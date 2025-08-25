Καιρός: Ανατροπή από το ECMWF - Πότε και πού θα «χτυπήσει» κακοκαιρία από την Ιταλία

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το μοντέλο «βλέπει» ένα γρήγορο πέρασμα ισχυρών καταιγίδων

Το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο καιρού (ECMWF) στην πρωινή του ανανέωση τη Δευτέρα επιμένει στο σενάριο για βροχές και τοπικές καταιγίδες το βράδυ του Σαββάτου. Οι εκτιμήσεις αυτές συνδέονται με τη διαταραχή που αναμένεται να προκαλέσει έντονη κακοκαιρία στην Ιταλία στα μέσα της εβδομάδας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το μοντέλο «βλέπει» ένα γρήγορο πέρασμα ισχυρών καταιγίδων από τα Επτάνησα, γεγονός που χρήζει προσοχής, καθώς η αστάθεια θα μπορούσε να είναι τοπικά έντονη.

Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν το ECMWF θα διατηρήσει την ίδια εικόνα και στα επόμενα τρεξίματά του, αλλά και ποια θα είναι τελικά η πορεία του συστήματος, εφόσον καταφέρει να κινηθεί προς τον ελλαδικό χώρο.

vroxes.jpg

Έρχονται βροχές από 15 Σεπτεμβρίου - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Παράλληλα, ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, μιλώντας στο OPEN, παρουσίασε την πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ημέρες, τονίζοντας ότι το βασικό χαρακτηριστικό θα είναι τα ισχυρά μελτέμια, ενώ από τις 15 Σεπτεμβρίου αναμένονται αρκετές βροχοπτώσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν φαίνεται να έρχεται κάποιος καύσωνας τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή, με τον καιρό να παραμένει σχετικά ήπιος. Ωστόσο, οι δυνατοί βοριάδες στο Αιγαίο, σε συνδυασμό με την πολύμηνη απουσία βροχοπτώσεων, δημιουργούν αυξημένο κίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιών.

Σήμερα, ο καιρός χαρακτηρίζεται από ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, αν και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί από 30 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επισήμανε ότι από τα μέσα του μήνα και μετά, δηλαδή από τις 15 Σεπτεμβρίου, θα ξεκινήσει μια περίοδος με αρκετές βροχοπτώσεις, ένα ευχάριστο όπως τόνισε νέο για τους αγρότες της χώρας μας.

