Καιρός: Κακοκαιρία... τέλος - Τι έρχεται τις επόμενες ημέρες

Μετά από το διπλό κύμα της κακοκαιρίας περιορίζεται η αστάθεια

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Κακοκαιρία... τέλος - Τι έρχεται τις επόμενες ημέρες
ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η κακοκαιρία που επηρέασε τη χώρα τις προηγούμενες ώρες τερματίζει πλέον και έχει αποσυρθεί στο ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη, όπου θα επιμείνει έως και το πρωί της Τρίτης.

Στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας, η μέρα θα ξημερώσει με εξαιρετική διαύγεια και ορατότητα, λιακάδα και βορειοδυτικούς ανέμους σε Ιόνιο και κεντρική Μακεδονία.

Στη Θεσσαλονίκη θα πνέει Βαρδάρης γύρω στα 5 μποφόρ, ο οποίος θα εξασθενήσει σταδιακά προς το βράδυ. Οι ίδιοι άνεμοι θα συμβάλουν σε μικρή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως ως προς τις ελάχιστες τιμές, με αποτέλεσμα η ψύχρα –ακόμη και το κρύο– να επιστρέφει στα ηπειρωτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατεί διαύγεια στην ατμόσφαιρα, ενώ από την Τετάρτη έως και την Παρασκευή θα σημειωθεί σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, με τις μέγιστες να κυμαίνονται γύρω στους 18 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Η ξαστεριά που θα επικρατήσει από αύριο και για τα επόμενα βράδια θα ενισχύσει τη νυχτερινή ψύξη, καθώς οι μεγάλες πλέον νύχτες επιτρέπουν στο έδαφος να «μαζεύει» εύκολα το κρύο.

Τουλάχιστον έως και την επόμενη Δευτέρα, ο καιρός θα παραμείνει ηλιόλουστος και σταθερός, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για εξωτερικές εργασίες και δραστηριότητες.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΤΡΙΤΗ 11-11-2025

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στη Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα είναι τοπικά ισχυρά.
Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και πρόσκαιρα κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα σε όλες τις περιοχές.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί και στο ανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια όπου θα φτάσει τους 17 με 19, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 23 και στην Κρήτη τους 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12-11-2025

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στην ανατολική και νότια χώρα όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΠΕΜΠΤΗ 13-11-2025

Στην ανατολική και νότια χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται αρχικά στην Κρήτη και από τις απογευματινές ώρες στο βόρειο και το κεντρικό Αιγαίο, όπου βαθμιαία θα ενταθούν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 βαθμιαία έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-11-2025

Στην ανατολική και νότια χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στα νοτιότερα τμήματα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Παρτιζάν: Έκρηξη για διαιτησία με Ολυμπιακό! «Ακραία διαφορά βολών 31-5 στο ΣΕΦ»

22:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία... τέλος - Τι έρχεται τις επόμενες ημέρες

22:16ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μικρό αεροπλάνο, που μετέφερε βοήθεια για τον τυφώνα στη Τζαμάκια, συνετρίβη σε λίμνη στη Φλόριντα - Δεν έχουν εντοπιστεί θύματα - Δείτε βίντεο

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Απελευθερώθηκε ο Χάνιμπαλ Καντάφι έπειτα από 10 χρόνια κράτησης χωρίς δίκη

22:07ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Νέο τροχαίο στον ΒΟΑΚ – Ένας 18χρονος στο νοσοκομείο

22:06ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ATP Finals: Ο Φριτς μπήκε με το... δεξί κόντρα στον Μουζέτι στο Τορίνο

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Συρμός του προαστιακού συγκρούστηκε με δίκυκλο που πέρασε παράνομα τη διάβαση της Λένορμαν

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Η Ταϊλάνδη αναστέλλει τη συμφωνία εκεχειρίας με την Καμπότζη - Την είχε συνυπογράψει ο Ντόναλντ Τραμπ

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

21:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Ξεκίνησε η προετοιμασία σε δύο γκρουπ - Πρώτη για Τεττέη και Κωστούλα

21:33ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ανήλικος για την μεταφορά μεταναστών στα νότια του Ηρακλείου

21:31LIFESTYLE

Ο Γιώργος Νταλάρας πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

21:30ΑΠΟΨΕΙΣ

Η νέα στρατηγική των ΗΠΑ στη Συρία: Από την απομόνωση στην ανασυγκρότηση

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησε έρευνα για Ιταλούς που φέρεται να πλήρωναν για να σκοτώνουν «για πλάκα» Βόσνιους αμάχους στην πολιορκία του Σαράγεβο

21:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Ένα προξενιό που χάλασε πίσω από την έκρηξη και το μακελειό

21:12ΚΟΣΜΟΣ

Dark showering: Το νέο trend για να βελτιώσετε την ποιότητα του ύπνου σας

21:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σάλος στην Τουρκία: Πάνω από 1.000 ποδοσφαιριστές παραπέμπονται για εμπλοκή σε στοιχηματικό σκάνδαλο

21:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Ο Daniel θα στοιχίσει πάνω από 3 δισ. ευρώ στην ελληνική πολιτεία»

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Πότε λήγουν οριστικά τα ροζ διπλώματα οδήγησης - Υποχρεωτική αντικατάσταση

20:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τρόφιμα για αστροναύτες με βάση τα ούρα θα δοκιμαστούν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό: «Μια βασική ικανότητα για το μέλλον της εξερεύνησης του διαστήματος»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

19:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Μέσα σε 2 λεπτά έγινε το μακελειό - «Κρατούσε γονυπετής το χέρι του δολοφονημένου Καργάκη»

21:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Ένα προξενιό που χάλασε πίσω από την έκρηξη και το μακελειό

17:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Τούρκος σεισμολόγος προειδοποιεί: «Έρχονται 8 Ρίχτερ στο Αιγαίο - Αφύσικη η κατάσταση»

22:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία... τέλος - Τι έρχεται τις επόμενες ημέρες

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος και τρόμος στις φαβέλες του Ρίο: Η αιματηρή επιχείρηση κατά των Comando Vermelho

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 18χρονη φοιτήτρια βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της

16:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος εμφανίζεται στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα τον Δεκέμβριο

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Πότε λήγουν οριστικά τα ροζ διπλώματα οδήγησης - Υποχρεωτική αντικατάσταση

20:19ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Βίντεο από τη στιγμή που η πεζή ελέγχει τον δρόμο λίγο πριν παρασυρθεί από το αυτοκίνητο

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Η μητέρα του Καργάκη με έβρισε, μας χώρισε η αστυνομία», είπε η αδελφή της 56χρονης που σκοτώθηκε

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

19:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι απαντούν συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ισχυρισμό Σαμαρά για «μετάλλαξη» της ΝΔ σε Σημιτικό ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: Αστυνομικός μετέφερε στο νοσοκομείο ετοιμόγεννη που ήταν εγκλωβισμένη στην κακοκαιρία

06:59ΚΥΠΡΟΣ

Ο «μυστικός στρατός» των Κυπρίων: Πώς εκπαιδεύονται στρατιωτικά από ιδιωτικές εταιρείες στο εξωτερικό

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος αρπάζει το τηλέφωνο της καμπίνας και εκφωνεί συγκλονιστική ομιλία – «Δεν απογειωνόμαστε, εκτός εάν…»

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Ο λόγος που δεν θέλει τα παιδιά του να έχουν κινητό - «Έχει γίνει έντονο θέμα»

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Απελευθερώθηκε ο Χάνιμπαλ Καντάφι έπειτα από 10 χρόνια κράτησης χωρίς δίκη

21:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Ο Daniel θα στοιχίσει πάνω από 3 δισ. ευρώ στην ελληνική πολιτεία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ