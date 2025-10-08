Καιρός: Θερμή στρατόσφαιρα, ψυχρό ημισφαίριο - Πώς θα είναι τελικά ο φετινός χειμώνας;

Μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει τις τελευταίες εβδομάδες για το τι μας περιμένει τον χειμώνα που έρχεται.

Μερομήνια, αναλύσεις ειδικών και επιστημονικές έρευνες συγκλίνουν –για διαφορετικούς λόγους– στην εκτίμηση ότι η φετινή σεζόν θα είναι ιδιαίτερα αξιόλογη από πλευράς φαινομένων, με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και πιθανές χιονοπτώσεις.

Τα μερομήνια «δείχνουν» πλούσια φαινόμενα

Οι πρακτικοί παρατηρητές της φύσης που βασίζονται στα μερομήνια, επιμένουν ότι ο χειμώνας του 2026 θα είναι από τους πιο «γεμάτους» σε φαινόμενα. Χωρίς να μιλούν για έναν «βαρύ» χειμώνα με την κλασική έννοια του όρου, κάνουν λόγο για έντονες και παρατεταμένες κακοκαιρίες που θα αφήσουν το αποτύπωμά τους σε πολλές περιοχές της χώρας.

Οι επιφυλάξεις των επιστημόνων

Από την άλλη πλευρά, οι επιστήμονες και οι επαγγελματίες μετεωρολόγοι αποφεύγουν να υιοθετήσουν τα μερομήνια, ωστόσο και εκείνοι αναφέρουν πως υπάρχουν ενδείξεις για έναν δύσκολο χειμώνα. Σύμφωνα με τις αναλύσεις τους, τα φετινά δεδομένα δείχνουν αυξημένη πιθανότητα για μπλοκαρίσματα στα Jet Streams –τους ισχυρούς αεροχείμαρρους που μετακινούν τα συστήματα κακοκαιρίας. Ένα τέτοιο μπλοκάρισμα μπορεί να προκαλέσει παρατεταμένη κακοκαιρία πάνω από την ίδια περιοχή, όπως είχε συμβεί τον Μάρτιο του 1987, όταν η Ελλάδα είχε θαφτεί στο χιόνι για εβδομάδες.

Θερμή στρατόσφαιρα, ψυχρό ημισφαίριο

Ιδιαίτερη ανησυχία, όπως σημειώνει το κανάλι πρόγνωσης στο Youtube, 36 Weather, προκαλεί και η παρατηρούμενη από το φθινόπωρο σταδιακή θέρμανση της στρατόσφαιρας. Το φαινόμενο αυτό, όπως επισημαίνουν ειδικοί, μπορεί να αποσταθεροποιήσει τον πολικό στρόβιλο –τον ισχυρό δακτύλιο αέρα που συγκρατεί το ψύχος γύρω από τον Βόρειο Πόλο. Όταν η στρατόσφαιρα θερμαίνεται, ο στρόβιλος εξασθενεί και οι ψυχρές μάζες κατεβαίνουν νοτιότερα, οδηγώντας σε ψυχρές εισβολές και χιονοπτώσεις στην Ευρώπη και κατ’ επέκταση και στην Ελλάδα.

Παράγοντες που εντείνουν τις εκτιμήσεις

Στις ανησυχίες προστίθενται αναφορές για πιθανή εξασθένηση του Βόρειου Ατλαντικού Ρεύματος, κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει τα θερμοκρασιακά ισοζύγια στην Ευρώπη. Κάποιοι μιλούν ακόμη και για «χιονοχειμώνα», ενώ άλλοι παραμένουν επιφυλακτικοί, ζητώντας να περιμένουμε τις πραγματικές εξελίξεις των επόμενων μηνών.

Τι να περιμένουμε

Ανεξάρτητα από την πηγή –παραδοσιακοί παρατηρητές ή επιστήμονες– κοινή είναι η αίσθηση ότι ο χειμώνας που έρχεται δεν θα περάσει απαρατήρητος. Ωστόσο, όπως πάντα, η φύση έχει τον τελευταίο λόγο. Το σίγουρο είναι ότι τα επόμενα φαινόμενα θα παρακολουθούνται στενά, μέρα με τη μέρα, για να διαπιστωθεί ποια από τα σενάρια θα επιβεβαιωθούν.

