Καιρός: Οικογένεια διαδοχικών βαρομετρικών από την Ιταλία «κυκλώνει» την Ελλάδα

Η πρόγνωση της μετεωρολόγου, Όλγας Παπαβγούλη

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Οικογένεια διαδοχικών βαρομετρικών από την Ιταλία «κυκλώνει» την Ελλάδα
ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια οικογένεια διαδοχικών βαρομετρικών χαμηλών από την Ιταλία θα επηρεάσει τη χώρα μας έως και την Τρίτη, προκαλώντας συνεχόμενα κύματα βροχών και καταιγίδων, με έμφαση τη δυτική Ελλάδα και δευτερευόντως τη βόρεια, όπως αναφέρει η μετεωρολόγος, Όλγα Παπαβγούλη.

Το πρώτο χαμηλό, λιγότερο οργανωμένο, θα μας απασχολήσει από σήμερα έως και την Κυριακή, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και δεύτεροντως στα βόρεια.

Το δεύτερο, πιο οργανωμένο χαμηλό, θα ακολουθήσει από την Κυριακή έως και την Τρίτη, συνοδευόμενο από εντονότερα και πιο εκτεταμένα φαινόμενα, καθώς μετατοπίζεται από τα νοτιοδυτικά προς το Αιγαίο.

Προσοχή στα δυτικά – διαρκής επιβάρυνση

Οι δυτικές περιοχές θα δεχθούν το κύριο βάρος των φαινομένων, καθώς τα συστήματα θα τροφοδοτούνται συνεχώς με υγρασία από το Ιόνιο, με αποτέλεσμα οι βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες να έχουν επιμένοντα χαρακτήρα.

Ιδιαίτερα:
• το Ιόνιο,
• η Ήπειρος,
• η δυτική Στερεά – και ειδικά η Αιτωλοακαρνανία,
• αλλά και περιοχές της δυτικής Πελοποννήσου, όπως οι νομοί Ηλείας, Μεσσηνίας και Λακωνίας, κυρίως οι παραθαλάσσιες περιοχές, θα επηρεαστούν περισσότερο, ιδίως τη Δευτέρα.

Στα νησιά του κεντρικού και βόρειου Ιονίου (Κέρκυρα,Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη) και από το ύψος της δυτικής Στερεάς και βορειότερα, τα ύψη βροχής αναμένονται πολύ μεγάλα, με σωρευτικά ποσά που ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 120 mm (120 τόνοι νερού ανά στρέμμα), ικανά να προκαλέσουν πλημμυρικά προβλήματα.

Δευτερευόντως

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα νησιά του βορειοανατολικού αιγαίου , ενώ αξιόλογες βροχές με ραγδαιότητα αναμένονται και στην κεντρική χώρα.

Την Τρίτη, τα έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο, όπου θα επιμείνουν για λίγες ακόμη ώρες, πριν αρχίσει η σταδιακή εξασθένηση.

Νοτιάδες – υγρασία – θερμοκρασίες
Σε όλη τη διάρκεια του επεισοδίου, θα πνέουν ισχυροί έως θυελλώδεις νοτιάδες, που στο Ιόνιο θα φτάνουν τα επίπεδα θύελλας.
• Οι άνεμοι αυτοί θα μεταφέρουν θερμές και υγρές αέριες μάζες προς την ανατολική και νότια Ελλάδα,
• προκαλώντας αυξημένη σχετική υγρασία, πρόσκαιρη άνοδο της θερμοκρασίας και αίσθηση δυσφορίας.
• Οι μέγιστες τιμές θα αγγίξουν τοπικά τους 23–25°C, κυρίως σε ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και νησιωτικά τμήματα έως και την Τρίτη.

Αφρικανική σκόνη

Ο νοτιάς θα συνοδευτεί από ήπια μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία θα επηρεάσει κυρίως την Κρήτη και τα νότια νησιωτικά τμήματα, μειώνοντας προσωρινά την ορατότητα και εντείνοντας την αποπνικτική αίσθηση.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:41WHAT THE FACT

Το μυστήριο της «Πέτρας της Μοίρας» λύθηκε: Τι έκρυβε το αίνιγμα και πώς βρέθηκε η απάντηση

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπισμός και διάσωση 60 μεταναστών νότια της Γαύδου

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Ραφήνα: Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί σπίτι τους - Τους εντόπισαν από τη μυρωδιά

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Renault Twingo E-Tech Electric θυμίζει πράγματι το διάσημο πρόγονό του

07:28LIFESTYLE

Μέγκαν Μάρκλ: H Δούκισσα του Σάσεξ «μένει από χρήματα» και επιστρέφει στο σινεμά

07:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οικογένεια διαδοχικών βαρομετρικών από την Ιταλία «κυκλώνει» την Ελλάδα - Πότε ξεκινά το δεύτερο κύμα

07:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλα ανοιχτά στην ΚΕ της ΝΕΑΡ που ξεκινά σήμερα - Τα στρατόπεδα, οι τάσεις και το «φάντασμα» του Τσίπρα

07:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι - Οι πιθανότερες ημερομηνίες

07:00ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP250: Τζόκοβιτς Vs Μουζέτι για την αθηναϊκή κορυφή!

06:55LIFESTYLE

Ο Πάνος Δημάκης στο Newsbomb.gr: Το «Chase μου άλλαξε τη ζωή»

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το Ιόνιο μας φέρνει διαδοχικές κακοκαιρίες «made in Italy» - Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο διάβα τους

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα γίνεται η νέα πύλη του αμερικανικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη - Κόμβος στη νέα παγκόσμια ενεργειακή αρχιτεκτονική

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Κροίσος αστυνομικός με καταθέσεις άνω των 600.000 ευρώ

06:35ΚΟΣΜΟΣ

«Κρίση των πυραύλων» όπως το 1962 στην Κούβα; Θα στείλει η Ρωσία τον νέο υπερηχητικό βαλλιστικό Oreshnik στη Βενεζουέλα;

06:30ΕΛΛΑΔΑ

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Οι κλειστοί δρόμοι στο κέντρο - Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Καταυλισμοί Ρομά: Σε εφαρμογή από σήμερα (8/11) το σχέδιο 24ωρης αστυνόμευσης - Τι προβλέπει

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η στρατηγική Μητσοτάκη στην ενέργεια και οι συμφωνίες με τις ΗΠΑ που θωρακίζουν τη χώρα

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Φιλικές οι σχέσεις Φραγκιαδάκηδων-Καργάκηδων μέχρι πριν λίγες μέρες - Μαζί σε γλέντια οι δύο συλληφθέντες του βίντεο με το καλάσνικοφ

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Νοεμβρίου: Η Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας - Σε ποιους θα πείτε χρόνια πολλά

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 8 Νοεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:16WHAT THE FACT

Αυτός είναι ο πλουσιότερος βασιλιάς στον κόσμο: Κατέχει 17.000 σπίτια, 38 ιδιωτικά τζετ, 300 αυτοκίνητα και 52 πολυτελή σκάφη

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Φιλικές οι σχέσεις Φραγκιαδάκηδων-Καργάκηδων μέχρι πριν λίγες μέρες - Μαζί σε γλέντια οι δύο συλληφθέντες του βίντεο με το καλάσνικοφ

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Νοεμβρίου: Η Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας - Σε ποιους θα πείτε χρόνια πολλά

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Ραφήνα: Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί σπίτι τους - Τους εντόπισαν από τη μυρωδιά

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο πατέρας του 21χρονου που πάλεψε με τον ληστή στη Βέροια: «Πυροβόλησε εξ επαφής, τα παιδιά παρακαλούσαν να μη τα σκοτώσει»

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

06:30ΕΛΛΑΔΑ

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Οι κλειστοί δρόμοι στο κέντρο - Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

06:55LIFESTYLE

Ο Πάνος Δημάκης στο Newsbomb.gr: Το «Chase μου άλλαξε τη ζωή»

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Κροίσος αστυνομικός με καταθέσεις άνω των 600.000 ευρώ

07:28LIFESTYLE

Μέγκαν Μάρκλ: H Δούκισσα του Σάσεξ «μένει από χρήματα» και επιστρέφει στο σινεμά

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Νοεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Σε ποιους λέμε χρόνια πολλά αύριο

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Καταυλισμοί Ρομά: Σε εφαρμογή από σήμερα (8/11) το σχέδιο 24ωρης αστυνόμευσης - Τι προβλέπει

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Πολική αρκούδα έφαγε κολοκύθα που ζυγίζει περισσότερα κιλά από την ίδια - Δείτε φωτογραφίες

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Εντυπωσιακό τρίλεπτο ρεμέτζο του Eurochampion Jet και ταχύτατη αναχώρηση - Δείτε βίντεο

13:22LIFESTYLE

Grand Hotel: Ο Πέτρος είναι ζωντανός – Πότε θα τον δούμε στη σειρά;

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ανάπαυλα» των έντονων φαινομένων την Παρασκευή – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από το Σάββατο

23:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία EuroLeague: Πήρε το ντέρμπι η Ρεάλ - Τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή

12:27ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εάν οι χρήστες δεν κάνουν αυτή την κίνηση η Google θα διαγράψει τον λογαριασμό Gmail

12:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονο χειμώνα φέρνει ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» στην Ελλάδα - Τι δείχνει το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ