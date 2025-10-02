Στα λευκά έχει «ντυθεί» ο Όλυμπος - Δείτε βίντεο
Σε βίντεο που ανήρτησε το Forecast Weather στο «X», φαίνεται το βουνό των Θεών να έχει γεμίσει χιόνι, προσφέροντας μια μαγική εικόνα σε όσους την αντικρίζουν
Την ώρα που η κακοκαιρία «σφυροκοπάει» όλη την Ελλάδα, με έντονες βροχοπτώσεις να έχουν σημειωθεί σε πολλές περιοχές της χώρας, ο Όλυμπος έχει «ντυθεί» στα λευκά.
Σε βίντεο που ανήρτησε το Forecast Weather στο «X», φαίνεται το βουνό των Θεών να έχει γεμίσει χιόνι, προσφέροντας μια μαγική εικόνα σε όσους την αντικρίζουν.
Δείτε το βίντεο:
