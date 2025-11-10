Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες - «Η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει»

Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» σε λίγες ώρες

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες - «Η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει»
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η κακοκαιρία συνεχίζεται, με έντονες βροχές και καταιγίδες να πλήττουν διάφορες περιοχές της χώρας.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί ότι τα ισχυρά φαινόμενα δεν έχουν φτάσει ακόμη στο αποκορύφωμά τους, ενώ οι επόμενες ώρες θα φέρουν νέα κύματα έντονης αστάθειας.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του κ. Τσατραφύλλια, μετά το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, για τις επόμενες ώρες αναμένονται κατά διαστήματα έντονες καταιγίδες σε Αιτωλοακαρνανία, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Ηλεία, Μεσσηνία, καθώς και στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αν και τα φαινόμενα δεν θα έχουν την ίδια ένταση με τη νύχτα, παραμένουν επικίνδυνα και χρήζουν προσοχής.

Επιπλέον, από το βράδυ μέχρι και το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες σε περιοχές της Θράκης, στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, καθώς και στα Δωδεκάνησα, όπου οι κάτοικοι θα πρέπει να παραμείνουν σε εγρήγορση.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΤΡΙΤΗ 11-11-2025

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στη Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα είναι τοπικά ισχυρά.
Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και πρόσκαιρα κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα σε όλες τις περιοχές.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί και στο ανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια όπου θα φτάσει τους 17 με 19, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 23 και στην Κρήτη τους 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12-11-2025

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στην ανατολική και νότια χώρα όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΠΕΜΠΤΗ 13-11-2025

Στην ανατολική και νότια χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται αρχικά στην Κρήτη και από τις απογευματινές ώρες στο βόρειο και το κεντρικό Αιγαίο, όπου βαθμιαία θα ενταθούν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 βαθμιαία έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-11-2025

Στην ανατολική και νότια χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στα νοτιότερα τμήματα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβανός στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατήγγειλε απειλές με... κηδειόσημο που αναρτήθηκε σε όλη την Κρήτη

19:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες - «Η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει»

19:23ΕΛΛΑΔΑ

«Ζεσταίνουν» τις μηχανές τους οι αγρότες: Πανελλαδική κινητοποίηση την Τρίτη για ΟΠΕΚΕΠΕ και ευλογιά

19:21WHAT THE FACT

Αβοκάντο: Πώς θα το διατηρήσετε φρέσκο είτε κομμένο είτε ολόκληρο

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος και τρόμος στις φαβέλες του Ρίο: Η αιματηρή επιχείρηση κατά των Comando Vermelho

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Λωρίδα της Γάζας: Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν δύο Παλαιστίνιους επειδή «ένιωσαν απειλή» - Ο ένας ήταν ανήλικος

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφανίστηκε 14χρονος από τον Άλιμο

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Αναφορές για εμφάνιση λύκου σε Πετρούπολη και Άνω Λιόσια - Προειδοποίηση ότι το ζώο είναι πεινασμένο

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Καταδικάστηκε 19χρονος που προκάλεσε τον θάνατο του κολλητού του σε τροχαίο - Είχε αποκτήσει το δίπλωμα οδήγησης μία ημέρα πριν

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Πέθανε ο ιδρυτής της ρωσικής Sots Art, Έρικ Μπουλάτοφ, σε ηλικία 92 ετών

18:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε συμμορία που διακινούσε κοκαΐνη και ακατέργαστη κάνναβη στην Αττική

18:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Η ανάλυση Λανουά για τα πέναλτι του Ολυμπιακού και τα ακυρωθέντα τέρματα της ΑΕΚ

18:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο στην Κομοτηνή

18:36WHAT THE FACT

Ένα παράξενο μέταλλο υπόσχεται να τροφοδοτήσει τον πλανήτη - Είναι πολυτιμότερο του χρυσού

18:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος: Παρελθόν από τον πάγκο ο Βόκολος

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός Αριθμός: Tο email που έφτασε σε όσους χορηγήθηκε αυτόματα

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο δημοσιογράφος Σταύρος Πασάκος

18:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα στοιχεία για το έγκλημα στη Βοιωτία: Τον εκτέλεσαν δεμένο πισθάγκωνα πριν τον κάψουν μέσα στο αυτοκίνητο

18:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Ελάτε να σας λύσω τα μάγια, θεραπεύω τον καρκίνο» - Νέες αποκαλύψεις για τον ψευτοΐερέα που πουλούσε ναρκωτικά

18:22ΚΟΣΜΟΣ

Ειρηνικός: Νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκαφών που φέρεται να μετέφεραν ναρκωτικά - Έξι νεκροί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

17:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Τούρκος σεισμολόγος προειδοποιεί: «Έρχονται 8 Ρίχτερ στο Αιγαίο - Αφύσικη η κατάσταση»

19:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες - «Η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει»

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 18χρονη φοιτήτρια βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της

16:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος εμφανίζεται στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα τον Δεκέμβριο

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο δημοσιογράφος Σταύρος Πασάκος

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος και τρόμος στις φαβέλες του Ρίο: Η αιματηρή επιχείρηση κατά των Comando Vermelho

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός Αριθμός: Tο email που έφτασε σε όσους χορηγήθηκε αυτόματα

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στη Ροδόπη: Πέθανε 14χρονη μαθήτρια στο Γυμνάσιο Σαπών – Το «αντίο» των καθηγητών

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος αρπάζει το τηλέφωνο της καμπίνας και εκφωνεί συγκλονιστική ομιλία – «Δεν απογειωνόμαστε, εκτός εάν…»

18:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Ελάτε να σας λύσω τα μάγια, θεραπεύω τον καρκίνο» - Νέες αποκαλύψεις για τον ψευτοΐερέα που πουλούσε ναρκωτικά

17:25LIFESTYLE

Γη της ελιάς - Spoiler: Ο Μανώλης και η Άννα έρχονται κοντά και ο Πότης ζηλεύει παράφορα

18:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα στοιχεία για το έγκλημα στη Βοιωτία: Τον εκτέλεσαν δεμένο πισθάγκωνα πριν τον κάψουν μέσα στο αυτοκίνητο

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εκατοντάδες Τούρκοι προσκυνητές στο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ - Βίντεο και φωτογραφίες

10:43LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Περιμένω μπέμπα» - Η συγκίνηση στην εκπομπή μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με αγωγή 1 δισ. δολαρίων το BBC - Η επιστολή της νομικής ομάδας του

06:59ΚΥΠΡΟΣ

Ο «μυστικός στρατός» των Κυπρίων: Πώς εκπαιδεύονται στρατιωτικά από ιδιωτικές εταιρείες στο εξωτερικό

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης 2025: Από τις 10 Νοεμβρίου οι αιτήσεις - Οι ημερομηνίες πληρωμής

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Τα τρία όπλα με τα οποία πυροβολήθηκε ο 39χρονος και η εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ