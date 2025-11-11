Καιρός: Με μπόρες και πτώση της θερμοκρασίας η Τετάρτη - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει αύριο

Με μπόρες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας θα κυλήσει ο καιρός αύριο, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το meteo.gr, αύριο Τετάρτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες στα ανατολικά και νότια, με τοπικές βροχές σε Σποράδες, Εύβοια και πιθανόν σε Κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Θεσσαλία και μετά το μεσημέρι σε Κυκλάδες, Κρήτη και πιθανόν Ανατολική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 14 βαθμούς), 10 έως 19 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 10 έως 18 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 5 έως 16 βαθμούς), 13 έως 20 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 12 έως 21 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και στο Βόρειο Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες αναμένονται στα ανατολικά και βόρεια τμήματα της Αττικής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και ανατολικά θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς και στα ανατολικά σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις αναμενονται την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Έρχονται «θερμά» Χριστούγεννα - Προειδοποίηση meteo για τον Δεκέμβριο 2025

Θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο ερχόμενος Δεκέμβριος στην ΝΑ Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Νοεμβρίου.

Όπως φαίνεται στο γράφημα του meteo.gr σύμφωνα με το 78,5% των διαθέσιμων σεναρίων η μέση θερμοκρασία Δεκεμβρίου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα (περίοδος αναφοράς: 1993-2016). Συγκεκριμένα, η πιθανότητα για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C, μεταξύ 1 και 2°C και άνω των 2°C είναι 28%, 26% και 24.5% αντίστοιχα. Οι πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C και άνω του 1°C είναι 14% και 7,5% αντίστοιχα. Η μέση τιμή των 400 σεναρίων είναι +1.0°C.

Meteo.gr

Συνολικά για την ευρωπαϊκή ήπειρο, ο χάρτης που ακολουθεί απεικονίζει την απόκλιση της μέσης θερμοκρασίας Δεκεμβρίου με βάση την μέση τιμή των 400 σεναρίων. Όπως προκύπτει, θετικές αποκλίσεις αναμένονται σε όλη την ήπειρο, με τις μεγαλύτερες τιμές να εντοπίζονται στην κεντρική και την βορειοανατολική Ευρώπη όπου ξεπερνούν τον +1.5°C.

meteo.gr

Η πρόγνωση αυτή βασίζεται σε συνολικά 400 πιθανά σενάρια από τα εξής 8 κέντρα πρόγνωσης: ECMWF (Ευρώπη), UKMO (Ηνωμένο Βασίλειο), Meteo-France (Γαλλία), JMA (Ιαπωνία), NCEP (ΗΠΑ), DWD (Γερμανία), CMCC (Ιταλία) και BOM (Αυστραλία), όπως παρέχονται από το Copernicus Climate Change Service της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τονίζεται ότι οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη αβεβαιότητα και σκοπό έχουν την εκτίμηση της τάσης στην μηνιαία και εποχιακή εξέλιξη των μέσων καιρικών συνθηκών.

Επιπρόσθετα, οι αποκλίσεις της θερμοκρασίας σε ημερήσια και τοπική βάση λόγω της επίδρασης κάθε είδους καιρικών συστημάτων ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τη μέση απόκλιση ενός μήνα σε μια ευρύτερη περιοχή.

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

Με ανάρτησή του στο «X» ο Θοδωρής Κολυδάς έκανε λόγο για ήπιες καιρικές συνθήκες μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Χαρακτηριστικά, ο μετεωρολόγος ανέφερε: «Θα πάρουμε μια μεγάλη "ανάσα" χωρίς βροχές ως το τέλος της εβδομάδος, με βοριαδακι και κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή».

ΜΙΑ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ...

Θα πάρουμε μια μεγάλη "ανάσα" χωρίς βροχές ως το τέλος της εβδομάδος, με βοριαδακι και κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή.@Starchannelnew1 @duthnac pic.twitter.com/LZSlgKMEkM — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 11, 2025

