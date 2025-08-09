Καιρός: Επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες σήμερα - Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε 4 περιοχές

Επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες αναμένονται και σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τους ανέμους να πνέουν ενισχυμένοι έως και 9 μποφόρ.

Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε «κόκκινο συναγερμό» τέσσερις περιοχές της χώρας για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, λόγω των ισχυρών ανέμων, με τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για πιο δυσμενείς καιρικές συνθήκες σήμερα Σάββατο, 9 Αυγούστου.

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

Για ενισχυμένους ανέμους έως και 8 μποφόρ, μέχρι την Κυριακή (10/8) κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς.

«Από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής υπάρχει μικρή εξασθένηση των ανέμων στο Αιγαίο, ωστόσο το Σάββατο αλλά και την Κυριακή θα υπάρχουν τα 7 με 8 μποφόρ σε όλο το Κεντρικό και το Νότιο Αιγαίο.», αναφέρει ο μετεωρολόγος.

Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για ισχυρούς ανέμους μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο

Με ανάρτησή του στα social media ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για την πορεία των ανέμων τα επόμενα 24ωρα, ενω επισημαίνει οι θυελλώδεις άνεμοι με αυξομειώσεις θα διατηρηθούν μέχρι την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου.

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορίας 5) σε 4 περιοχές

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας για την ημέρα του Σαββάτου, 9 Αυγούστου, προβλέπεται:

Ακραίος Κίνδυνος Πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (Κατηγορία Κινδύνου 5):

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Αρκαδίας)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)

Πολύ Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 4):

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Λευκάδας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και Δήμους των ανωτέρω περιοχών, καλώντας σε αυξημένη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών περιστατικών πυρκαγιάς.

Παράλληλα, συνιστάται στους πολίτες η αυστηρή τήρηση των μέτρων πρόληψης και η αποφυγή οποιασδήποτε ενέργειας στην ύπαιθρο που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως:

Καύση ξερών χόρτων, κλαδιών ή άλλων υπολειμμάτων

Χρήση μηχανημάτων που παράγουν σπινθήρες (π.χ. δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης)

Χρήση υπαίθριων ψησταριών

Ρίψη αναμμένων τσιγάρων ή άλλων εύφλεκτων αντικειμένων

Κάπνισμα σε περιοχές με υψηλό κίνδυνο

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται αυστηρά η καύση αγρών.

Ο καιρός από το meteo σημερα (9/8)

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένονται το Σάββατο (9/8) στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις βόρειοι στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο, χωρίς η θερμοκρασία να σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή.

Πιο αναλυτικά:

Για το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025 προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 16 έως 32 βαθμούς), 24 έως 34 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα (στη Θεσσαλία έως τους 36 βαθμούς), 24 έως 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 24 έως 32 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 24 έως 39 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 23 έως 37 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και τοπικά στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (ριπές ανέμων έως τα 80-90 km/h), ενώ στο Ιόνιο από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς και από το μεσημέρι στο Βόρειο και Κεντρικό Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις πρόσκαιρα μέτριοι 4-5 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια περιμένουμε το Σάββατο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και ανατολικά θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (ριπές ανέμων έως τα 80-90 km/h).

Ηλιοφάνεια περιμένουμε το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

