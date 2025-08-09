Καιρός: Επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες σήμερα - Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε 4 περιοχές

Ακόμα πιο δυσμενείς αναμένονται οι καιρικές συνθήκες σήμερα Σάββατο 9 Αυγούστου, με τους μετεωρολόγους να «κρούουν» το καμπανάκι

Newsbomb

Καιρός: Επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες σήμερα - Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε 4 περιοχές
Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες αναμένονται και σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τους ανέμους να πνέουν ενισχυμένοι έως και 9 μποφόρ.

Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε «κόκκινο συναγερμό» τέσσερις περιοχές της χώρας για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, λόγω των ισχυρών ανέμων, με τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για πιο δυσμενείς καιρικές συνθήκες σήμερα Σάββατο, 9 Αυγούστου.

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

Για ενισχυμένους ανέμους έως και 8 μποφόρ, μέχρι την Κυριακή (10/8) κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς.

«Από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής υπάρχει μικρή εξασθένηση των ανέμων στο Αιγαίο, ωστόσο το Σάββατο αλλά και την Κυριακή θα υπάρχουν τα 7 με 8 μποφόρ σε όλο το Κεντρικό και το Νότιο Αιγαίο.», αναφέρει ο μετεωρολόγος.

Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για ισχυρούς ανέμους μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο

Με ανάρτησή του στα social media ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για την πορεία των ανέμων τα επόμενα 24ωρα, ενω επισημαίνει οι θυελλώδεις άνεμοι με αυξομειώσεις θα διατηρηθούν μέχρι την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου.

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορίας 5) σε 4 περιοχές

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας για την ημέρα του Σαββάτου, 9 Αυγούστου, προβλέπεται:

Ακραίος Κίνδυνος Πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (Κατηγορία Κινδύνου 5):

  • Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Αρκαδίας)
  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)

Πολύ Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 4):

  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου
  • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Λευκάδας)
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)
  • Περιφέρεια Κρήτης
  • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)
  • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)
  • Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και Δήμους των ανωτέρω περιοχών, καλώντας σε αυξημένη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών περιστατικών πυρκαγιάς.

Παράλληλα, συνιστάται στους πολίτες η αυστηρή τήρηση των μέτρων πρόληψης και η αποφυγή οποιασδήποτε ενέργειας στην ύπαιθρο που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως:

  • Καύση ξερών χόρτων, κλαδιών ή άλλων υπολειμμάτων
  • Χρήση μηχανημάτων που παράγουν σπινθήρες (π.χ. δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης)
  • Χρήση υπαίθριων ψησταριών
  • Ρίψη αναμμένων τσιγάρων ή άλλων εύφλεκτων αντικειμένων
  • Κάπνισμα σε περιοχές με υψηλό κίνδυνο

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται αυστηρά η καύση αγρών.

Ο καιρός από το meteo σημερα (9/8)

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένονται το Σάββατο (9/8) στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις βόρειοι στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο, χωρίς η θερμοκρασία να σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή.

Πιο αναλυτικά:

Για το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025 προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 16 έως 32 βαθμούς), 24 έως 34 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα (στη Θεσσαλία έως τους 36 βαθμούς), 24 έως 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 24 έως 32 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 24 έως 39 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 23 έως 37 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και τοπικά στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (ριπές ανέμων έως τα 80-90 km/h), ενώ στο Ιόνιο από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς και από το μεσημέρι στο Βόρειο και Κεντρικό Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις πρόσκαιρα μέτριοι 4-5 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια περιμένουμε το Σάββατο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και ανατολικά θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (ριπές ανέμων έως τα 80-90 km/h).

Ηλιοφάνεια περιμένουμε το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Αθόρυβα προχώρησε σχεδιασμό με «βόμβες», μεγάλη αύξηση μπάτζετ και τεράστια ενίσχυση

06:36LIFESTYLE

Η ψυχαγωγία γίνεται πολύ πρωινή υπόθεση –Τα κοκόρια του Λιάγκα και η ανατροπή με την ΕΡΤ1

06:32ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν αυτοκτόνησε ο Έπσταϊν»: Ο επί 18χρόνια μπάτλερ του λύνει τη σιωπή του - Το χαμένο λεπτό από τις κάμερες της φυλακής

06:28ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων – Τέλος η ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Το Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ιστορικό διάγγελμα του βασιλιά Κάρολου - Ο λόγος που θα επαναλάβει τα λόγια του παππού του

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το κρίσιμο τηλεφώνημα του Μητσοτάκη με τον Μαρκ Ρούμπιο και ο δίαυλος επικοινωνίας με τις ΗΠΑ

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο «κάδρο» Θεσσαλός μεγαλοκτηνοτρόφος για επιδοτήσεις ύψους 770.000 ευρώ το 2024

06:12ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» για επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες σήμερα - Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε 4 περιοχές - Ισχυρή προειδοποίηση μετεωρολόγων

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ηλεία: Ελαφρώς βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς - Μάχη με τις αναζωπυρώσεις και τους ανέμους

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Ανείπωτος πόνος για τον χαμό της κόρης του Αντώνη Σαμαρά - Οι δραματικές ώρες μέχρι το αιφνίδιο τέλος - Την Δευτέρα η κηδεία της

06:00ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Πύρινη κόλαση στην Ανατολική Αττική – Εκτός ελέγχου η φωτιά σε μέτωπο χιλιομέτρων – Εικόνες απόλυτης καταστροφής

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με θυελλώδεις ανέμους και το Σαββατοκύριακο – Πότε θα εξασθενίσουν

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 9 Αυγούστου

04:32ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιά Φώκαια: Οι πιλότοι των Canadair συνέχισαν τις ρίψεις νερού και μετά τη δύση του ηλίου!

04:06ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: «Αρκετά λογική» η επιλογή του Τράμπ να γίνει η συνάντηση με τον Πούτιν στην Αλάσκα

03:50ΣΕΙΣΜΟΙ

Νέος σεισμός μεταξύ Ερέτριας και Αλιβερίου – Αισθητός και στην Αττική

03:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ηλεία: Διαθέσιμα δωμάτια για τους πυρόπληκτους της Ηράκλειας – Μάχες με τις αναζωπυρώσεις

03:00ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ανατολική Αττική: Πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων από την πυρκαγιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Πύρινη κόλαση στην Ανατολική Αττική – Εκτός ελέγχου η φωτιά σε μέτωπο χιλιομέτρων – Εικόνες απόλυτης καταστροφής

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Ανείπωτος πόνος για τον χαμό της κόρης του Αντώνη Σαμαρά - Οι δραματικές ώρες μέχρι το αιφνίδιο τέλος - Την Δευτέρα η κηδεία της

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

06:32ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν αυτοκτόνησε ο Έπσταϊν»: Ο επί 18χρόνια μπάτλερ του λύνει τη σιωπή του - Το χαμένο λεπτό από τις κάμερες της φυλακής

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:36LIFESTYLE

Η ψυχαγωγία γίνεται πολύ πρωινή υπόθεση –Τα κοκόρια του Λιάγκα και η ανατροπή με την ΕΡΤ1

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο «κάδρο» Θεσσαλός μεγαλοκτηνοτρόφος για επιδοτήσεις ύψους 770.000 ευρώ το 2024

06:28ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων – Τέλος η ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με θυελλώδεις ανέμους και το Σαββατοκύριακο – Πότε θα εξασθενίσουν

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακιστέοι ο πρώην αστυνομικός TikToker και ο 22χρονος φίλος του για διακίνηση ναρκωτικών

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Άδεια τουριστικά θέρετρα: Κλειστές ομπρέλες και άδειες ξαπλώστρες: «Ούτε στον κορονοϊό»

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Το Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ιστορικό διάγγελμα του βασιλιά Κάρολου - Ο λόγος που θα επαναλάβει τα λόγια του παππού του

09:15ΚΟΣΜΟΣ

Έλβις Πρίσλεΐ: Ο «Συνταγματάρχης» που ανακάλυψε και κατέστρεψε τον «Βασιλιά» - Νέο βιβλίο ρίχνει φως στον δαιμόνιο μάνατζερ

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

08:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέτρα «ανάσα» για συνταξιούχους: Τι περιέχει το πακέτο της ΔΕΘ για τις συντάξεις

06:12ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» για επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες σήμερα - Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε 4 περιοχές - Ισχυρή προειδοποίηση μετεωρολόγων

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Τα πρώτα στοιχεία του απανθρακωμένου ηλικιωμένου

21:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Ενισχυμένα τα μελτέμια στο Αιγαίο - Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία

04:32ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιά Φώκαια: Οι πιλότοι των Canadair συνέχισαν τις ρίψεις νερού και μετά τη δύση του ηλίου!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ