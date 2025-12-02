Καιρός - Μαρουσάκης: Προσοχή για δύο δύσκολες μέρες - Ακραία φαινόμενα και πολύ νερό
Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για κρίσιμο 48ωρο με ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα
Πανελλαδική κακοκαιρία με ιδιαίτερα επικίνδυνες ημέρες την Πέμπτη και την Παρασκευή, δίνουν τα προγνωστικά μοντέλα, ενισχύοντας τις μέχρι τώρα προβλέψεις των μετεωρολόγων.
Κύρια χαρακτηριστικά της οι μεγάλες ποσότητες βροχής, ιδιαίτερα στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο.
Η επιδείνωση του καιρού σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη ξεκινάει από σήμερα και από τα δυτικά, ενώ από αύριο Τετάρτη θα επεκταθεί ανατολικότερα, με περιοχές της Θεσσαλίας, της Αττικοβοιωτίας να βρίσκονται στο πέρασμα του νέου βαρομετρικού χαμηλού.
Επίσης οι νοτιάδες άνεμοι αναμένεται να φτάσουν σε επίπεδα θυελλωδών
