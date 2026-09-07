Ινδία: 21χρονος καθάρισε μόνος του ποταμό γεμάτο σκουπίδια - Βίντεο
21χρονος φοιτητής στην Ινδία καθάρισε μόνος του τον μολυσμένο ποταμό Άτζναρ, προκαλώντας διεθνή συγκίνηση και αναγνώριση
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Στην πολιτεία Μάντια Πραντές της κεντρικής Ινδίας, ο Σουρέντρα Σινγκ Τσόντχαρι, γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «Bittu Tabahi», αποφάσισε να αναλάβει δράση για τον ποταμό Άτζναρ.
Ο ποταμός, που περνούσε δίπλα από έναν ναό που επισκεπτόταν συχνά ο νεαρός φοιτητής, είχε μετατραπεί σε μια απέραντη χωματερή γεμάτη πλαστικά, μπουκάλια και σκουπίδια. Αρχικά, ο Τσόντχαρι έλεγε ψέματα στους γονείς του ότι έβγαινε για κρίκετ, ενώ στην πραγματικότητα πήγαινε στο ποτάμι για να μαζέψει απορρίμματα με τα ίδια του τα χέρια.
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