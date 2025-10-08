Καιρός: Μαγική εικόνα από το χιονισμένο αλπικό καταφύγιο του Ολύμπου

Η αλλαγή στο σκηνικό του καιρού τις τελευταίες ημέρες είχε ως αποτέλεσμα την πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις σε αρκετά από τα βουνά της χώρας.

Οι πρώτες νιφάδες χιονιού έπεσαν στον Όλυμπο, στα μέσα της περασμένης εβδομάδας με το σκηνικό να ανοίγει την αυλαία για τον Χειμώνα.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται στον Όλυμπο όπου η πιο πρόσφατη χιονόπτωση σημειώθηκε το περασμένο βράδυ.

Η έντονη χθεσινοβραδινή χιονόπτωση χάρισε μία μαγική εικόνα από το αλπικό καταφύγιο του Ολύμπου που αξίζει να την δείτε.

Έρχεται «δυνατός» χειμώνας στην Ελλάδα

Στο μεταξύ, η φετινή χειμερινή σεζόν προμηνύεται εκρηκτική για την Ευρώπη και ειδικά για τη Μεσόγειο.

Η Ελλάδα βρίσκεται ψηλά στον κατάλογο των χωρών που αναμένεται να δεχθούν ισχυρές μεσογειακές κακοκαιρίες με πλημμυρικά επεισόδια, έντονες βροχοπτώσεις, χιονοθύελλες στα ορεινά και διαδοχικά κύματα ψύχους από τα μέσα Ιανουαρίου και μετά.

Το σκηνικό που διαμορφώνεται θυμίζει «χειμώνα δύο πράξεων»: καταιγίδες και ήπιο κλίμα στον Δεκέμβριο, πολικές εισβολές και χιόνια τον Φεβρουάριο

