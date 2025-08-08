Κίνδυνος φωτιάς (9/8): Στο «κόκκινο» 4 Περιφέρειες το Σάββατο - 51 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας για την ημέρα του Σαββάτου, 9 Αυγούστου, προβλέπεται:

Ακραίος Κίνδυνος Πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (Κατηγορία Κινδύνου 5):

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Αρκαδίας)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)

Πολύ Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 4):

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Λευκάδας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και Δήμους των ανωτέρω περιοχών, καλώντας σε αυξημένη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών περιστατικών πυρκαγιάς.

Παράλληλα, συνιστάται στους πολίτες η αυστηρή τήρηση των μέτρων πρόληψης και η αποφυγή οποιασδήποτε ενέργειας στην ύπαιθρο που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως:

Καύση ξερών χόρτων, κλαδιών ή άλλων υπολειμμάτων

Χρήση μηχανημάτων που παράγουν σπινθήρες (π.χ. δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης)

Χρήση υπαίθριων ψησταριών

Ρίψη αναμμένων τσιγάρων ή άλλων εύφλεκτων αντικειμένων

Κάπνισμα σε περιοχές με υψηλό κίνδυνο

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται αυστηρά η καύση αγρών.

51 αγροτοδασικές πυρκαγιές σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα

51 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα, από τις οποίες οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 14.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Παρακαλούμε όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

51 αγροτοδασικές ? πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο

? https://t.co/PtINVj2UeG pic.twitter.com/PVI2LXcT6W

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025



Διαβάστε επίσης