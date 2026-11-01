Πανσέληνος του Κάστορα: Πότε θα τη δούμε στον ουρανό και οι αρχαίες ονομασίες της

Σήμερα υποδεχόμαστε επίσημα τον Νοέμβριο, τον μήνα που σηματοδοτεί την είσοδό μας στη χειμερινή περίοδο και υπόσχεται να μας χαρίσει ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα ολόκληρης της χρονιάς.

Στρέφοντας το βλέμμα μας στον ουρανό, σύντομα θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε μια εντυπωσιακή Υπερπανσέληνο, η οποία θα φωτίσει τα φθινοπωρινά βράδια με την ξεχωριστή λάμψη της.

Το φαινόμενο συμβαίνει όταν η Σελήνη βρίσκεται στη φάση της Πανσελήνου την ίδια στιγμή που πλησιάζει περισσότερο από κάθε άλλη φορά τη Γη, με αποτέλεσμα να φαίνεται μεγαλύτερη και πιο φωτεινή από ό,τι συνήθως. Σημειώστε την ημερομηνία στο ημερολόγιό σας, καθώς την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026 θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε ένα εντυπωσιακό θέαμα, με τη Σελήνη να λάμπει στον νυχτερινό ουρανό, πολύ κοντά στο γνωστό και ιδιαίτερα εντυπωσιακό αστρικό σμήνος των Πλειάδων.

Τα μυστικά της Πανσελήνου του Κάστορα και οι αρχαίες ονομασίες της

Η μέγιστη φωτεινότητα της Πανσελήνου θα καταγραφεί στις 14:53 ώρα UTC στις 24 Νοεμβρίου 2026, γεγονός που σημαίνει ότι θα μπορούμε να απολαύσουμε το φαινόμενο τόσο το προηγούμενο όσο και το επόμενο βράδυ.

Η συγκεκριμένη Πανσέληνος είναι παραδοσιακά γνωστή ως Πανσέληνος του Κάστορα, ονομασία που προέρχεται από την παρατήρηση της φύσης. Σύμφωνα με ιστορικές αναφορές, η ονομασία συνδέεται με το γεγονός ότι αυτή την εποχή του χρόνου οι κάστορες γίνονται ιδιαίτερα δραστήριοι, καθώς εργάζονται αδιάκοπα για να κατασκευάσουν και να ενισχύσουν τα φράγματά τους, προετοιμαζόμενοι για την έλευση του χειμώνα.

Στο πέρασμα των αιώνων, διαφορετικοί πολιτισμοί έχουν αποδώσει στην Πανσέληνο του Νοεμβρίου πολλές ονομασίες και συμβολισμούς, που συνδέονται κυρίως με τις καιρικές συνθήκες και τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

Η Πανσέληνος του μήνα είναι επίσης γνωστή ως Πανσέληνος του Παγετού ή Πανσέληνος του Πάγου. Στην ιδιαίτερη κελτική παράδοση, καθώς πρόκειται για την τελευταία Πανσέληνο πριν από το χειμερινό ηλιοστάσιο του Δεκεμβρίου, το ουράνιο φαινόμενο απέκτησε πιο σκοτεινούς και πνευματικούς συμβολισμούς, κερδίζοντας την ονομασία Πανσέληνος του Πένθους.

Όποια ονομασία κι αν επιλέξει κανείς, το θέαμα που αναμένεται να προσφέρει η επερχόμενη Υπερπανσέληνος αποτελεί ένα ξεχωριστό γεγονός για όλους όσοι αγαπούν τον έναστρο ουρανό.