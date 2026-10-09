Zευγάρι συνταξιούχων μετακόμισε σε ένα τροχόσπιτο 7 τ.μ.: «Ζούμε με 70 ευρώ την εβδομάδα»

Άλλοι ονειρεύονται μια άνετη κατοικία μετά τη συνταξιοδότηση και άλλοι επιλέγουν να αφήσουν πίσω τους το σπίτι τους για να ζήσουν σε μόλις 7 τετραγωνικά μέτρα. Ο Φερνάντο και η Άνα ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία. Πριν από τρία χρόνια πήραν μια απόφαση που άλλαξε ριζικά την καθημερινότητά τους: εγκατέλειψαν την προηγούμενη κατοικία τους και εγκαταστάθηκαν μόνιμα σε ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο ηλικίας 27 ετών.

Έκτοτε, ταξιδεύουν στην Ισπανία έχοντας μαζί τους όλα όσα χρειάζονται για να ζήσουν. Όπως υποστηρίζουν, η νέα τους καθημερινότητα τούς έχει βοηθήσει να περιορίσουν σημαντικά τα έξοδά τους και να αποκτήσουν μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Το ποσό που αναφέρουν για τη διαβίωσή τους είναι περίπου 70 ευρώ την εβδομάδα, αν και τα πάγια έξοδα ενός τέτοιου τρόπου ζωής χρειάζεται να υπολογίζονται ξεχωριστά.

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