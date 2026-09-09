Φωτογράφος «κρέμεται» στα 6.000 μέτρα για να βρει το τέλειο πλάνο

Μια εντυπωσιακή και άκρως επικίνδυνη φωτογράφιση πραγματοποίησε ο απόστρατος πλοίαρχος του Ινδικού Πολεμικού Ναυτικού, Ναβτέι Σινγκ, ο οποίος βρέθηκε στην ανοιχτή πόρτα στρατιωτικού αεροσκάφους, σε ύψος έως και 6.000 μέτρων, προκειμένου να καταγράψει τον ωκεανό.

Ο Σινγκ τοποθετήθηκε στην άκρη της ανοιχτής πόρτας του αεροσκάφους και ασφαλίστηκε με έναν ιμάντα ασφαλείας, ενώ το αεροσκάφος φέρεται να πετούσε με ταχύτητα περίπου 300 κόμβων.

Η λήψη πραγματοποιήθηκε από ένα σημείο όπου η παραμικρή αστοχία θα μπορούσε να έχει τραγικές συνέπειες, με τον φωτογράφο να βρίσκεται κυριολεκτικά εκτεθειμένο στο κενό.

Η εντυπωσιακή εικόνα αποτυπώνει τον ωκεανό από μια ασυνήθιστη οπτική γωνία και αναδεικνύει τις ακραίες συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη φωτογράφιση.