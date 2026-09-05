Οι Άραβες, οι Χριστιανοί και ο Ιούλιος Καίσαρας: Ποιος έκαψε πραγματικά τη βιλιοθήκη της Αλεξάνδρειας

Snapshot Η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας δημιουργήθηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. και αποτέλεσε σημαντικό κέντρο μάθησης με μεγάλο αριθμό παπύρων.

Ο Ιούλιος Καίσαρας ευθύνεται πιθανότατα για την πρώτη μεγάλη φωτιά που κατέστρεψε μέρος της βιβλιοθήκης το 48 π.Χ., αλλά η βιβλιοθήκη φαίνεται ότι συνέχισε να λειτουργεί σε περιορισμένη μορφή.

Το Σεράπειο, μια «θυγατρική βιβλιοθήκη», συνέχισε να υπάρχει και να λειτουργεί ως χώρος γνώσης μέχρι την καταστροφή του από χριστιανικές δυνάμεις το 391 μ.Χ. υπό τον επίσκοπο Θεόφιλο.

Η άποψη ότι οι Άραβες μουσουλμάνοι κατέστρεψαν τη Βιβλιοθήκη το 7ο αιώνα μ.Χ. δεν υποστηρίζεται από τους περισσότερους σύγχρονους ιστορικούς και θεωρείται αμφισβητήσιμη.

Η τελική καταστροφή της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας είναι αποτέλεσμα πολλαπλών γεγονότων και επιθέσεων σε διαφορετικές περιόδους, χωρίς σαφή απόδοση ευθύνης σε έναν μόνο δράστη. Snapshot powered by AI

Η αρχαία Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας αποτέλεσε ένα από τα σπουδαιότερα επιτεύγματα της ανθρωπότητας κατά την αρχαιότητα. Ήταν μια τεράστια συλλογή γνώσης από αμέτρητες και διαφορετικές πηγές και περιείχε δεκάδες ή ακόμη και εκατοντάδες χιλιάδες παπύρους.

Για τον λόγο αυτό, η καταστροφή της βιβλιοθήκης έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονου ενδιαφέροντος για πολλούς ανθρώπους που αγαπούν τη γνώση. Συχνά θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της αρχαιότητας.

Αλλά ποιος ήταν τελικά υπεύθυνος για την καταστροφή της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας;

Τι ήταν η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας;

Αρχικά, πρέπει να κατανοήσουμε τι ακριβώς ήταν η περίφημη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας.

Αποτελούσε μέρος ενός μεγάλου κέντρου μάθησης στην Αίγυπτο, στην πόλη της Αλεξάνδρειας, το οποίο ονομαζόταν Μουσείο (Mouseion). Δημιουργήθηκε κατά την πτολεμαϊκή περίοδο της Αιγύπτου, όταν μια ελληνική δυναστεία κυβερνούσε τη χώρα, κατά την Ελληνιστική Εποχή.

Η βιβλιοθήκη ενδέχεται να κατασκευάστηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Πτολεμαίου Β΄ Φιλάδελφου, στα μέσα του 3ου αιώνα π.Χ. Πολύ γρήγορα άρχισε να συγκεντρώνει παπύρους από κάθε είδους πηγές.

Οι Πτολεμαίοι βασιλείς της Αιγύπτου τη στήριζαν άμεσα, αντανακλώντας τη μεγάλη αξία που έδινε ο αρχαίος ελληνικός κόσμος στη γνώση.

Η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας απέκτησε τεράστιες διαστάσεις. Στο απόγειό της, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, φέρεται να περιείχε από 40.000 έως και 400.000 παπύρους.

Ίσως ήταν το σημαντικότερο κέντρο μάθησης ολόκληρου του αρχαίου κόσμου.

Ωστόσο, η βιβλιοθήκη δεν υπάρχει πλέον και έχει μείνει στην ιστορία ως ένα οικοδόμημα που καταστράφηκε από πυρκαγιά. Το μεγάλο ερώτημα είναι: ποιος ευθύνεται για την καταστροφή της;

Έκαψε ο Ιούλιος Καίσαρας τη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας;

Κατά τη διάρκεια της ζωής και της δράσης του Ιούλιου Καίσαρα συνέβησαν πολλά δραματικά γεγονότα. Επομένως, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι συνδέθηκε και με την καταστροφή της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας.

Σε κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του πολέμου του εναντίον του Πτολεμαίου ΙΓ΄, οι ελληνικές δυνάμεις τον είχαν περικυκλώσει στην Αλεξάνδρεια, τόσο από τη στεριά όσο και από τη θάλασσα.

Για να διαφύγει, ο Καίσαρας έβαλε φωτιά στον εχθρικό στόλο που βρισκόταν στο λιμάνι της πόλης.

Η στρατηγική αυτή πέτυχε, όμως η φωτιά επεκτάθηκε και στην ίδια την πόλη, με αποτέλεσμα να καεί και η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας.

Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, τον Έλληνα ιστορικό του 1ου αιώνα μ.Χ.:

«Ο Καίσαρας αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο χρησιμοποιώντας φωτιά, η οποία εξαπλώθηκε από τα ναυπηγεία και κατέστρεψε τη Μεγάλη Βιβλιοθήκη.»

Με βάση αυτή την αφήγηση, φαίνεται αρκετά ξεκάθαρο ότι ο Ιούλιος Καίσαρας ήταν εκείνος που έκαψε τη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας.

Το γεγονός τοποθετείται στο 48 π.Χ.

Καταστράφηκε πράγματι τότε η Βιβλιοθήκη;

Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά.

Ορισμένοι μελετητές θεωρούν ότι υπάρχουν ενδείξεις πως η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας συνέχισε να υπάρχει ακόμη και μετά την πυρκαγιά που φέρεται να προκάλεσε άθελά του ο Καίσαρας.

Ο Στράβων, ο οποίος έζησε στα τέλη του 1ου αιώνα π.Χ., επισκέφθηκε την Αλεξάνδρεια. Στα γραπτά του περιγράφει μια επίσκεψη στο Μουσείο.

Σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η βιβλιοθήκη, η οποία αποτελούσε μέρος του Μουσείου, εξακολουθούσε να υπάρχει.

Άλλοι μελετητές, όμως, επισημαίνουν ότι ο Στράβων δεν αναφέρει ποτέ ρητά την ύπαρξη της βιβλιοθήκης την εποχή της επίσκεψής του. Μάλιστα, τα λόγια του φαίνεται να υπονοούν ότι η βιβλιοθήκη δεν υπήρχε πλέον. Αυτή είναι και η άποψη που παρουσιάζει η Encyclopedia Britannica.

Υπάρχουν, ωστόσο, και άλλοι ερευνητές που προσπαθούν να αντικρούσουν αυτή την άποψη, επικαλούμενοι μια άλλη σημαντική πληροφορία.

Ο Μάρκος Αντώνιος φέρεται να δώρισε 200.000 παπύρους στην Κλεοπάτρα, μετά την πυρκαγιά που είχε προκαλέσει ο Καίσαρας στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας.

Το σκεπτικό είναι απλό: αν η βιβλιοθήκη είχε καταστραφεί ολοκληρωτικά, πού θα μπορούσε να τοποθετήσει η Κλεοπάτρα όλους αυτούς τους παπύρους;

Μάλιστα, ορισμένοι ειδικοί θεωρούν πιθανό ότι η συγκεκριμένη δωρεά είχε ως στόχο να αναπληρώσει μέρος της συλλογής που είχε χαθεί στην πυρκαγιά του 48 π.Χ.

Το Σεράπειο, η «θυγατρική βιβλιοθήκη»

Ωστόσο, αυτό το επιχείρημα αγνοεί την ύπαρξη μιας άλλης βιβλιοθήκης στην Αλεξάνδρεια, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως «θυγατρική βιβλιοθήκη».

Πρόκειται για το Σεράπειο.

Το Σεράπειο ήταν στην πραγματικότητα ναός αφιερωμένος στον θεό Σάραπι, αλλά χρησιμοποιούνταν επίσης ως χώρος αποθήκευσης για τη βιβλιοθήκη, όταν δεν υπήρχε πλέον αρκετός χώρος για τους παπύρους της.

Επομένως, όταν ο Μάρκος Αντώνιος φέρεται να δώρισε τόσους πολλούς παπύρους στην Κλεοπάτρα —και πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη πηγή είναι μεταγενέστερη και ο αριθμός ενδέχεται να έχει υπερβληθεί— αυτοί θα μπορούσαν να είχαν τοποθετηθεί στο Σεράπειο.

Αυτό ενδέχεται να εξηγεί και ένα ακόμη επιχείρημα που χρησιμοποιείται υπέρ της άποψης ότι η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας συνέχισε να λειτουργεί μετά την εποχή του Καίσαρα.

Ένας λόγιος που ονομαζόταν Δίδυμος ο Χαλκέντερος έζησε στην Αλεξάνδρεια στα τέλη του 1ου αιώνα π.Χ. Ήταν εξαιρετικά παραγωγικός συγγραφέας και φέρεται να είχε γράψει χιλιάδες έργα.

Ορισμένοι μελετητές υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να είχε πρόσβαση στους πόρους της βιβλιοθήκης προκειμένου να καταφέρει να παράγει ένα τόσο τεράστιο έργο.

Ωστόσο, η ύπαρξη του Σεραπείου προσφέρει μια ικανοποιητική εξήγηση.

Δεν είναι απαραίτητο να υποθέσουμε ότι η κεντρική Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας συνέχισε να λειτουργεί μετά την πυρκαγιά που προκάλεσε ο Καίσαρας.

Στην πραγματικότητα, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια άμεση αναφορά στη βιβλιοθήκη μετά το συγκεκριμένο γεγονός.

Παρόλα αυτά, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εντελώς το ενδεχόμενο να συνέχισε να υπάρχει σε πολύ μικρότερη και περιορισμένη μορφή.

Έκαψαν οι χριστιανοί τη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας;

Ορισμένες πηγές αποδίδουν την τελική καταστροφή της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας στους χριστιανούς.

Η άποψη αυτή βασίζεται στην αντίληψη ότι το Σεράπειο αποτελούσε ουσιαστικά συνέχεια της κύριας βιβλιοθήκης.

Οι αρχαίες πηγές περιγράφουν μια μεγάλη επίθεση εναντίον του Σεραπείου κατά την πρώιμη χριστιανική περίοδο.

Το 380 μ.Χ., ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος έκανε τον χριστιανισμό επίσημη θρησκεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Το 391 μ.Χ. εξέδωσε διάταγμα που απαγόρευε τη λατρεία των παγανιστικών θεών στην Αλεξάνδρεια. Αυτό περιλάμβανε και την καταστροφή των παγανιστικών ναών.

Ο Θεόφιλος, επίσκοπος Αλεξανδρείας, ηγήθηκε μιας μεγάλης επίθεσης εναντίον του Σεραπείου. Ο ίδιος και οι οπαδοί του το κατέστρεψαν ολοκληρωτικά.

Ορισμένες σύγχρονες πηγές υποστηρίζουν ότι το Σεράπειο δεν λειτουργούσε πλέον ως βιβλιοθήκη όταν πραγματοποιήθηκε η επίθεση.

Ωστόσο, ο σύγχρονος συγγραφέας Αφθόνιος είχε επισκεφθεί το Σεράπειο λίγο πριν από την καταστροφή του. Στα γραπτά του αναφέρει:

«Στην εσωτερική πλευρά της κιονοστοιχίας υπήρχαν δωμάτια, ορισμένα από τα οποία χρησίμευαν ως βιβλιοπωλεία και ήταν ανοιχτά σε εκείνους που αφιέρωναν τη ζωή τους στη μελέτη και τη γνώση. Ήταν αυτά τα δωμάτια που ανέδειξαν την πόλη ως την πρώτη στην επιστήμη της φιλοσοφίας.»

Αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνει ότι το Σεράπειο εξακολουθούσε να λειτουργεί ως χώρος γνώσης και βιβλιοθήκη όταν πραγματοποιήθηκε η χριστιανική επίθεση.

Εφόσον αυτή η ερμηνεία είναι σωστή —και ορισμένοι μελετητές την αμφισβητούν— τότε οι χριστιανοί ήταν εκείνοι που έδωσαν το τελικό χτύπημα στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, καταστρέφοντας το Σεράπειο.

Έκαψαν οι Άραβες μουσουλμάνοι τη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας;

Υπάρχει, ωστόσο, και μια ακόμη παράδοση που αξίζει να εξεταστεί.

Τον 7ο αιώνα μ.Χ., οι Άραβες μουσουλμάνοι εισέβαλαν στην Αίγυπτο και την κατέκτησαν.

Τον 13ο αιώνα, ορισμένες αραβικές πηγές υποστήριξαν ότι οι ίδιοι είχαν κάψει τη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας.

Σύμφωνα με αυτές τις πηγές, ο χαλίφης Ομάρ διέταξε την καταστροφή της.

Φέρεται μάλιστα να είπε:

«Αν αυτά τα βιβλία συμφωνούν με το Κοράνι, δεν τα χρειαζόμαστε· και αν έρχονται σε αντίθεση με το Κοράνι, καταστρέψτε τα.»

Ωστόσο, η συντριπτική πλειονότητα των σύγχρονων μελετητών δεν αποδέχεται αυτή την ιστορία.

Μεσολάβησαν σχεδόν έξι αιώνες μεταξύ της αραβικής κατάκτησης της Αιγύπτου και της πρώτης εμφάνισης αυτής της αφήγησης.

Επιπλέον, καμία από τις παλαιότερες περιγραφές της αραβικής εισβολής δεν κάνει λόγο για ένα τέτοιο γεγονός.

Για αυτούς και για άλλους λόγους, οι περισσότεροι ιστορικοί θεωρούν σήμερα ότι οι Άραβες δεν έκαψαν τη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας.