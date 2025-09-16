Καιρός: Ηλιόλουστη σε όλη τη χώρα η Τρίτη – Νέα άνοδος της θερμοκρασίας

Γενικά καλός θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου - Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Καιρός: Ηλιόλουστη σε όλη τη χώρα η Τρίτη – Νέα άνοδος της θερμοκρασίας
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, γενικά αίθριος καιρός.

Η ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι ασθενείς έως μέτριοι, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο. Θα φτάσει τους 32 και τοπικά στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τις απογευματινές ώρες δυτικοί βορειοδυτικοί στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 33 και στις Σποράδες έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 τοπικά έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 με 30 και στη νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 τοπικά έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 και στα νότια έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4, στα ανατολικά 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-09-2025

Στα βόρεια αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή όμβρους στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι - απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία τοπικά στα πελάγη 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και το μεγαλύτερο μέρος της νησιωτικής χώρας τους 31 με 32 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις προβλέπονται το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο και από το απόγευμα στην Πελοπόννησο, όπου στα δυτικά τμήματά της θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤO ΣΑΒΒΑΤΟ 20-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως το απόγευμα 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

