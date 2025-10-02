Καιρός - Τσατραφύλλιας: Πέρασμα από την Αττική θα κάνει σε λίγο το ψυχρό μέτωπο

Την πορεία της κακοκαιρίας αναλύει σε νέα πρόγνωσή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας με ειδική αναφορά και στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Στο μεταξύ σε πλήρη ισχύ, είναι το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, με αφορμή το πέρασμα της κακοκαιρίας και ήδη τα πρώτα προβλήματα έχουν εμφανιστεί σε περιοχές όπως η Κέρκυρα και ο Βόλος.

Αναλυτικά αναφέρει:

¨"Πέρασμα από την Αττική θα κάνει σε λίγο το ψυχρό μέτωπο!"

Καλημέρα!

-Στη νότια Πελοπόννησο χτυπά τώρα η κακοκαιρία και αναμένεται μέχρι το μεσημέρι το ψυχρό μέτωπο να κάνει ένα πέρασμα και από την Αττική. Δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν μικροπροβλήματα στο λεκανοπέδιο εξαιτίας της ραγδαιότητας των φαινομένων και όχι τόσο του μεγάλου όγκου νερού.

-Στην υπόλοιπη χώρα υπαρκτός είναι ο κίνδυνος πλημμυρικών επεισοδίων :

-Από το μεσημέρι μέχρι το πρωί της Παρασκευής στα βόρεια της Λάρισσας , στη Χαλκιδική ,στην Πιερία και την Ημαθία.

-Από σήμερα το βράδυ μέχρι την Παρασκευή 3/10 το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονιά και Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Η πρόγνωση Αρναούτογλου

Σύστημα μεταφέρει ψυχρές αέριες μάζες στην Ευρώπη ανέφερε ο Σάκης Αρναούτογλου για τον καιρό των επομένων ημερών σημειώνοντας μάλιστα ότι η Νοτιοανατολική Ευρώπη θα παρουσιάσει τα εντονότερα φαινόμενα.

«Χιονάκια αρκετά στην νοτιοανατολική Βαλκανική, μόνο 5-6 φορές έχει συμβεί κάτι ανάλογο Οκτώβρη», είπε χαρακτηριστικά.

Στην Αττική αναμένεται να ξεκινήσουν οι βροχές τις προμεσημβρινές ώρες, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, ο οποίος προειδοποίησε: «Θέλει προσοχή γιατί οι καταιγίδες μπορεί να έχουν και ένταση».

Μέχρι το βράδυ οι βροχές θα φτάσουν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, είπε και πρόσθεσε: «Την Παρασκευή τη νύχτα προς το ξημέρωμα αρκετό νερό Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και έντονα καιρικά φαινόμενα και στα Δωδεκάνησα».

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι καλύτερος, αλλά με τσουχτερό κρύο νωρίς το πρωί, και μέχρι την Κυριακή το βραδάκι, όπως είπε ο κ. Αρναούτογλου χαρακτηριστικά, αλλά αργά το βράδυ στη Δυτική Ελλάδα υπάρχει πιθανότητα να ξεκινήσουν νέες βροχές.

Μεγάλα ύψη βροχής σε νησιά του Ιονίου και σε ηπειρωτικές περιοχές έως το πρωί της Πέμπτης

Βροχές και καταιγίδες με μεγάλα αθροιστικά ύψη βροχής σημειώθηκαν κατά τόπους από τη αρχή του εικοσιτετράωρου έως το πρωί της Πέμπτης 02/10 στο Ιόνιο, στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στην Κεντρική και Δυτική Στερεά και στην Πελοπόννησο.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στους Παξούς και ήταν ίσο με 94.4 χιλιοστά.Στον σχετικό χάρτη παρουσιάζεται η κατανομή του αθροιστικού ύψους βροχής έως το πρωί (09:20 ώρα Ελλάδας) της Πέμπτης 02/10, σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου μας και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη. Όπως προκύπτει από τις επιπλέον πληροφορίες που παρέχονται, βροχή έχουν καταγράψει έως το πρωί της Πέμπτης 02/10 277 από τους 538 ενεργούς σταθμούς του δικτύου (ποσοστό ~51%).

