Καιρός: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου - Πού και πότε θα «χτυπήσουν» 40άρια

Η αστάθεια στον καιρό υποχωρεί τις επόμενες ημέρες, με τα φαινόμενα να περιορίζονται την Τετάρτη (20/8) κυρίως στα βουνά της βόρειας Στερεάς, της ανατολικής Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης


Η αστάθεια στον καιρό φαίνεται να υποχωρεί σταδιακά τις επόμενες ημέρες. Την Τετάρτη (20/8) τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα βουνά της βόρειας Στερεάς, της ανατολικής Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης. Την Πέμπτη (21/8) η πιθανότητα για τοπικές βροχές θα μειωθεί ακόμη περισσότερο, ενώ την Παρασκευή (22/8) ενδέχεται να εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες μόνο στο βόρειο Ιόνιο και στην Ήπειρο.

Ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου προειδοποιεί ότι από την Τετάρτη (20/8), η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά, ενώ έως την Παρασκευή (22/8) η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά έως και 40°C, κυρίως σε κλειστές πεδινές περιοχές, σηματοδοτώντας το τελευταίο «κύμα» καλοκαιρινής ζέστης.

Την Τετάρτη (20/8), η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως στα βουνά της βόρειας Στερεάς, της ανατολικής Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης. Την Πέμπτη (21/8), η πιθανότητα για φαινόμενα θα είναι ακόμα μικρότερη, ενώ την Παρασκευή (22/8) ενδέχεται να εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Η θερμοκρασία θα αυξηθεί την Πέμπτη (21/8) και κυρίως την Παρασκευή (22/8), με ζέστη σε όλη τη χώρα. Την Παρασκευή, η μέση μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 37°C, ενώ σε κλειστές πεδινές περιοχές μπορεί να αγγίξει τους 39-40°C. Από το Σάββατο (23/8), η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί, επιστρέφοντας σε κανονικά επίπεδα από τη Δευτέρα (25/8).

