Στα λευκά έχει «ντυθεί» ο Όλυμπος - Δείτε βίντεο

Την ώρα που η κακοκαιρία «σφυροκοπάει» όλη την Ελλάδα, με έντονες βροχοπτώσεις να έχουν σημειωθεί σε πολλές περιοχές της χώρας, ο Όλυμπος έχει «ντυθεί» στα λευκά.

Σε βίντεο που ανήρτησε το Forecast Weather στο «X», φαίνεται το βουνό των Θεών να έχει γεμίσει χιόνι, προσφέροντας μια μαγική εικόνα σε όσους την αντικρίζουν.

Δείτε το βίντεο:

Στα λευκά ❄️ έχει ντυθεί από τα ξημερώματα το βουνό των θεών.



Μια μαγική εικόνα σε συνεργασία με το καταφύγιο @olympus_refuge_2648m



Βίντεο : @themis_pounar #Olympos #mountain #olympousmountain #forecastweather pic.twitter.com/KtgUj4ql6N — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) October 2, 2025

