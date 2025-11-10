Καιρός: Κακοκαιρία... τέλος - Τι έρχεται τις επόμενες ημέρες

Η κακοκαιρία που επηρέασε τη χώρα τις προηγούμενες ώρες τερματίζει πλέον και έχει αποσυρθεί στο ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη, όπου θα επιμείνει έως και το πρωί της Τρίτης.

Στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας, η μέρα θα ξημερώσει με εξαιρετική διαύγεια και ορατότητα, λιακάδα και βορειοδυτικούς ανέμους σε Ιόνιο και κεντρική Μακεδονία.

Στη Θεσσαλονίκη θα πνέει Βαρδάρης γύρω στα 5 μποφόρ, ο οποίος θα εξασθενήσει σταδιακά προς το βράδυ. Οι ίδιοι άνεμοι θα συμβάλουν σε μικρή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως ως προς τις ελάχιστες τιμές, με αποτέλεσμα η ψύχρα –ακόμη και το κρύο– να επιστρέφει στα ηπειρωτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατεί διαύγεια στην ατμόσφαιρα, ενώ από την Τετάρτη έως και την Παρασκευή θα σημειωθεί σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, με τις μέγιστες να κυμαίνονται γύρω στους 18 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Η ξαστεριά που θα επικρατήσει από αύριο και για τα επόμενα βράδια θα ενισχύσει τη νυχτερινή ψύξη, καθώς οι μεγάλες πλέον νύχτες επιτρέπουν στο έδαφος να «μαζεύει» εύκολα το κρύο.

Τουλάχιστον έως και την επόμενη Δευτέρα, ο καιρός θα παραμείνει ηλιόλουστος και σταθερός, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για εξωτερικές εργασίες και δραστηριότητες.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΤΡΙΤΗ 11-11-2025

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στη Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα είναι τοπικά ισχυρά.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και πρόσκαιρα κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα σε όλες τις περιοχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί και στο ανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια όπου θα φτάσει τους 17 με 19, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 23 και στην Κρήτη τους 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12-11-2025

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στην ανατολική και νότια χώρα όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΠΕΜΠΤΗ 13-11-2025

Στην ανατολική και νότια χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται αρχικά στην Κρήτη και από τις απογευματινές ώρες στο βόρειο και το κεντρικό Αιγαίο, όπου βαθμιαία θα ενταθούν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-11-2025

Στην ανατολική και νότια χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στα νοτιότερα τμήματα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Διαβάστε επίσης