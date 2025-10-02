Καιρός: Το φθινόπωρο ήρθε για να μείνει - Δυνατές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

Ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, μιλώντας στο Newsbomb, περιγράφει αναλυτικά την πορεία της κακοκαιρίας και τις περιοχές που θα πλήξει τις επόμενες ώρες

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Η κακοκαιρία που έχει προκαλέσει βροχές από το μεσημέρι της Πέμπτης συνεχίζει να επηρεάζει πολλές περιοχές της χώρας. Στο μεταξύ, σε πλήρη ισχύ βρίσκεται το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, με αφορμή το πέρασμα του φαινομένου. Ήδη τα πρώτα προβλήματα έχουν εμφανιστεί σε περιοχές όπως η Κέρκυρα και ο Βόλος, με πλημμυρικά φαινόμενα και διακοπές στην κυκλοφορία σε σημεία του οδικού δικτύου.

Ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, μιλώντας στο Newsbomb, περιέγραψε την τρέχουσα επιδείνωση του καιρού, που έχει πλήξει αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών και την Αττική.

Όπως εξήγησε, το καιρικό σύστημα επηρεάζει αρχικά τη Δυτική Ελλάδα που όπως είπε: «Θα επικρατήσουν τοπικές βροχές και καταιγίδες μέχρι και την Παρασκευή. Από το απόγευμα της Πέμπτης η κακοκαιρία θα επεκταθεί στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ την Τετάρτη είχε επηρεάσει περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι βροχές και οι καταιγίδες θα υποχωρήσουν πιο γρήγορα, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία τα φαινόμενα θα σταματήσουν το πρωί της Παρασκευής. Στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Ανατολικό Αιγαίο η κακοκαιρία θα συνεχιστεί μέχρι το μεσημέρι, ενώ στα Δωδεκάνησα αναμένεται να διαρκέσει έως το απόγευμα».

Στην Αττική, οι βροχές συνεχίζονται, με πιθανότητα να ενταθούν και τις επόμενες ώρες.

Ο καιρός, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, ο κ. Γιαννόπουλος τόνισε ότι «στη Βόρεια Ελλάδα δεν θα ξεπεράσει τους 17 βαθμούς Κελσίου, στις περισσότερες άλλες περιοχές θα κυμανθεί μεταξύ 20 βαθμούς Κελσίου και 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νότια θα φτάσει περίπου τους 25βαθμούς Κελσίου.

Μικρές νιφάδες χιονιού είναι πιθανές στα βουνά της βορειοδυτικής χώρας, ενώ οι άνεμοι θα είναι κυρίως βορειοδυτικοί στο Ιόνιο και σταδιακά σε όλο το Αιγαίο».

Ο μετεωρολόγος διευκρίνισε ότι η ζέστη του καλοκαιριού δεν αναμένεται να επιστρέψει άμεσα, καθώς η θερμοκρασία θα παραμείνει σχετικά χαμηλή για τις επόμενες ημέρες. «Το Σάββατο η Δυτική Ελλάδα θα δει κάποια βελτίωση, ενώ την Κυριακή αναμένεται γενικά ηλιοφάνεια και πιο ευχάριστες καιρικές συνθήκες».

Σημαντικές βροχοπτώσεις έχουν ήδη καταγραφεί σε πολλές περιοχές: στην Αττική μέχρι στιγμής 20 με 40 χιλιοστά, στην Καλαμάτα 70 χιλιοστά, και στην Κεντρική Μακεδονία περίπου 65 χιλιοστά και στους Παξούς 100 χιλιοστά. Το νερό θα συνεχίσει να πέφτει κυρίως σε Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Ανατολικό Αιγαίο.

Ο κ. Γιαννόπουλος κατέληξε σημειώνοντας ότι, παρά τις βροχές, η χώρα θα δει σταδιακή βελτίωση σύντομα.

Το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων

Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε την Τετάρτη 1-10-2025/1100 (τοπική) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Συγκεκριμένα:

Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπεται στη χώρα μας μέχρι και αύριο Παρασκευή (3-10-25).

Από ισχυρά φαινόμενα θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

Σήμερα Πέμπτη (2-10-25)

α. Μέχρι νωρίς το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου

β. Μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

γ. Στην κεντρική Μακεδονία

δ. Μέχρι και το βράδυ κατά διαστήματα στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής έως και το απόγευμα), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες

ε. Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την ανατολική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων

στ. Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Παρασκευή (3-10-25)

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

β. Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

γ. Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

α. Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα σήμερα Πέμπτη μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής

β. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι

γ. Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.

