε σχέση με το γνωστό εξάγωνο του βόρειου πόλου.

Η ανακάλυψη βασίστηκε σε δεδομένα από το πρόγραμμα OPAL της NASA και σε παρατηρήσεις τόσο επαγγελματιών όσο και ερασιτεχνών αστρονόμων.

Το δεκάγωνο εκτείνεται σε πολλά επίπεδα της ατμόσφαιρας και η θέση του μετατοπίζεται ανάλογα με το ύψος παρατήρησης, υποδηλώνοντας μια κατακόρυφα εκτεταμένη δομή.

Η επιστημονική ομάδα θα συνεχίσει να παρακολουθεί το φαινόμενο για να κατανοήσει τη διάρκεια και την εξέλιξή του. Snapshot powered by AI

Πρόσφατες παρατηρήσεις του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble της NASA αποκάλυψαν ένα απρόσμενο και κολοσσιαίο ατμοσφαιρικό φαινόμενο που κυριολεκτικά «αγκαλιάζει» τον Νότιο Πόλο του Κρόνου.

Οι ερευνητές εντόπισαν ένα τεράστιο, διαρκώς μεταβαλλόμενο ατμοσφαιρικό κύμα, το οποίο έχει πάρει το ασυνήθιστο σχήμα ενός δεκαγώνου. Πρόκειται για την πρώτη φορά που οι αστρονόμοι καταγράφουν ένα τόσο κανονικό και γεωμετρικά διαμορφωμένο μοτίβο αεροχειμάρρου στο νότιο ημισφαίριο του γίγαντα αερίου.

Ο μυστηριώδης σχηματισμός παρουσιάζει ορισμένες εντυπωσιακές ομοιότητες με το περίφημο εξάγωνο στον Βόρειο Πόλο του Κρόνου, το οποίο παραμένει ορατό εδώ και δεκαετίες. Ωστόσο, τα δεδομένα δείχνουν σημαντικές διαφορές στη δυναμική των δύο σχηματισμών, υποδεικνύοντας ότι οι επιστήμονες παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη γέννηση ενός εντελώς νέου ατμοσφαιρικού φαινομένου.

Η ανακάλυψη δημοσιεύθηκε στο Science Advances

Τα αποτελέσματα της εντυπωσιακής έρευνας δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Science Advances. Αναλύοντας παρατηρήσεις του Hubble που πραγματοποιήθηκαν επί σειρά ετών και χρονολογούνται από το 2023, οι ερευνητές εντόπισαν τα πρώτα, διακριτικά σημάδια της δομής, πριν αυτή εξελιχθεί σε ένα σαφώς καθορισμένο γεωμετρικό μοτίβο.

Οι παρατηρήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος OPAL (Outer Planet Atmospheres Legacy) της NASA, το οποίο καταγράφει κάθε χρόνο τους εξωτερικούς πλανήτες του Ηλιακού Συστήματος εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

Η Amy Simon, συν-συγγραφέας της μελέτης και επικεφαλής ερευνήτρια του προγράμματος OPAL στο Goddard Space Flight Center της NASA, χαρακτήρισε το φαινόμενο πρωτοφανές:

«Δεν έχουμε δει ποτέ κάτι παρόμοιο στο νότιο ημισφαίριο του Κρόνου. Το βόρειο εξάγωνο βρίσκεται εκεί κάθε φορά που το παρατηρούμε εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια. Αυτό το φαινόμενο είναι διαφορετικό: φαίνεται να ενισχύεται, δίνοντάς μας τη σπάνια ευκαιρία να παρακολουθήσουμε έναν γιγάντιο ατμοσφαιρικό σχηματισμό να αναπτύσσεται».

Καθοριστική η συμβολή ερασιτεχνών αστρονόμων

Η ανακάλυψη κατέστη δυνατή καθώς η αλλαγή των εποχών στον Κρόνο έφερε σταδιακά και πάλι τον Νότιο Πόλο του σε καλύτερη θέση παρατήρησης από τη Γη.

Αστρονόμοι, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, ανέλυσαν εικόνες από διάφορα επίγεια παρατηρητήρια και εντόπισαν για πρώτη φορά τις ενδείξεις του νέου σχηματισμού.

Επικεφαλής της μελέτης είναι ο Agustín Sánchez-Lavega, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Χώρας των Βάσκων στην Ισπανία. Το πανεπιστήμιο διαχειρίζεται την ιστοσελίδα Planetary Virtual Observatory Laboratory, η οποία συγκεντρώνει εικόνες πλανητών του Ηλιακού Συστήματος από παρατηρητήρια σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το 2024, ο Sánchez-Lavega και οι ερασιτέχνες αστρονόμοι Trevor Barry και Jean-Paul Oger παρατήρησαν στις εικόνες μια λεπτή, κυματιστή ζώνη κοντά στον Νότιο Πόλο του Κρόνου.

Νέες επίγειες παρατηρήσεις το 2025 ενίσχυσαν σημαντικά την ένδειξη ότι επρόκειτο για έναν τεράστιο δεκαγωνικό σχηματισμό.

Σε αυτό το σημείο οι παρατηρήσεις του Hubble αποδείχθηκαν καθοριστικές, καθώς προσφέρουν εξαιρετικά υψηλή ευκρίνεια και χωρική ανάλυση από το Διάστημα, χωρίς τις παραμορφώσεις που προκαλεί η γήινη ατμόσφαιρα. Παράλληλα, το τηλεσκόπιο μπορεί να καταγράψει ολόκληρη την περιστροφή του Κρόνου.

Ένα φαινόμενο με «βαθιές ρίζες» στην ατμόσφαιρα του Κρόνου

Ο Sánchez-Lavega εξήγησε ότι οι επιστήμονες αναζητούσαν εδώ και δεκαετίες ένα αντίστοιχο φαινόμενο στον Νότιο Πόλο.

«Δεδομένης της συμμετρίας του συστήματος αεροχειμάρρων του Κρόνου μεταξύ βόρειου και νότιου ημισφαιρίου, αναζητούσαμε ένα αντίστοιχο του βόρειου εξαγώνου στις εικόνες του Hubble από το 1990».

Ούτε όμως οι εικόνες της αποστολής Cassini, η οποία μελέτησε τον Κρόνο από το 2004 έως το 2017, είχαν δείξει κάποια ένδειξη ενός αντίστοιχου, μακρόβιου σχηματισμού.

Τα δεδομένα του Hubble επιβεβαίωσαν ότι το νέο φαινόμενο υπήρχε ήδη από το 2023.

Το κύμα βρίσκεται μέσα σε έναν από τους ισχυρούς αεροχειμάρρους του Κρόνου και εκτείνεται σε πολλά διαφορετικά επίπεδα της ατμόσφαιρας. Αυτό δείχνει ότι πρόκειται για μια κατακόρυφα εκτεταμένη ατμοσφαιρική δομή.

Μάλιστα, η φαινομενική θέση του δεκαγώνου μετατοπίζεται ελαφρώς όταν το Hubble το παρατηρεί σε διαφορετικά μήκη κύματος, τα οποία αντιστοιχούν σε διαφορετικά υψόμετρα στην ατμόσφαιρα του πλανήτη.

Γιατί δημιουργήθηκε τώρα;

Η σχετικά γρήγορη εμφάνιση του σχηματισμού δημιουργεί ένα μεγάλο ερώτημα για τους επιστήμονες.

«Το πιο ενδιαφέρον για μένα είναι ότι φαίνεται να σχηματίστηκε τόσο πρόσφατα. Το ερώτημα είναι γιατί σχηματίστηκε ξαφνικά τώρα, ενώ δεν έχουμε δει κάτι αντίστοιχο ποτέ στο παρελθόν;», δήλωσε η Amy Simon.

Οι ερευνητές θεωρούν ότι απαιτούνται περισσότερες παρατηρήσεις προκειμένου να κατανοήσουν πώς δημιουργήθηκε το δεκάγωνο και πόσο καιρό θα παραμείνει.

Ο Mike Wong, συν-συγγραφέας της μελέτης από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, υπογράμμισε τη σημασία της συνεχούς παρακολούθησης του πλανήτη.

Όπως εξήγησε, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα OPAL, οι επιστήμονες περίμεναν ότι θα έφερνε ενδιαφέρουσες εκπλήξεις, αλλά δεν γνώριζαν ποιες ακριβώς θα ήταν αυτές. Πολλές από τις σημαντικές ανακαλύψεις προκύπτουν όχι από μία μόνο παρατήρηση, αλλά από χρόνια συστηματικής συλλογής δεδομένων.

Το Hubble θα συνεχίσει να παρακολουθεί το φαινόμενο

Η επιστημονική ομάδα σκοπεύει να συνεχίσει την παρακολούθηση του Κρόνου, προκειμένου να διαπιστώσει αν το δεκάγωνο θα σταθεροποιηθεί και θα εξελιχθεί σε έναν μόνιμο σχηματισμό, όπως το περίφημο εξάγωνο του Βόρειου Πόλου, ή αν θα συνεχίσει να αλλάζει μορφή.

Η μακροχρόνια αυτή παρακολούθηση είναι δυνατή χάρη σε δεκαετίες διεθνούς συνεργασίας μεταξύ NASA και ESA, οι οποίες έχουν καταγράψει με πρωτοφανή λεπτομέρεια τις μεταβολές στην ατμόσφαιρα του Κρόνου.