Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

Μπορεί να διανύουμε τον τελευταίο μήνα του φθινοπώρου, το οποίο μάλιστα φέτος μας θυμίζει κάτι από τα παλιά με τις βροχές, ωστόσο ήδη κυκλοφορούν οι πρώτες εκτιμήσεις για τον καιρό των Χριστουγέννων.

Σχετική ανάρτηση έκανε στα social media ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας και αναφέρει:

"Σε καιρική ανάπαυλα τις επόμενες ημέρες...Πρώτη εκτίμηση για τον μήνα των Χριστουγέννων..."

Καλημέρα!

-Μετά από τα 2 βροχοφόρα συστήματα από την Ιταλία όπου έδωσαν αρκετές βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα, μέχρι και την επόμενη εβδομάδα δεν φαίνεται (προς το παρών ) καμία οργανωμένη διαταραχή να μας επηρεάζει με βροχές ,χιόνια ή κρύα!

-Τουναντίον, ο υδράργυρος θα βρεθεί σε πιο υψηλά για την εποχή επίπεδα (μέχρι και 5 βαθμούς σταδιακά) ενώ οι βροχές θα είναι περιορισμένες και όχι αξιόλογες.

-Επιπλέον για τον Δεκέμβρη οι τελευταίες ενημερώσεις των εποχικών μοντέλων δίνουν σήμα : για υψηλότερες θερμοκρασίες 1-2 βαθμούς σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα και λίγο περισσότερες βροχές στη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη ,το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα σε σχέση με τα κλιματικά δεδομένα.

Να υπενθυμίσω ότι οι εποχικές προγνώσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με σχετική επιφύλαξη. Τα εποχικά μοντέλα δίνουν τάσεις και πιθανότητες, όχι βεβαιότητες!

