Κακοκαιρία: Πλημμύρες στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας - Υπερχείλισε ξεροπόταμος και προκάλεσε ζημιές

Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν στην Λωρίδα Σαγιάδας από την κακοκαιρία που «χτυπά» με συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις τις τελευταίες ώρες.

Ξεροπόταμος της περιοχής «φούσκωσε» από την ένταση της βροχής, με αποτέλεσμα να υπερχειλίσει και να προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές.

Όπως αναφέρει το thespro.gr, σοβαρές ζημιές έχει υποστεί ένα συσκευαστήριο φρούτων καθώς επίσης και γειτονικές επιχειρήσεις σε αυτό.

Παράλληλα, διακόπηκε προσωρινά η πρόσβαση προς τις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς ο δρόμος καλύφθηκε από φερτά υλικά και λάσπη. Μηχανήματα του Δήμου Φιλιατών επιχειρούν από νωρίς για την απομάκρυνσή τους και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Παράλληλα, σημειώθηκαν καταπτώσεις βράχων και χωμάτων σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου, με τις υπηρεσίες του Δήμου να βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή.

